Samsung Galaxy S24 und S24 Plus sind da: Preis und technische Daten der KI-Phones

Beim großen Samsung "Unpacked"-Event hat der Smartphone-Hersteller seine neue Galaxy S24-Reihe vorgestellt. Alle wichtigen technischen Daten und der Preis des KI-Phones finden Sie in diesem Artikel.

Lange haben Samsung-Fans darauf gewartet, offizielle Infos zum neuen Samsung Galaxy S24 und dem S24 Plus zu erhalten, denn bislang kursierten dazu im Netz nur zahlreiche unbestätigte Gerüchte. Bei seinem "Unpacked"-Event am 17. Januar 2024 hat der Hersteller aus Südkorea aber endlich mit der Sprache und auch mit den technischen Daten herausgerückt, die seine neuen Galaxy S24-Smartphones zu bieten haben. Alles Wichtige zum Samsung Galaxy S24 und dem Plus-Modell erfahren Sie im folgenden.

Das neue Samsung Galaxy S24 ist da: Preis und technische Daten des KI-Phones

Schauen wir uns das neue Samsung Galaxy S24 zunächst einmal von außen an. Viel wurde in den letzten Monaten gerätselt, in welchen Farben das Basismodell der neuen S-Reihe erscheinen wird. Das neue Galaxy S24 und das Plus-Modell kommen mit einem Aluminium-Gehäuse und die Modelle sind in sieben Farben - Onyx Black, Marble Gray, Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange, Cobalt Violet und Amber Yellow - erhältlich. Samsung weist allerdings darauf hin, dass nicht alle Farben auch in allen Ländern vertrieben werden. Sapphire Blue, Jade Green und auch Sandstone Orange sind beispielsweise auch nur durch Bestellung im Samsung Online-Shop erhältlich.

Während das Basismodell 167 Gramm wiegt, bringt das Plus-Modell 196 Gramm auf die Waage. Das Hauptdisplay liegt beim Basismodell bei 15,64 cm (6 Zoll innerhalb der Abrundungen), beim Plus-Modell sind es 16,91 cm (6,5 Zoll innerhalb der Abrundungen). Sowohl Rück- als auch Vorderseite werden vom Gorilla Glass Victus 2 geschützt.

Preislich liegt das Samsung Galaxy S24 im Online-Shop bei 899 Euro, das S24 Plus kostet 1149 Euro. Diese Preise gelten für die Ausführung mit 128 GB Speicher. Weil Samsung bis zum 30. Januar allerdings eine Aktion (Speicher-Upgrade und 100 Euro-Tauschprämie) fährt, können Kunden die 256 GB-Variante für den gleichen Preis erhalten, wie die 128 GB-Version.

Samsung Galaxy S24 und S24 Plus: Technische Daten

Laut offiziellen Samsung-Angaben unterscheiden sich das Basismodell und das Plus-Modell der S24-Reihe in einigen Bereichen. Während die Prozessoren (beide Exynos 2400 ) und auch die Taktung als gleichwertig angegeben werden, kommt der erste Unterschied beim Arbeitsspeicher - hier bringt das Basismodell 8 GB mit, während es beim Plus-Modell 12 GB sind - und bei der Displayauflösung zum Tragen. Diese liegt beim S24 bei 2.340 x 1.080 Full-HD, beim S24 Plus sind es 3.120 x 1.440 Quad-HD. In Bezug auf die Software laufen die Geräte auf dem neuesten Android-Betriebssystem, ergänzt durch Samsungs One UI Benutzeroberfläche.

Auch die Akku-Kapazität unterscheidet sich wie bei früheren Modellen klar. Hier liegt das Samsung Galaxy S24 bei 4000 mAh, während das Plus-Modell auf 4900 mAh kommt und damit nur knapp hinter dem Samsung Galaxy Ultra (5000 mAh) liegt. Entsprechend wird laut Samsung-Datenblatt die Internetnutzung mit LTE und WLAN beim Galaxy S24 mit bis zu 25 Stunden, beim Plus-Modell hingegen mit bis zu 26 Stunden (LTE) und mit bis zu 27 Stunden (WLAN) angegeben. Bei Video- und Musikwiedergabe käme man laut Samsung beim Basismodell auf bis zu 29 beziehungsweise bis zu 78 Stunden, beim Plus soll es bis zu 31 beziehungsweise bis zu 92 Stunden reichen.

