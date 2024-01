Samsung Galaxy S24 Plus: Preis, Release Datum und technische Spezifikationen

Die neue S-Reihe von Samsung könnte bald auf den Markt kommen. Was bislang über das Samsung Galaxy S24 Plus bekannt ist.

Apple hat den Launch seines iPhone 15 bereits hinter sich und auch Google hat sein neues Pixel-Smartphone bereits vorgestellt. Android-Fans fiebern derzeit aber der Neuveröffentlichung des dritten großen Players im Bereich Smartphones entgegen. Samsung wird voraussichtlich Anfang 2024 seine neue S24-Reihe mit dem Samsung Galaxy S24 dem Samsung Galaxy S24 Ultra und dem Plus-Modell auf den Markt bringen. Was durch Leaks und Gerüchte bereits jetzt von dem High-End-Smartphone Samsung Galaxy S24 Plus zu erwarten ist, wie teuer es sein könnte und in welchen Farben es erscheinen könnte, erfahren Sie hier.

Hinweis: Wie im Technik-Bereich üblich gibt es im Vorfeld der Veröffentlichung des neuen Samsung S-Lineups viele Gerüchte und Spekulationen. Wir werden diesen Artikel regelmäßig mit neuen Infos zum Samsung Galaxy S24 Plus für Sie aktualisieren. Wichtig insbesondere bei dem Plus-Modell ist die Tatsache, dass einige Experten vermuteten, dass dieses Modell nach Jahren erstmals aus der Samsung-Reihe gestrichen werden könnte. Allerdings gab es mindestens genauso viele Stimmen, die dem widersprechen.

Wie viel wird das Samsung Galaxy S24 Plus voraussichtlich kosten?

Wer sich für das neue S24-Lineup von Samsung interessiert, fragt sich automatisch, wie viel das Samsung Galaxy S24 Plus kosten könnte. Das US-amerikanische Tech-Portal cnet.com erwähnt in einem Beitrag, dass die meisten Experten scheinbar erwarten, dass die Preise der S24-Reihe denen der Vorgänger, also dem S23-Lineup ähneln werden. Für das Plus-Modell würde dies bedeuten, dass Samsung zur Veröffentlichung möglicherweise einen Preis von 1000 US-Dollar also etwa 920 Euro (Stand 20. Dezember 2023) aufrufen könnte.

Nähere Informationen will allerdings schon ein Nutzer der Plattform X (ehemals Twitter) erfahren haben. Der Leaker Spynox gab an, dass er die europäischen Preise der neuen Galaxy-Modelle aus den Teilnahmebedingungen eines Gewinnspiels des französischen Online-Händlers darty.com gefunden habe. Dem Leak zufolge wird angenommen, dass die Preise für das Galaxy S24 bei 899 Euro, für das S24 Plus bei 1.169 Euro und für das S24 Ultra bei 1.469 Euro liegen. Wenn sich diese Preise bestätigen, wären das Galaxy S24 und S24 Plus etwa 50 Euro günstiger als ihre Vorgängermodelle, während das Galaxy S24 Ultra etwa 70 Euro teurer sein würde, merkt Computer Bild an.

Release Date: Wann kommt das S24 Plus auf den Markt?

Die meisten Quellen deuten daraufhin, dass das Samsung Galaxy S24 Plus sehr früh im Jahr 2024, voraussichtlich im Januar oder Februar auf den Markt kommen könnte.Cnet.com betont, dass eine Veröffentlichung im Februar 2024 und ein Verkaufsstart wenige Wochen später im Bereich des Möglichen liegen.

Samsungs nächstes "Galaxy Unpacked Event" ist außerdem für den 17. Januar 2024 angesetzt, wobei dort die Vorstellung des Galaxy S24 Ultra sehr wahrscheinlich ist. Die Veranstaltung findet um 10 Uhr Pacific Time in San Jose, Kalifornien, statt und wird live übertragen. Für deutsche Zuschauer bedeutet das, dass das Event um 19 Uhr des 17. Januar zu sehen sein wird. Neben den neuen S24-Telefonen könnten auch andere Samsung-Geräte präsentiert werden, wie das US-amerikanische Tech-Portal Tom's Guide vermutet. Laut dem Portal wird das Event die Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra-Modelle in den Mittelpunkt stellen, mit einem Fokus auf AI-gestützte Funktionen.

