Samsung Galaxy S24 Ultra: Größe, Preis und was der kantige Titan-Gigant in Sachen KI kann

Samsung hat sein neues Galaxy S24-Lineup vorgestellt. Mit dabei: Das Samsung Galaxy S24 Ultra. Was das neue KI-Smartphone kann und es in Sachen Größe, Prozessor, Kamera und Akku mitbringt.

Ähnlich wie beim Basismodell Samsung Galaxy S24 haben Android-Nutzer über Monate Gerüchte und Spekulationen im Netz zum Samsung Galaxy S24 Ultra verfolgt. Einiges davon hat sich bestätigt, andere Dinge waren allerdings völlig aus der Luft gegriffen. Seitdem am 17. Januar das "Unpacked"-Event von Samsung stattfand, herrscht nun aber Klarheit, was das Ultra-Modell der S24-Reihe angeht. Welche technischen Daten das neue Top-Modell der Südkoreaner mitbringt und was es in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) zu bieten hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Samsung Galaxy S24 Ultra: Größe, Farben und Preis

Wer einen Blick auf die neuen Samsung-Modelle wirft, wird das Galaxy S24 Ultra sofort erkennen. Im Gegensatz zum S24 und dem S24 Plus kommt das Premium-Smartphone des koreanischen Herstellers mit einem kantigen Design, statt Rundungen daher. Zudem gibt es beim Ultra S24 eine Premiere, denn es ist das erste Samsung Smartphone, welches mit einem Titan-Rahmen auf den Markt kommt.

Laut der Samsung-Website ist das S24 Ultra in den Farben Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet und Titanium Yellow erhältlich. Zusätzlich gibt es die Farben Jade Green, Sandstone Orange und Sapphire Blue - allerdings nur bei Bestellung im Samsung-Onlineshop. Wie die anderen Modelle kommt das Ultra damit in Gänze auf sieben verschiedene Farbvarianten.

Das Premium-Modell der S24-Generation bringt ein großzügiges Display von 17,25 cm (6,8 Zoll) im vollen Rechteckformat mit, das nahtlos in das Gehäuse integriert ist. Die Bildschirmgröße innerhalb der Abrundungen beträgt 17,22 cm (6,8 Zoll). Durch die größeren Maße ist das Ultra auch eine Ecke schwerer als das S24 (167 Gramm) und das S24 Plus (196 Gramm) und bringt 232 Gramm auf die Waage.

Preislich ist das Ultra-Modell ab 1449 Euro angesetzt - je nachdem, welche Speicherkapazität man wählt. Während des Aktionszeitraums bis zum 30. Januar lässt sich im Samsung Online-Shop allerdings sparen.

Samsung Galaxy S24 Ultra: Technische Daten

Unter der Haube warten auf potenzielle Käufer - hier haben die Gerüchte tatsächlich recht behalten - der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 samt 12 Gigabyte RAM und je nach gekaufter Version bis zu 1 Terabyte Speicherplatz. Das AMOLED-Display mit einer 6,8 Zoll Diagonalen bringt eine Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixeln und eine adaptive Bildwiederholrate mit, die mit 1 bis 120 Hz operiert.

Der Akku des Samsung Galaxy S24 Ultra mit einer Kapazität von 5.000 mAh bietet dem Modell angemessene Laufzeiten für verschiedene Nutzungsarten. Laut Herstellerangaben können Nutzer bei Internetnutzung über LTE mit bis zu 27 Stunden online bleiben, während über WLAN bis zu 28 Stunden möglich sein sollen. Für Videowiedergabe ohne Kabelverbindung hält der Akku nach Herstellerangaben 30 Stunden durch. Wenn es um die Musikwiedergabe geht, können Nutzer kabellos 95 Stunden genießen.

Das Ultra-Modell bringt wieder eine Mehrfach-Kamera (200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP) mit. Die Blendenöffnungen variieren und reichen von F1.7, F3.4, F2.2 bis F2.4, was eine breite Palette von Aufnahmemöglichkeiten für unterschiedliche Lichtverhältnisse ermöglicht.

