Neues iPhone? Falt-Bildschirm von Apple repariert sich offenbar selbst

Apple arbeitet offenbar an einem Handy mit faltbarem Bildschirm. Dank einer besonderen Funktion soll es der Konkurrenz jedoch deutlich voraus sein.

Wenn Apple ein neues Produkt auf den Markt bringt, stehen die Kunden Schlange, um es dem US-Unternehmen wortwörtlich aus den Händen zu reißen. Derzeit läuft im Netz beispielsweise die Gerüchteküche zum neuen iPhone 15 heiß. Vielen Menschen scheint keine Wartezeit zu lang zu sein, um das neueste iPhone oder iPad zu ergattern. Auch mit anderen Produkten macht der als Garagenfirma gegründete Hard- und Softwareentwickler offensichtlich sehr viel richtig.

Nun wagen sich die Kalifornier anscheinend an ein neues Produkt heran. Das eigentlich auf chinesische Handys, Apps und Tablets fokussierte Portal "gizchina.com" berichtet, dass Apple beim US-Patentamt United States Patent and Trademark Office (USPTO) ein Patent für ein Handy mit einem faltbaren Screen angemeldet hat, der über eine weitere besondere Funktion verfügen soll.

Apple: Patent auf sich selbst reparierenden Falt-Bildschirm angemeldet

Demnach geht Apple ein Problem an, das Handys mit faltbarem Bildschirm bislang verband: die Falten rund um den Knick auf dem Screen. Dieser soll sich beim künftigen iPhone eigenständig reparieren können. Wärme, Licht, elektrischer Strom und andere externe Reize sollen die Faltenbindung verhindern, damit der Handy-Besitzer beim Abspielen von Clips oder bei Videoanrufen in den vollen Genuss des Screens kommt.

Apple würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Durch die Faltbarkeit nimmt das Handy in der Tasche nicht so viel Platz weg, zugleich würde das Risiko erheblich sinken, den Bildschirm versehentlich zu beschädigen. Denn die spezielle Schicht ist offenbar auch in der Lage, die Gefahr von Dellen und Kratzern zu verringern. Weiter heißt es, die selbstheilende Schicht kann über die gesamte Abdeckung des Displays angebracht werden. Oder eben nur in den flexiblen Bereichen.

iPhone Fold: Gerät könnte 2025 auf den Markt kommen und 2300 Euro kosten

Bereits seit einiger Zeit gab es Gerüchte, Apple werde einigen seiner Konkurrenten folgen und ein faltbares Handy auf den Markt bringen. Nun scheinen CEO Tim Cook und seine Mitstreiter sogar einen Schritt weiter gegangen zu sein. Wobei die Patentanmeldung natürlich nicht zwangsläufig in einer Veröffentlichung münden muss.

Das Portal TechRadar schätzte noch im Februar, vor dem Jahr 2025 werde Apple sein faltbares Handy nicht auf den Markt bringen. Demnach ist Apple nicht in Eile, die für den Clou nötige Technik soll erst komplett reifen. Der Preis für das zumindest in Berichten bereits iPhone Fold getaufte Handy könnte den Spekulationen zufolge bei umgerechnet 2300 Euro liegen.

Übrigens: Apple will 2023 auch sein neues Betriebssystem iOS 17 einführen. Doch nicht alle iPhones werden die neue iOS-Version bekommen. Beim iPhone 15 könnte es hingegen zu Lieferschwierigkeiten kommen.