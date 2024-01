Samsung Galaxy Unpacked 2024 im Live-Stream: So sehen Sie die Enthüllung vom Samsung Galaxy S24

Heute, am 17. Januar, wird das neue Samsung Galaxy S24 vorgestellt. Hier erfahren Sie, wie Sie das Unpacked-Event im Live-Stream verfolgen können.

Viel ist bislang nicht bekannt über das neue Flagschiff-Smartphone aus dem Hause Samsung: Es gibt noch kein offizielles Release-Datum für das Samsung Galaxy S24 und auch über die technischen Features, den Preis und das Design des Top-Handys gibt es bislang nur wenige Informationen. Klarheit könnte das anstehende Samsung Galaxy Unpacked bieten.

Galaxy S24: Was passiert beim Samsung Galaxy Unpacked 2024

Das Samsung Galaxy Unpacked ist ein Event, bei dem die neue S24-Serie offiziell vorgestellt werden könnte: die Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra Modelle. Neben den neuen S24-Telefonen könnten aber auch andere Samsung-Geräte auf dem Event präsentiert werden. Das vermutet zumindest das US-amerikanische Tech-Portal Tom's Guide.

Und laut dem offiziellen Trailer der Veranstaltung können sich Technik-Fans auch darauf freuen, mehr darüber zu erfahren, welche Pläne Samsung mit Künstlicher Intelligenz (englisch: AI) hat. Dort heißt es nämlich "Galaxy AI is coming". Samsung verspricht auf jeden Fall nicht weniger als eine "neue Ära der Smartphones". Bereits seit längerem ist bekannt, dass das Galaxy S24 als KI-Smartphone geplant ist.

Samsung Galaxy Unpacked 2024: Wann und wo streamen?

In letzter Zeit war im Netz viel darüber spekuliert worden, wann das Samsung Galaxy Unpacked 2024 über die Bühne gehen würde. Offiziell bestätigt wurde nun: Die beliebte Veranstaltung findet an diesem Mittwoch um 10 Uhr pazifischer Zeit in San Jose, Kalifornien, statt. Und: Das Event wird live übertragen. Wegen der Zeitverschiebung müssen Interessierte um 19 Uhr einschalten.

Es gibt mehrere Wege, um das Samsung Galaxy Unpacked 2024 per Stream zu verfolgen: Kunden können die Veranstaltung direkt auf dem Online-Shop von Samsung oder im Samsung Newsroom anschauen. Und auch auf dem offiziellen Youtube-Kanal des koreanischen Technik-Konzerns wird das Unpacked gestreamt. Dort können Samsung-Fans den Stream auch danach noch anschauen.

Samsung Galaxy S24: Ab wann könnte man es kaufen?

Für Samsung-Fans vielleicht die wichtigste Frage: Ab wann können sie das neue Smartphone in ihren Händen halten? Das könnte Technik-Insidern zufolge schon früher passieren als bei den Vorgängermodellen. Das Technik-Portal Sammobile berichtet, dass Kunden möglicherweise im Anschluss an das Unpacked-Event am 18. Januar das Galaxy S24, Galaxy S24+, and Galaxy S24 Ultra vorbestellen könnten. Es beruft sich dabei auf einen Bericht des koreanischen Magazins The Elec.

Vorbestellte Smartphones könnten demzufolge bereits ab dem 26. Januar bei Kunden eintreffen. Der offizielle Verkaufsstart soll laut The Elec dann am 30. Januar sein. Zum Vergleich: Das Vorgänger-Modell, das Samsung Galaxy S23 ist seit dem 17. Februar 2023 im Handel erhältlich.

Diese Release-Zeitpunkte könnten laut dem Forum Gamestar mit dem Rhythmus, den Samsung ebenfalls wie bei Google und Apple, der letzten Jahre übereinstimmen: Die letzten beiden Handy-Generationen seien jeweils an einem Mittwoch vorgestellt worden und standen 16 Tage später - an einem Freitag - in den Verkaufsregalen. Aber: Ob die kursierenden Gerüchte zum Verkaufsstart stimmen, zeigt sich wohl erst beim Unpacked-Event.

Übrigens: 2023 gab es einige Neuheiten bei Samsung. Doch nicht alle brachten ihr Gutes: Einige Top-Modelle von Samsung erhalten keine Updates mehr. Das kann zu Sicherheitslücken führen. Zumindest für Sicherheit in Sachen Hardware stehen die Outdoor-Smartphones von Samsung.