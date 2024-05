Die Google I/O 2024 - Was Android-Nutzer und Pixel-Fans erwarten könnte

Googles alljährliche Entwicklerkonferenz steht an und Fans hoffen auf viele Neuerungen. Was von der I/O hinsichtlich Android 15 und Google Pixel zu erwarten ist.

Wer in der Technik-Welt auf dem neusten Stand bleiben will, der markiert sich die Keynotes und Entwicklerkonferenzen der globalen Tech-Riesen ganz dick im Kalender. Bald schon steht auch die diesjährige Google I/O an. Um was es bei der Veranstaltung geht und was Nutzer von Android-Smartphones von dem Termin erwarten können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Was ist die Google I/O?

Laut Statista haben Smartphone-Hersteller weltweit im ersten Quartal 2024 239 Millionen Handys mit dem Betriebssystem Android abgesetzt. Es gibt also eine große Zahl an Menschen, die ein Android-Smartphone besitzen und somit auch Google-Dienste nutzen. Dennoch wissen viele Menschen nicht, was es mit der Google I/O auf sich hat. Im Kern handelt es sich bei der I/O um eine jährliche Entwicklerkonferenz, die von Google veranstaltet wird. Was für iPhone-, iPad- und Mac-Nutzer die Word Wide Developer Conference (WWDC) ist, ist für Android-Nutzer also Google I/O. Hier werden jedes Jahr neue Software, neue Technologien und verschiedene Updates für bestehende Google-Produkte und Dienstleistungen vorgestellt. "I/O" steht damit für "Input/Output" und laut Google für den Slogan "Innovation in the Open".

Die Veranstaltung zieht Entwickler aus der ganzen Welt an und bietet verschiedene Sitzungen, Workshops und Präsentationen, die sich auf Themen wie Android-App-Entwicklung, Webentwicklung, Anwendungen von Künstlicher Intelligenz, Cloud-Dienste und noch vielem mehr konzentrieren. Neben technischen Themen gibt es aber auch oft Ankündigungen zu neuen Hardwareprodukten von Google oder Updates für Betriebssysteme wie Android und Chrome OS.

Konferenz für Entwickler: Wann findet die Google I/O 2024 statt?

Google hat bereits im März 2024 bekannt gegeben, dass die diesjährige I/O im Mai stattfinden wird - genauer am 14. Mai 2024. Nur eine Handvoll ausgewählter Entwickler und Medienschaffender wurde ins Shoreline Amphitheater in Mountain View Kalifornien eingeladen. Alle anderen können das Event auf der Google I/O-Website oder Googles YouTube-Kanal verfolgen. Alle Vorträge und Workshops wird man sich laut Ankündigung am 16. Mai ab 8 AM Pacific Time ansehen können. In Deutschland werden die Inhalte demnach am 16. Mai um 17 Uhr online abrufbar sein. Thematisch gibt es vier Hauptkategorien: "Mobile", "Web", "Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen" und "Cloud".

Google I/O: Das könnte Android-Nutzer und Pixel-Fans erwarten

Wie auch Konkurrent Apple lässt sich Google vor seiner Entwicklerkonferenz ungern in die Karten schauen, was Neuerungen angeht, die auf der I/O eine Bühne bekommen könnten. Folgende Highlights könnten laut den Technik-Experten von Android Authority und CNET auf Zuschauer warten:

Android 15: Als "sichere Bank" gilt die Ankündigungen von Android 15, dem Nachfolger von Android 14. Es wird erwartet, dass Google tiefer in die neuen Features eintaucht, die auf Produktivität, Privatsphäre und Sicherheit fokussieren. Darunter fallen auch Verbesserungen wie die Unterstützung für App-Archivierung und -Entarchivierung sowie erweiterte Unterstützung für Satellitenkonnektivität. Pixel 8a: Dieses Gerät könnte als Nachfolger des Pixel 7a vorgestellt werden. Erwartet wird, dass es viele der Features seiner Vorgängermodelle beibehält, jedoch mit Verbesserungen wie einem schnelleren Refresh-Rate-Display (120Hz), einer helleren Anzeige und möglicherweise einer verbesserten Kamera . Es wird auch spekuliert, dass der Preis bei etwa 499 bis 550 US-Dollar liegen könnte. Zur Erinnerung: Bei den Pixel a-Modellen handelt es sich um die Modelle der Reihe, die ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen, dafür aber meist etwas an Hardware , Kamera , Material und Design sparen. Google Pixel Fold 2: Trotz gemischter Signale bezüglich des genauen Zeitpunkts der Veröffentlichung könnte Google einen ersten Blick auf das neue Pixel Fold 2 ermöglichen. Experten erwarten Upgrades wie ein schlankeres, externes Display, verbesserte Kamerakonfigurationen und möglicherweise den neuesten Tensor G4 SoC. Wear OS 5: Eine weitere Ankündigung könnte auf Wear OS 5 entfallen, das neue Funktionen und Verbesserungen für die wachsende Palette von Gerätegrößen verspricht. Es könnte auch Hinweise auf die nächste Generation der Pixel Watch geben. Google TV und Android TV Updates: Neue Ergänzungen zum nächsten Android TV OS-Plattform-Update könnten ebenfalls auf der Tagesordnung stehen. AI-Features und Gemini AI : Google wird wahrscheinlich seine neuesten AI-Funktionen vorstellen, einschließlich weiterer Entwicklungen seiner Gemini AI-Plattform, die möglicherweise Google Assistant ersetzen wird. Es wird erwartet, dass diese neuen AI-Funktionen eine erweiterte Integration in Geräte wie der Pixel 8-Serie und dem Pixel Tablet bieten. Weitere Hardware und Software Innovationen: Obwohl weniger Details verfügbar sind, könnten Überraschungen in Form von neuen Geräten oder Software-Innovationen präsentiert werden, wie zum Beispiel ein erster Blick auf das Pixel Tablet 2 oder neue Entwicklungen im Bereich der virtuellen und erweiterten Realität (XR).

So sehr über die Google I/O 2024 allerdings spekuliert wird: Sicher sind weder die Vorstellung des Pixel 8a noch die übrigen Ankündigungen. Bis zum 14. Mai bleibt es für Google-Nutzer also spannend.