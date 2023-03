Chat GPT-4: Großprojekte und verrückte Ideen - Dafür wird die KI genutzt

Chat GPT-4 verzaubert - ähnlich wie sein Vorgänger - das Netz. Welche Unternehmen und Projekte das Sprachmodell jetzt bereits nutzen und welche kleinen Projekte damit besonders gut gelingen.

Kreativer und schlauer: Chat GPT 4 hat seinen Vorgänger in einigen Bereichen überholt. So kann die neuste Version der KI aus dem Hause OpenAI Lieder komponieren, Drehbücher schreiben und Bilder erkennen. Einige Unternehmen haben den Nutzen des KI-Modells bereits erkannt und nutzen dieses intensiv. Aber auch Privatpersonen und Entwickler haben die neuste Version für sich entdeckt. Hier eine Übersicht der Unternehmen und Projekte, die OpenAI genannt hat oder die selbst an die Öffentlichkeit getreten sind.

Chat GPT-4: Diese Unternehmen und Großprojekte nutzen die KI bereits

Microsoft: Der in der Suchmaschine Bing integrierte Chatbot nutzt die neuste Version von Chat GPT bereits seit Wochen. Dies bestätigte das Unternehmen in einem Blogpost.

Duolingo: Die Sprachlern-App hat in dieser Woche "Duolingo Max" vorgestellt. Das neue Abo-Modell der App nutzt Chat GPT um Nutzern zu erläutern, was sie bei einer fehlerhaften Antwort falsch gemacht haben und hilft mit lebensechten "Rollenspiel"-Konversationen, die Fremdsprache noch besser zu erlernen.

Be My Eyes: Die App ist für Blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt worden. GPT-4 wird im Rahmen der App als "Virtual Volunteer" genutzt, der Bilder und die Umgebung erkennen und den Nutzern sprachliches Feedback geben kann, was ihren Alltag erleichtern soll.

Stripe: Der Online-Bezahldienst nutzt das Sprachmodell für seinen Kundensupport und um Betrugsversuche zu erkennen.

Morgan Stanley: Das Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen nutzt Chat GPT als einen internen Chatbot und eine Art "Power-Suche" für seine Angestellen. Die KI hat Zugriff auf Tausende Datensätze und PDFs des Unternehmens in denen wichtige Vermögensinhalte gespeichert sind. Damit gelangen Mitarbeiter im Alltag deutlich schneller an Informationen.

Khan Academy: Die Website startete als nicht-kommerzielles Angebot von Lehrmaterial. Während die Tutoren und Lehrer auf der Plattform durch Chat GPT-4 bei administrativen Aufgaben unterstützt werden können, stellt die KI den Lernenden nach den Lektionen Fragen, wie es sonst nur ein Lehrender tut. Die Funktionen sind derzeit aber noch einer ausgewählten Gruppe vorbehalten.

Islands Regierung: Ja, richtig gehört. Auch eine Regierung nutzt das neue Sprachmodell - und zwar um die isländische Sprache zu erhalten. Da durch die Digitalisierung viele Programme und Angebote auf Englisch sind, hat die Regierung Sorge, Isländisch könne aussterben. Chat GPT-4 wird nun von einer Forschungsgruppe mit Daten gefüttert, um Angebote korrekt in die Sprache zu übersetzen und eine Basis für weitere Entwicklungen zu schaffen.

Projekte mit Chat GPT 4: Das Netz strotz vor Ideen - Hier die zehn besten

Nicht nur große Unternehmen haben den Nutzen von ChatGPT-4 erkannt. Auch Entwickler und Privatleute haben erste Erfolge mit der KI verzeichnet. Hier eine Auswahl:

Websites bauen: Eine handgeschriebene Idee und ein Sketch einer "Witze-Website" reichen GPT-4 offenbar aus, um eine funktionierende Web-Anwendung in Form von Java-Sript zu erstellen.

Eine handgeschriebene Idee und ein Sketch einer "Witze-Website" reichen offenbar aus, um eine funktionierende Web-Anwendung in Form von Java-Sript zu erstellen. Mini-Videospiele: In unter 60 Sekunden hat ein Nutzer mit Chat GPT ein Mini-Videospiel programmiert. Das Spiel ist auf Wunsch des Nutzers an den Atari-Klassiker "Pong" angelehnt.

In unter 60 Sekunden hat ein Nutzer mit GPT ein Mini-Videospiel programmiert. Das Spiel ist auf Wunsch des Nutzers an den Atari-Klassiker "Pong" angelehnt. Prüfungsvorbereitung: ChatGPT-4 schneidet bei zahlreichen US-Examen gut ab. Entsprechend kann das Tool zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden, indem es Fragen beantwortet oder eine "Lern-Konversation" mit dem Nutzer eingeht.

ChatGPT-4 schneidet bei zahlreichen US-Examen gut ab. Entsprechend kann das Tool zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden, indem es Fragen beantwortet oder eine "Lern-Konversation" mit dem Nutzer eingeht. Chrome-Erweiterung: Eine ganze Chrome-Erweiterung bauen und auch noch ohne Programmier-Erfahrung? Einem Twitter-Nutzer ist das scheinbar gelungen, weil die KI ihn durch den gesamten Arbeitsprozess geleitet und Fehler verbesser hat.

Eine ganze Chrome-Erweiterung bauen und auch noch ohne Programmier-Erfahrung? Einem Twitter-Nutzer ist das scheinbar gelungen, weil die KI ihn durch den gesamten Arbeitsprozess geleitet und Fehler verbesser hat. Humor in Bildern verstehen: Chat GPT-4 kann scheinbar nicht nur Bilder beschreiben, sondern versteht auch, wenn in diesen ein Streich gespielt wird oder etwas witziges passiert.

kann scheinbar nicht nur Bilder beschreiben, sondern versteht auch, wenn in diesen ein Streich gespielt wird oder etwas witziges passiert. Ersatz für den Anwalt : Juristische Schreiben mit einem Klick? Die KI kann offenbar Geld sparen, indem sie mal eben eigene Klageschreiben bestehend aus 1000 Wörtern aufsetzen kann.

Die neuste Version von ChatGPT ist nur für Plus-Abonnenten verfügbar. Wer eine kostenlose Alternative sucht, könnte dafür mit YouChat glücklich werden. Wenn Sie Sorge haben, Ihnen könnte ein von einer KI geschriebener Text untergejubelt worden sein, kann die Software "AI Classifier" Abhilfe schaffen.