Um das iPhone 16 ranken sich bereits zahlreiche Gerüchte. Einem neuen Leak zufolge will Apple nun offenbar ein lange bekanntes Kamera-Problem angehen.

Die Veröffentlichung der neuen iPhone-Reihe ist noch einige Monate hin, aber die sozialen Medien und Tech-Plattformen sind bereits jetzt voll mit Spekulationen zu Apples neustem Line-up. So soll Apple laut einem aktuellen Leak planen, die Kamera des iPhone 16 Pro in einem ganz bestimmen Bereich zu verbessern.

iPhone 16 Pro: Dieses nervige Kamera-Problem will Apple offenbar beheben

Ganz gleich, ob das alte Smartphone langweilig geworden ist oder nicht mehr den neusten technischen Anforderungen entspricht: Die Technik-Fans fiebern bereits jetzt dem neuen iPhone 16 entgegen - und dass, obwohl das neuste Smartphone aus dem Hause Apple voraussichtlich erst im Herbst 2024 vorgestellt wird. Entsprechend wird im Netz wieder viel über Farben des neuen iPhones und technische Spezifikationen spekuliert. Ein wichtiger Punkt ist für viele Nutzer die Kamera, bei der Apple laut einem aktuellen Leak wohl mit einem nervigen Problem aufräumen will.

Ein häufiges und störendes Problem, das viele Nutzer mit den Kameras der iPhones erlebt haben, ist das Phänomen des "Lens Flare". Dies tritt auf, wenn Lichtquellen direkt in die Linse der Kamera scheinen und unerwünschte Reflexionen, Streulicht oder Halo-Effekte auf dem Foto erzeugen. Diese Artefakte können sich als helle Kreise, Streifen oder eine allgemeine Verschleierung des Bildes manifestieren, was besonders in Aufnahmen bei Nacht oder gegen starke Lichtquellen wie die Sonne störend sein kann. Der Grund dafür liegt in der Weise, wie Licht innerhalb der Linsenelemente der Kamera reflektiert und gestreut wird. Moderne Smartphone-Kameras haben mehrere Linsen (Linsenelemente), die übereinander angeordnet sind, und das Licht kann sich zwischen diesen Elementen hin und her reflektieren, was zu diesen ungewünschten Effekten führt.

Laut einem neuen Leak soll Apple nun aber planen, die Lens Flare-Probleme in der Kamera des iPhone 16 Pro durch die Verwendung einer neuen Technologie namens Atomic Layer Deposition (ALD) zu reduzieren. Zuerst berichtete das Apple-Portal MacRumors über den Leak, der von dem Nutzer "yeux1122" stammen soll.

Neue Technologie soll Kamera-Problem bei iPhone 16 Pro beheben

Bei ALD soll es sich um ein Herstellungsverfahren handeln, bei dem Materialien Schicht für Schicht auf atomarer Ebene aufgetragen werden. Diese Methode ermögliche eine extrem präzise Kontrolle über die Dicke und Zusammensetzung der Beschichtungen auf den Kameraobjektiven. Durch ALD könne Apple sehr dünne, anti-reflektive Schichten auf die Linsen auftragen. Diese Schichten seien darauf ausgelegt, störende Reflexionen und Streulicht zu minimieren, die normalerweise zu Lens Flare führen. Dies könnte die Bildqualität erheblich verbessern, besonders in Situationen, in denen sich helle Lichtquellen direkt im oder am Rand des Bildfeldes befinden, postuliert der Leaker.

Zusätzlich zu den Verbesserungen bei der Reduzierung von Lens Flares könne die ALD-Technologie auch dazu beitragen, sogenanntes "Ghosting" zu verringern. Ghosting ist ein weiteres Problem, bei dem schwache, sekundäre Bilder von hellen Lichtquellen im Foto sichtbar werden. Diese Effekte entstehen, wenn Licht zwischen den verschiedenen Linsenoberflächen und dem Kamera-Sensor hin und her reflektiert wird.

Insgesamt deutet der Leak also darauf hin, dass das iPhone 16 Pro mit dieser neuen Technologie ausgestattet sein könnte. Wie immer sind solche Gerüchte aber mit Vorsicht zu genießen, denn offizielle Apple-Informationen zu der neusten iPhone-Reihe sind aktuell noch immer rar gesät. Ein wenig Licht ins Dunkel könnte allerdings die WWDC bringen, die für Juni angekündigt ist und neue Informationen zu iOS und den Apple-Produkten enthüllen könnte.