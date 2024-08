Taylor Swift: Was man über die Konzert-Absagen weiß – und was nicht

Was ist passiert?

Weniger als 24 Stunden vor der ersten Veranstaltung wurden alle drei Konzerte der Sängerin Taylor Swift in Wien abgesagt. Nach Angaben der Polizei bestehe Terrorgefahr. Ein 19-jähriger mutmaßlicher Islamist sei als Tatverdächtiger festgenommen worden. Auch eine weitere Person befinde sich in Polizeigewahrsam. Die österreichische Regierung schätzte die Bedrohungslage als „sehr ernst“ ein.

Was weiß man über die Verdächtigen?

Die Polizei hält sich mit Informationen zu den Terrorverdächtigen zurück und beruft sich auf Ermittlungsgründe. Bekannt ist, dass der zunächst festgenommene 19-jährige Österreicher im Internet radikalisiert wurde. Erst im Juli habe er der Terrororganisation Islamischer Staat seine Treue geschworen. Außerdem seien in den Räumen des Verdächtigen chemische Substanzen gefunden worden. Beamtinnen und Beamte waren in Schutzanzügen zu sehen.

Das Alter der zweiten festgenommenen Person und die Beziehung zum 19-Jährigen sind unbekannt. Die Beamtinnen und Beamte haben weder bestätigt noch dementiert, dass nach weiteren Personen gefahndet werde. Verschiedene Medien hatten zuvor über mögliche Komplizen berichtet.

Warum kam die Absage so kurzfristig?

Auf Instagram begründete der Konzertveranstalter Barracuda Music die kurzfristige Absage mit Verweis auf Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Regierung. Nachdem diese den Terrorverdacht im Ernst Happel Stadion bestätigten, habe man aus Gründen der Sicherheit keine andere Wahl gehabt, als alle drei Shows abzusagen.

Was sagt die Politik?

Auf X bedauerte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer die kurzfristige Absage als herbe Enttäuschung für alle Fans in Österreich. Nehammer lobte aber auch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte auf die Bedrohungslage: „Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN mit ausländischen Diensten konnte die Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert werden.“

Was sagen die Swifties?

Die Fans der Sängerin Taylor Swift reagierten auf Social Media enttäuscht, aber verständnisvoll. Eine Nutzerin erinnerte unter der Absage der Konzerte auf Instagram daran, dass Geld austauschbar sei, Leben aber nicht. Ein anderer Post warnte vor der traumatischen Erfahrung, einen Terroranschlag als Konzertfan mitansehen zu müssen: „Vertraut mir, das willst du nicht erleben.“

Wie geht Tour weiter und was passiert mit den Tickets?

Laut Barracuda Music sind keine Ersatzkonzerte der „The Eras Tour“ in Österreich geplant. Die Tickets der drei Shows in Wien würden innerhalb der nächsten zehn Werktage erstattet. Für weitere Informationen sollen sich Fans über die Website direkt an Barracuda Music wenden.