Technische Daten: Das hat das S24 Plus auf dem Kasten

Das Samsung Galaxy S24 Plus wird voraussichtlich in seinem äußeren Erscheinungsbild keine großen Veränderungen im Vergleich zum Vorgängermodell, dem Galaxy S23, aufweisen. Es könnte jedoch einige Neuerungen in Bezug auf die Materialien geben, wie die mögliche Verwendung von Titan an den Seiten und eine Auswahl an frischen Farboptionen, berichtet techradar.com. Die Abmessungen des Geräts werden laut dem Portal, welches sich auf Leaks bezieht, auf etwa 76,2 x 157,73 x 7,62 mm geschätzt, bei einem Gewicht von rund 196 Gramm. Das Display des S24 Plus wird als 6,2-Zoll Dynamic AMOLED-Panel beschrieben, mit einer Auflösung von 2316 x 1080 Pixeln und einer variablen Bildwiederholrate von 40Hz bis 120Hz.

Unter der Haube wird erwartet, dass das Galaxy S24 Plus mit einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Chip in den USA und China ausgestattet sein wird, während in anderen Regionen möglicherweise Samsungs eigener Exynos 2400-Chip zum Einsatz kommt. Beim Arbeitsspeicher soll das S24 Plus mit 12 GB RAM starten, was eine Steigerung gegenüber dem Standardmodell des S24 mit 8 GB RAM darstellt. In Bezug auf den internen Speicher wird das S24 Plus in Varianten mit 256 GB und 512 GB angeboten, was den Speicheroptionen des Galaxy S23 Plus entspricht. Die Akkukapazität des S24 Plus wird auf 4.900 mAh geschätzt, was eine deutliche Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger darstellen würde.

Samsung Galaxy S24 Plus könnte mit dieser Kamera kommen

Laut den Informationen von TechRadar zu den Kamera-Spezifikationen des Samsung Galaxy S24 Plus wird erwartet, dass die Kamera-Ausstattung ähnlich der des Vorgängermodells, des Samsung Galaxy S23, sein wird. Hier sind die erwarteten Kamera-Details:

Hauptkamera : 50 Megapixel mit einer Brennweite von 24mm und einer Blende von ƒ/1.8.

: 50 Megapixel mit einer Brennweite von 24mm und einer Blende von ƒ/1.8. Ultraweitwinkelkamera : 12 Megapixel mit einer Brennweite von 13mm und einer Blende von ƒ/2.2.

: 12 Megapixel mit einer Brennweite von 13mm und einer Blende von ƒ/2.2. Telefoto-Kamera : 10 Megapixel mit einer Brennweite von 70mm und einer Blende von ƒ/2.4.

: 10 Megapixel mit einer Brennweite von 70mm und einer Blende von ƒ/2.4. Frontkamera: 12 Megapixel.

Es wird erwartet, dass die größten Verbesserungen bei den Galaxy S24-Telefonen in Bezug auf die Kamera durch verbesserte On-Device-Verarbeitung und rechnergestützte Fotografie erzielt werden. Diese sorgten bereits zu Diskussionen als angebliche Fake-Mond-Fotos im Rahmen des Galaxy S23 Ultra auftauchten.

Diese Verbesserungen könnten zu einer besseren Bildqualität und Leistung führen, insbesondere in Kombination mit den erwarteten KI-Funktionen des Telefons. Auch diese Infos basieren aber wieder auf Gerüchten und Leaks.

Samsung Galaxy S24 Plus: In diesen Farben soll das S24 Plus erhältlich sein

Wie das Portal FutureZone berichtet, könnten für die Galaxy S24-Reihe folgende Farboptionen geplant sein:

Grau

Schwarz

Violett

Gold

Diese Informationen basieren auf Leaks und sind daher nicht offiziell bestätigt. Es ist möglich, dass Samsung weitere Farben hinzufügt oder einige der genannten Farben nicht verfügbar sein werden. Die endgültigen Farboptionen werden erst bekannt sein, wenn Samsung die Galaxy S24-Reihe offiziell vorstellt.

Übrigens: 2023 hatte einiges an Neuerungen im Bereich der Samsung-Smartphones zu bieten. Beispielsweise wurde die neue Freistell-Funktion bei Fotos vorgestellt. Allerdings gab es auch einige Galaxy-Modelle, die keine Updates mehr erhielten.