In Sachen Kamera gibt es bei den beiden Modellen nur bedingt Unterschiede. Bei der Mehrfachkamera kommt die Hauptkamera mit einer Auflösung von 50 Megapixeln (MP) daher und kann dadurch sehr detaillierte und hochauflösende Bilder aufnehmen. Das Teleobjektiv verfügt über eine 10-MP-Kamera und der Sensor der Ultra-Weitwinkel-Kamera bringt 12 MP mit. Die Hauptkamera verfügt bei beiden Modellen über eine 3-fache optische Vergrößerung, was bedeutet, dass Sie Objekte dreimal näher heranholen können, ohne dabei an Bildqualität zu verlieren. Dies ist besonders nützlich für Aufnahmen aus der Ferne, wie beispielsweise bei Landschafts- oder Sportfotografie.

Zusätzlich verfügen die Geräte über einen 2-fachen optischen Qualitäts-Zoom, der durch einen adaptiven Pixelsensor unterstützt wird. Dieser Sensor passt sich dynamisch an, um bei verschiedenen Zoomstufen eine optimale Bildqualität zu gewährleisten. Das bedeutet, dass selbst bei einer Verdoppelung der Zoomstufe die Bildschärfe und Detailgenauigkeit weitgehend erhalten bleiben.

Für Situationen, in denen Sie noch näher heranzoomen möchten, bieten beide Modelle auch einen digitalen Zoom von bis zu 30-fach. Während digitale Zooms in der Regel mit einem Verlust an Bildqualität einhergehen, ermöglicht die Kombination aus dem adaptiven Pixelsensor und der fortschrittlichen Bildverarbeitungstechnologie von Samsung, dass die Bilder auch bei höheren Zoomstufen noch relativ klar und detailliert bleiben.

Beide Modelle unterstützen 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 und NFC.

KI-Smartphone Samsung Galaxy S24: Das soll es können

Die komplette Vorstellung des neuen Samsung Galaxy S24-Lineups stand bei dem Event allerdings ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz oder wie Samsung es ausdrücken würde: "Galaxy AI". "Ob Kommunikation, Online-Suche oder Fotografie – all diese Kernfunktionen werden durch technische Neuerungen und die Integration von zahlreichen AI-Funktionen verbessert und erweitert", teilt das Unternehmen mit.

Aufgeteilt werden die Funktionen in zwei Kategorien. Einmal "On-Device", also direkt auf dem Gerät, und solche Funktionen, die auf Cloud-basierter AI basieren. Die wichtigsten AI-Funktionen sind laut dem Tech-Portal CNET:

Circle to Search: Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm zu umkreisen, woraufhin die AI relevante Informationen zu diesem Element sucht. Diese Funktion ist besonders nützlich für schnelle Suchanfragen in jeder App. Live-Übersetzung: Diese Funktion tut, was der Name vermuten lässt. Telefoniert man mit einem Gesprächspartner in einer anderen Sprache, wird das Smartphone die Übersetzung übernehmen. Die Übersetzung erstreckt sich auch auf Texte. AI-basierte Nachrichtenbearbeitung: Die AI des Galaxy S24 kann die Notizen des Benutzers zusammenfassen und Vorschläge zur Anpassung des Tons von Nachrichten machen. Dies bedeutet, dass die AI die Kommunikation je nach Kontext formalisieren oder informeller gestalten kann. Generative Fotobearbeitung: Die AI-Funktionen des Galaxy S24 umfassen KI-Bildbearbeitungstechniken wie das Anpassen des Neigungswinkels von Bildern, das Entfernen von Reflexionen und Schatten sowie das Auffüllen des Hintergrunds bei der Bildvergrößerung. Lernfähige AI : Die AI-Funktionen des Galaxy S24 sind laut Samsung darauf ausgelegt, sich im Laufe der Zeit zu verbessern. Das System lernt beispielsweise aus den aufgenommenen Fotos des Benutzers, um die Bildbearbeitungsfunktionen kontinuierlich zu optimieren. Kompatibilität mit älteren Modellen: Interessanterweise sind diese generativen AI-Funktionen nicht nur auf die neuen Galaxy S24-Modelle beschränkt, sondern sollen auch auf einige ältere Modelle wie die Galaxy S23-Serie ausgeweitet werden.

Übrigens: Die S24-Reihe stellt die aktuellen Top-Modelle von Samsung, allerdings hat das koreanische Unternehmen auch eine Linie an Outdoor-Smartphones. Konkurrent Apple hat bereits im vergangenen Herbst sein neues iPhone 15 vorgestellt - und setzte dabei kaum auf KI. Gerüchten zufolge soll Apple außerdem an einem "Foldable" also einem faltbaren Smartphone arbeiten.