WhatsApp: Nachricht im Chat gelöscht? So kommen Sie an die geheime Information

Gelöschte WhatsApp-Nachrichten sind nicht für immer verloren! Erfahren Sie hier, wie Sie sie mit Google Drive, iCloud und Drittanbieter-Apps wiederherstellen können.

Die Möglichkeit, gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherzustellen, ist ein Thema, das viele Menschen interessiert. Ob es darum geht, versehentlich gelöschte Nachrichten zurückzuholen oder wichtige Informationen in einem Chat wiederzufinden, die Wiederherstellung gelöschter Nachrichten kann in verschiedenen Situationen nützlich sein. Dieser Artikel zeigt Ihnen verschiedene Methoden, um WhatsApp-Nachrichten auf Android- und iPhone-Geräten wiederherzustellen.

Übrigens: WhatsApp hat 2023 einige Neuerungen auf die Smartphones gebracht. Darunter auch das Feature "Channels". Die ständigen Updates haben jetzt allerdings Folgen, denn viele Smartphones sind zu alt und werden von WhatsApp von der Nutzung ausgeschlossen.

WhatsApp: Nachrichten gelöscht? So kommen Sie an die verschwundene Nachricht

Eine der gängigsten Methoden zur Wiederherstellung gelöschter WhatsApp-Nachrichten auf Android-Geräten ist die Verwendung eines Google Drive-Backups. Laut Business Insider muss man dazu WhatsApp deinstallieren und dann erneut installieren. Nach der Verifizierung der Telefonnummer erscheint die Option zur Wiederherstellung des Chatverlaufs aus dem Google Drive-Backup. Durch Antippen von "Wiederherstellen" und dann "Weiter" werden die Chats und Medien wiederhergestellt.

Diese Methode wird den gesamten Chatverlauf wiederherstellen, einschließlich der Nachrichten von Ihnen und Ihrem Chatpartner, worunter auch die gelöschten Nachrichten fallen. Allerdings funktioniert dies nur, wenn sehr regelmäßige Backups durchgeführt wurden. Andernfalls könnten kürzlich gelöschte Nachrichten verloren gehen, die in den Zeitraum zwischen den Backups fallen.

Neben der Google Drive-Option gibt es auch die Möglichkeit, ein lokales Backup zur Wiederherstellung zu verwenden. Netzwelt beschreibt, dass man dazu den Dateimanager des Android-Geräts öffnen und in den WhatsApp-Ordner navigieren muss. Dort findet man den Unterordner "Databases", in dem die Backup-Dateien gespeichert sind. Durch Umbenennen und Verifizieren kann man den Chatverlauf aus dem lokalen Backup wiederherstellen.

Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Während das Google Drive-Backup bequem und einfach ist, erfordert es eine Internetverbindung und kann Datenschutzbedenken aufwerfen. Zudem verbraucht es mehr Speicherplatz in Ihrem Google Drive-Konto, besonders wenn die Backups sehr regelmäßig durchgeführt werden. Das lokale Backup ist datenschutzfreundlicher, aber nicht so benutzerfreundlich und erfordert manuelle Schritte zur Wiederherstellung.

WhatsApp-Nachricht gelöscht: So wird sie auf dem iPhone wiederhergestellt

Was bei Android das Google-Drive-Backup ist, ist für iPhone-Nutzer die iCloud-Backup-Funktion. Mit ihr lassen sich wie bei Android, gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen. Ähnlich wie bei Android-Geräten muss man WhatsApp deinstallieren und erneut installieren. Nach der Verifizierung der Telefonnummer erscheint die Option, den Chatverlauf aus dem iCloud-Backup wiederherzustellen. Durch Antippen von "Wiederherstellen" werden die Chats und Medien zurückgeholt. Business Insider betont, dass auch hier ein vorheriges Backup erforderlich ist, um den Chatverlauf wiederherzustellen. Die Begrenzungen dieser Methode sind also ähnlich, wie die des Google-Drive-Backups.

Drittanbieter-Apps und andere Methoden: Gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen

Es gibt auch Drittanbieter-Apps wie "Notification History Log" und "Notisave", die die Wiederherstellung gelöschter Nachrichten ermöglichen. Diese Apps funktionieren, indem sie eine Kopie aller eingehenden Benachrichtigungen auf Ihrem Android-Gerät speichern, schreibt Netzwelt. Sobald eine Nachricht auf WhatsApp empfangen wird, generiert die App eine Benachrichtigung, die von diesen Drittanbieter-Apps erfasst und in einem internen Protokoll gespeichert wird. Selbst wenn die Nachricht später in WhatsApp gelöscht wird, bleibt die Kopie der Benachrichtigung in der Drittanbieter-App erhalten.

Das bedeutet, dass Sie die App öffnen und das Benachrichtigungsprotokoll durchsuchen können, um den Text der gelöschten Nachricht zu finden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Methode in der Regel nur den Text der Nachricht und nicht etwaige angehängte Medien wie Fotos oder Videos wiederherstellen kann. Zudem müssen diese Apps bereits vor dem Empfang der Nachricht, die später gelöscht wird, installiert und richtig konfiguriert sein, um effektiv zu funktionieren.

Hier die Vor- und Nachteile solcher Apps in der Übersicht:

Vorteile:

Einfache Wiederherstellung : Diese Apps sind in der Regel benutzerfreundlich und ermöglichen eine schnelle und einfache Wiederherstellung von Textnachrichten. Kein Backup erforderlich: Im Gegensatz zu den Backup-Methoden von Google Drive und iCloud ist für die Verwendung dieser Apps kein vorheriges Backup erforderlich. Kontinuierliche Protokollierung: Da diese Apps alle Benachrichtigungen protokollieren, können sie auch für andere Anwendungen und nicht nur für WhatsApp nützlich sein.

Nachteile:

Datenschutzbedenken: Diese Apps erfordern Zugriff auf alle Ihre Benachrichtigungen , was ein erhebliches Datenschutzrisiko darstellen kann. Sie könnten potenziell sensible Informationen sammeln und speichern. Eingeschränkte Funktionalität: Die Wiederherstellung ist in der Regel auf den Text der Nachricht beschränkt und umfasst nicht angehängte Medien wie Fotos oder Videos. Vorinstallation erforderlich: Diese Apps müssen bereits vor dem Empfang der Nachricht, die später gelöscht wird, installiert und konfiguriert sein. Andernfalls ist eine Wiederherstellung nicht möglich. Risiko von Malware: Die Verwendung von Drittanbieter-Apps ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, insbesondere wenn sie nicht aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Es besteht die Gefahr, dass die App Malware enthält oder in anderer Weise schädlich für Ihr Gerät ist.

Wichtig: Egal ob über ein Backup oder über Drittanbieter-Apps. Sie sollten sich immer gut überlegen, ob Sie eine gelöschte Nachricht wirklich wieder herstellen möchten. Meistens hatte der WhatsApp-Kontakt gute Gründe die Nachricht zu entfernen. Wer das Verhältnis zu seinem Chat-Partner also nicht unnötig belasten will, sollte sich zweimal überlegen, ob die Nachricht wirklich wiederhergestellt werden muss.

