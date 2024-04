iPad 2024: Wann bringt Apple das nächste iPad heraus?

Apple iPads erfreuen sich unterwegs immer größerer Beliebtheit und ersetzen in manchen Haushalten bereits den Laptop. Welches Modell als Nächstes herauskommt.

Ganz gleich, ob man mit einer Neuanschaffung liebäugelt, um vielleicht den Laptop zu ersetzen oder das alte iPad langsam den Geist aufgibt: Jedes Jahr fragen sich Apple-Fans, wann ein neues iPad auf den Markt kommt und welchen Funktionsumfang es wohl mitbringen wird. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zu den neuen iPads zusammengefasst.

Übrigens: Viel gemunkelt wird derzeit auch über die neue iPhone-Reihe des Jahres 2024. Dabei soll das iPhone 16 in zwei komplett neuen Farben angeboten werden. Hingegen ist ein faltbares iPhone 16 scheinbar wieder vom Tisch.

Wann kommt 2024 ein neues iPad auf den Markt?

Ein neues iPad-Modell aus dem Hause Apple wird voraussichtlich in der ersten Maiwoche 2024 erwartet. Experten gingen zunächst von einem Startdatum am 6. Mai aus, wie es in einem Bericht des Apple-Portals 9to5Mac hieß. Apple überraschte Ende April allerdings mit einer Medien-Einladung für den 7. Mai, an dem ein "besonderes Apple Event" stattfinden soll. Unter anderem berichtete das Portal Techradar darüber. Obwohl die neuen iPads nicht explizit in der Einladung erwähnt werden, deutet eine beiliegende Illustration, auf der ein Apple Pencil zu sehen ist, dass Ankündigungen im Zusammenhang mit dem iPad erwartet werden können.

Welches iPad soll als Nächstes herauskommen?

Der Mai scheint inzwischen als Veröffentlichungszeitraum für ein neues iPad gesetzt zu sein, doch mit welchem Modell können Nutzer rechnen? Das nächste Modell, dass im Mai 2024 erwartet wird, ist die neuste Version des iPad Pro, welches aller Voraussicht nach mit einem OLED-Display ausgestattet sein wird. Wie MacRumors in einem Bericht über das neue iPad Pro erklärt, können Nutzer anhand der Leaks davon ausgehen, dass die neuen iPad-Pro-Modelle neue Features, wie verbesserte Smart-HDR-Kameras, MagSafe-Lademöglichkeiten und eine gesteigerte Speicherkapazität aufweisen könnten. Genaue Details zu den technischen Spezifikationen werden aber erst bekannt werden, wenn das Apple-Event am 7. Mai stattgefunden hat.

Damit soll das iPad-Jahr 2024 allerdings nicht enden. Auch die Vorstellung von zwei iPad Air 6 Modellen, einschließlich einer größeren 12,9-Zoll-Version, sowie eines neuen Apple Pencil und vielleicht sogar einer neuen Magic Keyboard wird erwartet. Fix ist hier aber noch nichts.

iPad Pro 2024: Wie teuer soll es sein?

Die bereits genannten Funktionen lassen es erahnen: Das neue iPad Pro 2024 könnte um einiges teurer werden, als seine Vorgänger. Vor allem aufgrund des OLED-Displays und der möglichen Speichererweiterung wird mit einem Preissprung gerechnet. Laut den ersten verfügbaren Informationen könnte der Preis für das 11-Zoll-iPad Pro ab etwa 1500 USD (etwa 1400 Euro) beginnen, während das 13-Zoll-Modell möglicherweise ab 1800 USD (etwa 1680 Euro) zu haben sein könnte. Den finalen Preis wird Apple aber erst Anfang Mai bekannt geben, wenn das iPad Pro 2024 auf dem Markt landet.

Übrigens: Mit dem neuen iPhone möchte Apple offenbar ein nerviges Kamera-Problem beheben. Artefakte könnten bei Bildern, die unter großem Lichteinfluss entstanden sind, insbesondere beim Pro-Modell bald der Vergangenheit angehören. Doch nicht nur die technischen Daten des iPhone interessieren Nutzer. Auch das neue Betriebssystem iOS 18 wird mit Spannung erwartet und soll einige Neuerungen im Bereich KI mitbringen.