Die Kamera des Samsung Galaxy S24 Ultra bietet eine beeindruckende Ausstattung mit mehreren Kameralinsen. Die Mehrfach-Kamera verfügt über vier Objektive:

200 MP Weitwinkelobjektiv (Blende f1.7) mit Super Quad Pixel Autofokus ( AF ), optischer Bildstabilisierung (OIS) und Super Clear Lens. 50 MP Duo-Teleobjektiv (Blende f3.4) mit 5-facher optischer Vergrößerung, Quad Pixel AF und OIS. 10 MP Teleobjektiv (Blende f2.4) mit 3-facher optischer Vergrößerung, Dual Pixel AF und OIS. 12 MP 120°-Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f2.2) mit Dual Pixel AF .

Diese Kombination von Kameralinsen ermöglicht eine Vielzahl von fotografischen Möglichkeiten, einschließlich Weitwinkelaufnahmen, Teleaufnahmen mit unterschiedlichen Zoomstufen und Ultra-Weitwinkelaufnahmen.

KI-Funktionen beim Samsung Galaxy S24 Ultra

Schon vor dem Launch hatte Samsung deutlich gemacht, dass es bei seiner neusten Smartphone-Generation stark auf Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) setzen würde. Nun hat das Kind mit "Galaxy AI" auch einen Namen.

Aufgeteilt werden die Funktionen in zwei Kategorien. Einmal "On-Device", also direkt auf dem Gerät, und solche Funktionen, die auf Cloud-basierter AI basieren. Die wichtigsten AI-Funktionen sind laut dem Tech-Portal CNET und der offiziellen Mitteilung von Samsung:

Circle to Search: Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm zu umkreisen, woraufhin die AI relevante Informationen zu diesem Element sucht. Diese Funktion ist besonders nützlich für schnelle Suchanfragen in jeder App. Live-Übersetzung: Diese Funktion tut, was der Name vermuten lässt. Telefoniert man mit einem Gesprächspartner in einer anderen Sprache, wird das Smartphone die Übersetzung übernehmen. Die Übersetzung erstreckt sich auch auf Texte. AI-basierte Nachrichtenbearbeitung: Die AI des Galaxy S24 kann die Notizen des Benutzers zusammenfassen und Vorschläge zur Anpassung des Tons von Nachrichten machen. Dies bedeutet, dass die AI die Kommunikation je nach Kontext formalisieren oder informeller gestalten kann. Generative Fotobearbeitung: Die AI-Funktionen des Galaxy S24 umfassen KI-Bildbearbeitungstechniken wie das Anpassen des Neigungswinkels von Bildern, das Entfernen von Reflexionen und Schatten sowie das Auffüllen des Hintergrunds bei der Bildvergrößerung. Lernfähige AI : Die AI-Funktionen des Galaxy S24 sind laut Samsung darauf ausgelegt, sich im Laufe der Zeit zu verbessern. Das System lernt beispielsweise aus den aufgenommenen Fotos des Benutzers, um die Bildbearbeitungsfunktionen kontinuierlich zu optimieren. Kompatibilität mit älteren Modellen: Interessanterweise sind diese generativen AI-Funktionen nicht nur auf die neuen Galaxy S24-Modelle beschränkt, sondern sollen auch auf einige ältere Modelle wie die Galaxy S23-Serie ausgeweitet werden.

Wichtig hierbei: Samsung hat angekündigt, dass die KI-Funktionen zunächst bis Ende 2025 kostenlos sein sollen. Ob danach dann ein KI-Portfolio im Abo-Modell kommt, gilt es abzuwarten.

Übrigens: Die S24-Reihe stellt die aktuellen Top-Modelle von Samsung, allerdings hat das koreanische Unternehmen auch eine Linie an Outdoor-Smartphones. Konkurrent Apple hat bereits im vergangenen Herbst sein neues iPhone 15 vorgestellt - und setzte dabei kaum auf KI. Gerüchten zufolge soll Apple außerdem an einem "Foldable" also einem faltbaren Smartphone arbeiten.