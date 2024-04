iPhone 16: Gibt es bald zwei neue Farben? Leak legt das nahe

Apple wird im Herbst aller Voraussicht nach die neue iPhone-Reihe auf den Markt bringen. Ein aktueller Leak lässt vermuten, dass das iPhone 16 in sieben Farben verfügbar sein wird.

Egal ob man die technischen Feinheiten von Apple-Produkten schätzt oder die Geräte des kalifornischen Herstellers eher als Status-Symbol betrachtet: Wenig wird im Vorfeld einer Veröffentlichung so viel diskutiert, wie Kamera und Farb-Optionen eines neuen iPhones. Während die Gerüchteküche bezüglich des neuen iPhone 16 bereits brodelt - zwischenzeitlich war sogar ein Klapp-iPhone im Gespräch - legt ein aktueller Leak nahe, dass das iPhone 16 in zwei neuen Farbvarianten erhältlich sein könnte.

iPhone 16: Aktueller Leak enthüllt zwei neuen Farben

Das Gerücht über die neuen iPhone-Farben stammt von der chinesischen Seite weibo.com. Während das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus in den fünf Farben, Pink, Gelb, Blau, Grün und Schwarz erhältlich ist, wird demnach spekuliert, dass das iPhone 16 sogar in sieben Farben verfügbar sein wird. Laut dem Leak sollen Weiß und Lila als neue Optionen hinzukommen. Zudem wird angedeutet, dass das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus in unterschiedlichen Farben angeboten werden könnten, was für Apple aber einen recht ungewöhnlichen Schritt darstellen würde.

Wie weibo.com und auch das Apple-Portal 9to5mac.com hervorheben, sind die Gerüchte über die Farboptionen des iPhone 16 und das iPhone 16 Plus allerdings genau das: Gerüchte. Bestätigt ist hinsichtlich des Designs und auch der Farbauswahl der neusten iPhone-Reihe von Apple derzeit noch nichts und es bleibt abzuwarten, welche Neuerungen der Hersteller für das neue Line-Up ankündigen wird. Nutzer sollten zudem bedenken, dass es sich hierbei um den ersten Leak hinsichtlich der Farbe der neuen iPhones handelt, der bislang überhaupt veröffentlicht wurde. Bis zu der möglichen Veröffentlichung der neuen iPhone 16-Reihe - voraussichtlich im Herbst 2024 - wird es noch einige "Enthüllungen" in diese Richtung geben.

Übrigens: Für iPhones geistern zahlreiche Tricks durchs Netz, welche die Nutzung der Smartphones vereinfachen oder verbessern sollen. So lässt sich durch einen Trick beispielsweise ganz leicht ein besseres WLAN-Signal auf dem iPhone erreichen und auch Daten können schnell von einem iPhone auf ein anderes Apple-Gerät übertragen werden - wenn man weiß, wie. Eine häufig verwendete Herangehensweise, um beim iPhone den Akku zu schonen, bringt allerdings nicht den gewünschten Effekt.