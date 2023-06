Gefährlicher Hitzeschaden: So schützen Sie Ihr Smartphone richtig

Wenn das Smartphone im Sommer heiß wird, kann es gravierende Schäden davontragen. Welche das sind und wie Sie ihr Smartphone richtig schützen, erfahren Sie hier.

Der Sommer ist da und mit den warmen Temperaturen heizen sich auch unsere Smartphones schneller auf als gewöhnlich. Was im Winter vielleicht ein netter Handwärmer wäre, wird spätestens dann zu viel, wenn man das Gerät kaum mehr in der Hand halten kann oder sich dieses vor Hitze selbst ausschaltet.

Ein heißes Smartphone in der Hand oder in der Hosentasche ist aber nicht nur unangenehm, sondern das Gerät kann durch die hohen Temperaturen auch erheblichen Schaden nehmen. Wie Sie diese vermeiden, erfahren Sie hier.

Smartphone beschädigt durch Hitze - So kann Ihr Handy Schaden nehmen

Überhitzt ein Smartphone kann dies mehrere negative Auswirkungen auf das Gerät haben. Als Achillesferse des Handys erweist sich bei warmen Temperaturen der Akku, aber auch andere Teile des Smartphones könnten beschädigt werden. Es gibt laut dem Tech-Portal gearrice.com einige gute Gründe, warum Sie Ihr Smartphone vor der Hitze schützen sollten:

Akkuleistung beeinträchtigt: Hohe Temperaturen können dafür sorgen, das die Ladekapazitäten des Smartphone-Akkus beeinträchtigt werden und die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Dies liegt daran, dass chemische Reaktionen in den Lihtium-Ionen-Akkus durch die Wärme beschleunigt werden. Die Akkus entladen sich daher deutlich schneller. Im schlimmsten Fall kann die Hitze dafür sorgen, dass der Akku sich aufbläht oder ausläuft.

Hitzeschaden am Smartphone - Wie er meist entsteht

Wie die Portale techradar.com und chip.de berichten, gibt es bestimmte Situationen, in denen das Smartphone sehr leicht einen Hitzeschaden davontragen kann. Diese Situationen sollten Sie bestenfalls vermeiden, wenn Sie ihr Smartphone schützen wollen.

Häufig sei direkte Sonneneinstrahlung dafür verantwortlich, dass das Smartphone Schaden nimmt. Das geschieht beispielsweise, wenn Sie das Gerät draußen auf dem Terrassentisch liegen lassen oder auf einem Armaturenbrett im Auto. Hersteller wie Apple schreiben zu ihren Smartphones, dass diese auf eine Nutzung bei Temperaturen zwischen 0 und 35 Grad ausgelegt sind. Alles was darüber hinausgeht, kann das Smartphone beschädigen - und im Sommer sind mehr als 35 Grad in einem geparkten Auto schnell erreicht.

Auch die intensive Nutzung des Smartphones kann zu Überhitzungen führen. Sie sollten es daher vermeiden, bei hohen Temperaturen Spiele auf dem Handy zu spielen, Videos aufzunehmen oder mehrere Apps und Prozesse gleichzeitig auf dem Smartphone laufen zu lassen. Besonders letzterer Punkt sorgt dafür, dass das Gerät stark beansprucht wird und sich seine Temperatur erhöht.

Den Akku aufzuladen ist zwar auch bei Hitze nötig, allerdings wird der chemische Prozess des Ladens bei Hitze nur noch einmal intensiviert (siehe oben). Das Laden allein sorgt bereits für Wärme im Gerät, weshalb das Laden an einen kühleren Ort in der Wohnung verlegt werden sollte. Beim Laden von Akkus sollten Sie zudem bestimmte Grenzwerte einhalten. Ein Akku sollte bei einem Smartphone nie komplett entladen werden.

Ein weiterer Aspekt der Hitze begünstigt sind Handyhüllen aus bestimmten Materialien. Einige Materialien wie beispielsweise Hartplastikhüllen können Wärme etwas besser ableiten als Leder oder Silikon. Einige Hüllen sind zudem so konzipiert, dass sie die Smartphones vollständig umschließen, was die Wärmeableitung erschweren und so eher zu einem Hitzeschaden führen kann.

Handy bei Hitze richtig schützen - Diese Tipps sollten Sie beachten

Um Ihr Handy zu schützen, sollten Sie die im vorangegangenen Punkt genannten Situationen möglichst vermeiden beziehungsweise Ihre Handynutzung entsprechend anpassen. Manchmal hilft es schon, eine andere Hülle im Sommer zu benutzen und ein Auge darauf zu haben, wo man das Smartphone ablegt. Zudem können Sie noch folgende Punkte beherzigen:

Nehmen Sie Ihr Handy aus Ihrer Tasche: An einem heißen Tag sollten Sie Ihr Handy nicht in Ihrer Tasche aufbewahren. Die natürliche Körperwärme arbeitet gegen den Kühlprozess. Es ist besser, Ihr Handy an einem schattigen Ort zu platzieren. Schränken Sie die Nutzung ein: Sie wissen bereits, dass Spiele und viele Apps zu Überhitzung führen können. Um Ihrem Handy weiter dabei zu helfen, abzukühlen, können Sie den Flugmodus aktivieren und die Nutzung ein wenig einschränken. Generell sollten Sie Ihr Smartphone nachts ausschalten. Couch und Bett als Gefahrenzone meiden: Sie sollten Ihr Handy nicht unter irgendeiner Art von Kissen, Decke oder anderem wärmenden Material liegen lassen, wenn es draußen heiß ist. Natürlich ist es bei einem Nickerchen am warmen Nachmittag verlockend, das Smartphone neben sich zu legen, aber auch Stoffe beeinträchtigen die abgegebene Wärme des Geräts. Ihr Handy ist besser auf einer festen und kühlen Oberfläche aufgehoben. Legen Sie Ihr Handy nicht in den Kühlschrank oder das Gefrierfach: Eigentlich ist dieser Punkt selbstverständlich, aber wie einige Internet-Videos zeigen, halten es einige Menschen für eine gute Idee, ihr Handy auf die Schnelle abzukühlen. Allerdings sind diese schnellen Temperaturwechsel schlecht für Ihr Smartphone . Ein Grund dafür ist Kondensation: Wasser könnte in Ihrem Handy eingeschlossen sein und Probleme verursachen, wenn Sie es an einen Ort wie einen Gefrierschrank legen, wenn es sehr heiß ist. Es ist besser, Ihr Handy auszuschalten und es eine Weile in einem kühlen Bereich zu lassen, damit es auf natürlichere Weise auf Raumtemperatur zurückkehrt​​.

