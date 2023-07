Online ausweisen mit Perso und Handy: So geht's

Den Personalausweis hat man unterwegs eigentlich immer dabei. Allerdings kann man sich inzwischen auch digital über das Smartphone ausweisen. Wie das funktioniert und worauf Sie achten müssen.

Ob beim Online-Banking, der Beantragung von Dokumenten oder der Anmeldung bei verschiedenen Online-Diensten – in einer digitalisierten Welt wird es immer wichtiger, sich sicher und effizient online ausweisen zu können.

In Deutschland soll die E-ID-Funktion des Personalausweises (Perso) genau das ermöglichen. Allerdings hat es seit der Einführung im Jahr 2010 lange gedauert, bis man sich mit den auf dem RFID-Chip gespeicherten Daten ohne zertifiziertes Kartenlesegerät online ausweisen konnte. In Kombination mit einer App ist das jetzt allerdings möglich.

Online ausweisen mit Perso und der Ausweis-App: Das sind die Voraussetzungen

Die E-ID, oder elektronische Identität, ist eine der Funktionen des deutschen Personalausweises, die es ermöglicht, sich digital auszuweisen. Mit der dazugehörigen Ausweis-App können Sie diese Funktion auf Ihrem Handy nutzen. Sie können laut dem offiziellen Personalausweisportal damit beispielsweise Altersverifikationen durchführen oder sich bei Online-Diensten anmelden.

Damit Sie die Online-Ausweisfunktion nutzen können, benötigen Sie zunächst einen gültigen Personalausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion. Im Chip des Personalausweises können Personaldaten und persönliche Merkmale sowie ein Foto und zwei Fingerabdrücke gespeichert werden, die Ausweisfunktion ist gerade bei etwas älteren Personalausweisen – vor dem Jahr 2017 – allerdings nicht standardmäßig freigeschaltet. Um dies nachzuholen, müssen Sie sich an das für Sie zuständige Bürgeramt wenden. Dieses wird die Ausweisfunktion für Sie aktivieren und Ihnen auch die PIN zukommen lassen, die Sie benötigen, um sich mit dem Perso digital ausweisen zu können.

Weiterhin benötigen Sie für die Ausweisfunktion ein NFC-fähiges Smartphone und die Ausweis-App, die Sie kostenlos im Playstore von Google oder im App-Store von Apple herunterladen können. Ob Ihr Smartphone die Ausweis-App nutzen kann, erfahren Sie auf der offiziellen Website der App.

Ausweis-App mit Perso nutzen: So funktioniert es

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann es losgehen. Die Ausweis-App kann die NFC-Technologie des Smartphones nutzen, um die Daten von Ihrem Personalausweis zu lesen. NFC steht für "Near Field Communication" und ist ein internationaler Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten. NFC-fähige Geräte sind dazu in der Lage, per Radiowellen den im Online-Ausweis integrierten RFID-Chip auslesen. Laut dem Portal heise.de wird derzeit an einer Möglichkeit gearbeitet, die Online-Ausweisfunktion in einer Wallet-App zu speichern und damit das Auslesen durch NFC abzuschaffen. Allerdings ist das momentan noch Zukunftsmusik.

Der Prozess ist einfach:

Sie starten die App und tippen dort auf "Gerät und Ausweis prüfen" sowie danach auf "Prüfung starten". Damit die Prüfung erfolgen kann, müssen Sie Ihren Personalausweis nun nahe an das Handy halten.

nun nahe an das Handy halten. Ist alles korrekt, sollte jetzt ein großer, grüner Haken erscheinen, zusammen mit einer Liste weiterer grüner Haken, die einzelne überprüfte Funktionen darstellen.

Klicken Sie nun auf "Fortsetzen" und wählen Sie einmal "Meine Daten einsehen" aus, um zu überprüfen, dass Ihre Daten korrekt ausgelesen wurden.

Sie sollten nun aufgefordert werden, Ihre sechsstellige PIN einzugeben, die Sie selbst festgelegt haben. Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja" und geben Sie ihre PIN ein.

Sie werden kurz darauf aufgefordert werden, sich gegenüber der Governikus GmbH & Co. KG auszuweisen. Dies ist normal, da diese Firma die Ausweis-App im Auftrag des BSI entwickelt hat.

auszuweisen. Dies ist normal, da diese Firma die Ausweis-App im Auftrag des entwickelt hat. Halten Sie Ihren Personalausweis erneut nahe an Ihr Handy. Ein grüner Haken und eine Liste Ihrer persönlichen Daten sollte jetzt anzeigen, dass der Vorgang erfolgreich war.

Online-Ausweisfunktion: Wo kann ich sie nutzen?

Sie haben die Ausweis-Funktion für einen bestimmten Vorgang genutzt, fragen sich jetzt allerdings, wo Sie die Ausweis-App ebenfalls verwenden können? Dann hilft ein Blick auf die offizielle Seite der App. Hier ist eine Auflistung der Anbieter zu finden, bei denen Sie sich mit der Online-Funktion ausweisen können. Laut dem Verbraucherportal chip.de nutzen derzeit rund 170 Anwendungen die Ausweis-App. Darunter die Kfz-Zulassungsbehörden, Telekommunikationsanbieter und Banken. Mit digitaler Ausweisfunktion können Sie BAföG-Anträge stellen, Arbeitslosengeld beantragen, eine Rentenauskunft einholen, Ihren Punktestand in Flensburg abfragen und noch vieles mehr.

Achten Sie bei Online-Diensten auch darauf, ob im Programm oder der Anwendung das Logo der Ausweis-App angezeigt wird. Dies ist immer ein deutlicher Fingerzeig, dass Sie sich hier digital mit Ihrem Perso ausweisen können – auch, wenn der Anbieter vielleicht nicht in der oben genannten Liste auftaucht.