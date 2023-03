Chat GPT-4 ist da: Das kann die neuste Version der KI

Nach sechs Monaten Entwicklungszeit hat das Unternehmen OpenAI die neuste Version seiner KI vorgestellt. Was GPT-4 jetzt kann und wo die Entwickler noch nachbessern müssen.

Seit Dezember ist die Künstliche Intelligenz ChatGPT in aller Munde. Die KI, die auf Basis maschinellen Lernens und natürlicher Sprachverarbeitung als Chatbot ganze Konversationen mit Menschen führen kann, hat viele auch nicht-technikaffine Menschen in ihren Bann gezogen. Jetzt hat Hersteller OpenAI die aktuellste Version von Chat GPT vorgestellt. Die neusten Funktionen in der Übersicht.

Chat GPT-4: Das sind die neusten Funktionen

Wie der Name bereits sagt, handelt es sich bei Chat GPT-4 um die vierte Version des Sprachmodells von OpenAI. Es ist der direkte Nachfolger von Chat GPT - 3.5, welches im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Im Gegensatz zur früheren Version kann Chat GPT-4 nur in der kostenpflichtigen Plus Version genutzt werden.

Die prominenteste Änderung vorweg: Das neue Chat GPT ist kein reines Sprachmodell mehr, sondern kann jetzt auch mit Bildern umgehen. OpenAI spricht in diesem Zusammenhang von einem "multimodalen Modell", da GPT-4 nun mit unterschiedlichen Medien arbeiten kann.

Für Bilder bedeutet dies, dass Chat GPT-4 nun Bilder als Eingabe annehmen und mit Text auf sie reagieren kann. In der Präsentation von OpenAI wurde ein Bild mit den Zutaten Milch, Eier, Mehl und geschmolzene Butter samt der Frage "Was kann ich mit diesen Zutaten kochen?" eingespeist. Die neuste Version der KI war in diesem Beispiel in der Lage zu erkennen, was sich auf dem Bild befindet und entsprechende Empfehlungen in Textform abzugugeben. So empfahl es dem Nutzer, aus den Zutaten beispielsweise Pfannkuchen, Waffeln, Crepes, French Toast, Omelette zuzubereiten.

Auch Infografiken soll das neue Sprachmodell inzwischen erklären und darin enthaltene Zahlen zusammenrechnen können.

Mehr Kontext und mehr Kreativität - So hat sich Chat GPT verbessert

OpenAI erklärt in einem Blog-Beitrag, dass GPT-4 nun über mehr Kreativität verfüge und mit Nutzern nun auch kreative Schreibaufgaben erledigen kann. OpenAI nennt in diesem Zusammenhang Aufgaben wie das Komponieren von Liedern, das Schreiben von Drehbüchern oder das Erlernen des Schreibstils eines Nutzers.

Texte, die mit einer Künstlichen Intelligenz verfasst wurden, können übrigens mit einem "AI Text Classifier" erkannt werden.

Version 4 soll zudem Texte von einer Länge von bis zu 25.000 Wörtern verarbeiten können. Dies kann beispielsweise dazu genutzt werden, um lange Artikel zusammenzufassen. In einem Beispiel wurde ChatGPT-4 gebeten, den Wikipedia Text der Künstlerin Rihanna zu analysieren und zu beschreiben, was ihre Performance beim vergangenen Super Bowl so besonders gemacht hat. Die KI konnte in diesem Zusammenhang eine ausführliche Antwort liefern.

Seine Vorgängerversion schlägt Chat GPT-4 auch in Examen. So hat die neuste Version des Modells bei einer simulierten Anwaltsprüfung ähnlich gut abgeschnitten, wie die besten 10 Prozent der menschlichen Antwortgeber. Die Vorgängerversion lag in den untersten 10 Prozent. Auch bei einer Biologie-Olympiade wurde der Vorgänger deutlich übertroffen.

Chat GPT: Wo kommt das neue Modell bereits zur Anwendung

Wenngleich die neue Version von GPT einen Sprung nach vorne gemacht hat, weist OpenAI klar auf die Limitationen der Software hin. Weiterhin ist GPT nicht frei von Vorurteilen und kann auch wie sein Vorgänger dazu neigen, Fakten zu erfinden oder zu "halluzinieren", wie es der Hersteller ausdrückt.

Während GPT-4 nur für zahlende Kunden verfügbar ist, bedienen sich derzeit schon einige Unternehmen der neusten Version des KI-Modells. Allen voran Microsofts Suchmaschine Bing, die bereits seit mehreren Wochen mit Version 4 im Hintergrund läuft. Dies bestätigte Microsoft kürzlich. Auch die Sprachlern-App Duolingo will sich mit dem Modell auf ein neues Niveau heben. Konkurrent Google bedient sich stattdessen des Chatbots "Apprentice Bard"

Zwei neue Features werden durch die KI von OpenAI gestützt: "Antwort erklären" und "Rollenspiel". Bei ersterem gibt die KI personalisiertes Feedback zur Unterrichtseinheit. Bei dem zweiten Feature geht es darum, mit GPT-4 eine ganze Konversation, wie beispielsweise die Bestellung eines Getränks in einem Café, zu üben.

Chat GPT: Diese Version kann noch kostenlos genutzt werden

Während GPT-4 kostenpflichtig ist, kann sein Vorgänger weiterhin kostenlos genutzt werden. Dazu wählen Nutzer über ihren Browser einfach "chat.openai.com" an. Dort melden Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse an und können die KI dann nutzen. Allerdings kommt es in der kostenlosen Version häufig zu Überlastungen, die Sie an der Fehlermeldung "ChatGPT is at capacity right now" erkennen können. Lediglich für Plus-Kunden werden immer Kapazitäten freigehalten, so dass sie die Anwendung jederzeit nutzen können.

Eine kostenfreie Alternative zu ChatGPT ist die KI-Suchmaschine "YouChat".