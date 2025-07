Hobbypilot muss auf Feldweg notlanden

Ein 51 Jahre alter Pilot aus Frankfurt ist auf einem Feldweg bei Oberzent (Odenwaldkreis) notgelandet. Angaben der Polizei zufolge war ein technischer Defekt die Ursache. Demnach war der einzige Motor des Kleinflugzeugs am Montag ausgefallen. Der Pilot, der allein in der Maschine saß, blieb laut Polizei unverletzt. Am Flugzeug des Herstellers Cessna entstand kein weiterer Schaden.

