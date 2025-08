Stundenlanger Stromausfall in Teilen von Heppenheim

Teile von Heppenheim (Landkreis Bergstraße) sind am Montagabend mehrere Stunden ohne Strom gewesen. Nach Angaben der Polizei sorgte ein durchgebranntes Kabel in einem Schaltkasten für den Stromausfall. Betroffen waren die Heppenheimer Vor- und Altstadt. Ab 21.00 Uhr waren daher etliche Haushalte ohne Strom. Der Ausfall dauerte in einigen Teilen bis nach 23.00 Uhr an, wie es hieß.

