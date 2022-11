"Teletubbies" - Die Kultshow auf Netflix

Die "Teletubbies" kehren in die Kinderzimmer der Nation zurück. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Darsteller und Inhalt der Neuadaption.

Sie ist die wohl am kontrovers diskutierteste Kindersendung aller Zeiten. Entweder man hasst sie oder man liebt sie. Nun sind sie wieder da: Die "Teletubbies" kehren auf die Fernsehbildschirme zurück.

Die neuen Abenteuer von Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po werden diesmal allerdings nicht im herkömmlichen Kinderfernsehen im Free-TV zu sehen sein. Die neuen Folgen sind Teil des immer größer werdenden Kinderprogramms des US-Streaming-Giganten Netflix.

Was es mit den neuen Folgen auf sich hat, erfahren Sie hier bei uns. Außerdem informieren wir Sie darüber, wer den Figuren in der Neuauflage des Originals die Stimme leiht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Die "Teletubbies": Start bei Netflix

Der Streamingkonzern ist gerade dabei, sein Kinderprogramm weiter auszubauen. Dazu werden regelmäßig im Abstand von nur wenigen Tagen die neue Serien auf der Plattform veröffentlicht. Auch die "Teletubbies" gehören schon seit einiger Zeit dazu. Nun hat sich Netflix dazu entschieden, neue Folgen der Serie ins Programm aufzunehmen. Ab Montag, dem 14. November, werden diese für Abonnenten des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Wer die neuen Folgen gerne sehen möchte, muss also ein Abo abschließen. Ein solches gibt es ab 12,99 Euro pro Monat. Mitenthalten sind dabei auch Funktionen zur Kindersicherung, damit diese Serien wie die "Teletubbies" auch allein schauen können.

Das sind die neuen Folgen der "Teletubbies"

Die Kultsendung wurde bereits vor einigen Jahren neu aufgelegt. Damals wurden weitere 120 Folgen produziert. Dieses Mal startet Netflix die Neuauflage mit 26 Folgen. Gleich bleibt dabei allerdings deren Länge, welche jedes Mal in etwa 12 Minuten beträgt. Die Titel der neuen Folgen sind aber leider noch nicht bekannt. Wir aktualisieren unsere Artikel allerdings regelmäßig und informieren Sie hier, sobald mehr bekannt ist.

Lesen Sie dazu auch

Hier haben wir für Sie eine Übersicht über die neuen Folgen der "Teletubbies" erstellt:

Folge 1: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 2: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 3: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 4: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 5: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 6: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 7: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 8: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 9: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 10: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 11: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 12: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 13: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 14: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 15: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 16: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 17: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 18: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 19: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 20: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 21: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 22: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 23: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 24: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 25: Titel noch unbekannt (12 min.)

Folge 26: Titel noch unbekannt (12 min.)

"Teletubbies" bei Netflix: Das ist der Inhalt der Kindersendung

Am Sendungskonzept der "Teletubbies" hat sich nie etwas geändert. Auch die neuen Folgen werden nach dem alten Muster ablaufen. Die einzelnen Folgen der Serie nehmen dabei aufeinander keinerlei Bezug, sie sind alle in sich geschlossene kleine Geschichten, die immer demselben Schema entsprechen:

Zunächst stellen sich die einzelnen Teletubbies vor, dann dreht sich eines der Windräder in der Teletubbie-Welt. Dies zeigt an, dass nun eine neue Geschichte in einem der Bildschirme, die sich im Bauchbereich der Teletubbies befinden, gezeigt wird. Dabei handelt es sich meist um einen aus Kinderperspektive gedrehten, kurzen Einspieler. Dieser wird dann im Anschluss noch einmal wiederholt, dann spielen die "Teletubbies" mit ihren Lieblingsspielzeugen. Am Ende wird es Abend in der Teletubbie-Welt und sie gehen schlafen. Damit endet die Folge dann.

Das Konzept soll unter anderem das Erinnerungsvermögen von Kleinkindern fördern. Ob es das tatsächlich tut, war lange Zeit umstritten. Doch wird die Serie zusammen mit den Eltern angesehen, kann sie tatsächlich hilfreich sein.

Das ist die Besetzung der "Teletubbies" auf Netflix

Da die "Teletubbies" von Schauspielern in Ganzkörper-Kostümen gespielt werden und nur wenig tatsächlich tun, ist ihre Stimme das markanteste Merkmal der einzelnen Figuren. In der Neuausgabe wurden dabei einige hochkarätige Schauspieler dafür gewonnen, den "Teletubbies" ihre Stimme zu leihen. Die deutschen Stimmen sind leider noch nicht bekannt, doch die englischen Synchronsprecher sind bereits bestätigt worden: