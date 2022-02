Störung im Mobilfunk der Telekom sorgt aktuell für Probleme

Beim Mobilfunk der Telekom kommt es aktuell zu einer Störung. Es gibt Probleme beim Telefonieren, bei SMS und der Mobilbox. Auch bei Congstar treten Ausfälle auf.

Hat die Telekom aktuell schon wieder eine Störung? Das dürften sich heute viele fragen, die den Mobilfunk nutzen wollen. Es liegt allerdings nicht am Handy, sondern an der Verbindung. Denn bei der Telekom führt am Dienstag eine Störung zu technischen Problemen.

Störung bei Telekom aktuell: Mobilfunk, SMS, Telefonie und Mobilbox betroffen

Die Telekom hat am Dienstag selbst auf die Störung hingewiesen: "Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunk-Gesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox", schreibt das Unternehmen auf Twitter. GSM-Telefonie via 2G sei nicht betroffen.

Unter dem Tweet finden sich viele Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern, die über Ausfälle im Mobilfunk-Netz der Telekom berichten. Das Problem konnte bisher nicht behoben werden.

Mobilfunk-Störung aktuell auch bei Telekom-Tochter Congstar

Offenbar gibt es außerdem eine Störung bei Congstar. Hier häufen sich ebenfalls die Störungsmeldungen. Congstar ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom und macht am Dienstag ebenfalls Probleme. (AZ)