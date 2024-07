Taylor Swift in München: Spielt das Wetter mit?

Seit Monaten fiebern „Swifties“ auf dieses Wochenende hin: Am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, spielt Taylor Swift im Münchner Olympiastadion. Die Tickets sind seit Langem ausverkauft, nur noch mit etwas Glück lassen sich kurzfristig umgetauschte Karten ergattern. Für, die zu den glücklichen Ticketinhaberinnen und Inhabern gehören, stellen sich also noch zwei Fragen vor dem Wochenende: Was anziehen? Und: Wie wird das Wetter? Zumindest bei der zweiten Frage können wir Abhilfe schaffen.

Während die Woche in Bayern mit nur wenig Sonne, immer wieder Regen und auch Gewitter startete, sind die Voraussichten für das Wochenende besser. Ein deutlicher Trend zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD): mehr Sonnenschein und steigende Temperaturen ab Freitag.

Wetter bei Taylor Swift in München: Samstag Sonne, Sonntag Regen

In Bayern sind am Samstag zwischen 27 und 32 Grad drin. In München hat es in der Früh um die 14 Grad, am Abend sind bis zu 30 Grad möglich. Swifties erwartet also strahlende Sonne und perfektes Sommerwetter zum ersten Konzert. Der Veranstalter empfiehlt, sich vor dem Konzert mit Sonnencreme einzuschmieren und genug zu trinken. Wer keine Tickets ergattert hat und dem Konzert von Olympiaberg lauschen will, erwischt mit Samstag den besseren Tag dafür.

In der Nacht steigt jedoch die Regenwahrscheinlichkeit. Am Sonntag sind kleinere Niederschlagsmengen möglich. Wer eine Regenjacke oder einen Poncho für das Konzert ins Outfit integrieren kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt also gut beraten. Regenschirme oder Knirpse sind im Olympiastadion verboten. Temperaturmäßig wird es ein wenig kühler als Samstag: Bis zu 25 Grad sind für München laut DWD angesagt.

