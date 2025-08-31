Warum Taylor Swift auf dem Münchner Olympiaberg heiraten sollte

Popstar Taylor Swift und Footballprofi Travis Kelce haben rund um ihre Verlobung so ziemlich alles mit der Welt geteilt, doch eine Information sind sie schuldig geblieben: Keiner weiß, wo sie heiraten. Längst läuft jetzt ein Wettbewerb. Mit Neuseeland hat sich sogar ein ganzes Land um die Ausrichtung der Hochzeit beworben, die die Welt in eine einzige „Lover“-Ära gestürzt zu haben scheint, wenn man es in der Sprache der Swift-Fans ausdrücken will.

Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen, Stadion des FC Schalke 04, hat ihre hauseigene Kapelle angeboten. Plakativ hatte sich die Stadt schon im Sommer 2024 vorübergehend in „Swiftkirchen“ umbenannt, als der Pop-Megastar dort drei Konzerte spielte. Aber mach dir keine Hoffnung, Gelsenkirchen.

„Du könntest mich über einen Berg werfen, hinaufklettern und mich auf der anderen Seite wieder auffangen!“ Taylor Swift zu Travis Kelce

Jeder weiß, dass es in Deutschland nur einen Ort geben kann, der diesem Event angemessen ist: der Olympiaberg im Herzen Bayerns natürlich. „Magisch“ nannte Taylor Swift ihre Konzerterfahrung in München, wo zahllose „Swifties“ auf dem Berg neben dem Stadion als tausendstimmiger Chor ihre Songs mitgesungen hatten. „Mount Swiftie“ nennt man ihn seither und er trägt diesen Namen zu Recht.

Taylor Swift und Travis Kelche lieben die Berge

Es ist nun wirklich kein Geheimnis, dass das Superstarpaar Berge mehr liebt als langweiliges Flachland, nahezu jede freie Minute verbringen die beiden im hügeligen US-Staat Montana. Montana, Mount Swiftie... na, braucht es noch mehr Beweise?! Kein Problem, kürzlich hat Taylor Swift ihre Liebe zu Travis wieder einmal auf besonders kreative Weise in Stein gemeißelt: „Du könntest mich über einen Berg werfen, hinaufklettern und mich auf der anderen Seite wieder auffangen!“, schwärmte sie erst vor ein paar Tagen. Und wo? In einem Podcast namens „New Heights“! Also wenn all das nicht eindeutig für München spricht, dann ist die Erde doch eine Scheibe.