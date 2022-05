"Temptation Island" 2022: Kandidaten - Wer sind die Paare und Verführer?

"Temptation Island" 2022. Vier mutige Paare testen in Staffel 4 der Versuchungs-Show bei RTL+ ihre Liebe. Wer sind die Paare, wer die Verführer? Wir stellen Ihnen die Kandidaten vor.

Treu wie Gold - oder, im Gegenteil, wilde Party-Tiere? Und überhaupt: Kann man nicht sowohl als auch sein? RTL+, der Streamingdienst von RTL, will das herausbekommen. Seit dem 5. April 2022 zeigt der Digital-Anbieter jeweils dienstags die vierte Staffel seiner Versuchungs-Sause.

Es gibt zwölf reguläre Folgen und am Schluss noch eine Wiedersehens-Episode. Produziert wurde das Ganze in Griechenland, Moderatorin ist wieder Lola Weippert.

Worum geht es bei "Temptation Island"?

Vier Paare, vier kleinere oder größere Krisen: In zwölf wöchentlich ausgestrahlten Folgen legt RTL+ die Fakten auf den Tisch. Wie stabil ist die Ehe oder die Partnerschaft? Ist der eine oder die andere bereit, ein wenig Nebenluft einströmen zu lassen? Können versierte Verführerinnen und Verführer sich Chancen ausrechnen? Vier risikobereite Paare stellen sich dem Beziehungs-Experiment. Ursprünglich waren alle felsenfest davon überzeugt, dass ihre aktuelle Partnerschaft trotz aller Kriseleien Bestand hat.

Die Show startet mit einem gewissen Wettbewerbs-Ungleichgewicht: Die liierten Frauen lernen die Verführerinnen kennen, bevor ihre Partner sie zu Gesicht bekommen. Sie haben dadurch die Chance, den vermeintlich stärksten Konkurrentinnen direkt eine eindeutige Ansage machen. Die vergebenen Männer hingegen stehen zunächst im Regen – sie dürfen ihre Konkurrenten nicht vorab treffen. Die Verführer warten nämlich direkt in der Villa auf die vergebenen Frauen.

"Temptation Island" 2022: Kandidaten - Wer sind die Paare?

Elli (25) und Credo (25)

Elli und Credo Foto: RTL/Frank J. Fastner

Die beiden kommen ursprünglich aus Dresden, wo sie sich 2020 auf einer Party kennenlernten. Sie nehmen an "Temptation Island" teil, weil Credo testen will, ob Elli nicht doch in ihr früheres Leben als Escort-Girl zurück möchte. Elli will ihrem Freund beweisen, dass sie darauf locker verzichten kann. Sie möchte andererseits aber auch sehen, wie Credo sich beim Feiern verhält, wenn sie nicht dabei ist. Er übertreibt es nämlich auf Partys ganz gern und trinkt dann auch schon mal ein Glas zu viel.

Er findet zwar, dass sie sich einerseits perfekt ergänzen. Er kann sich aber überhaupt nicht erklären, wie sie in der Escort-Branche landen konnte. "Was ist, wenn es wieder passiert, was ist, wenn es heimlich passiert und es einen Rückschlag gibt?", fragt er sich.

Instagram: @elliloretta & @official_credolino

Gloria (28) und Nikola aka Niko (25)

Gloria und Nikola Foto: RTL/Frank J. Fastner

Gloria und Niko sind seit August 2019 zusammen und inzwischen miteinander verheiratet. Sie lernten sich in Kroatien kennen, wo Niko, der eigentlich aus Serbien stammt, beruflich unterwegs war. Gloria schlug vor, ihn bei seiner Modelkarriere in Deutschland zu unterstützen und lud ihn zu sich ein. Nach einer kurzen Trennung verliebte Niko sich in sie. Die zwei heirateten bereits nach einem Jahr im Sommer 2020, weil es sonst Probleme mit seiner Aufenthaltsgenehmigung gegeben hätte.

Gloria und Niko sind beide keine Kinder von Traurigkeit und trauen einander nicht so recht über den Weg. Beim Beziehungsexperiment "Temptation Island" wollen sie für Klarheit sorgen und prüfen, ob sie gegenseitig treu bleiben können. Niko wirft seiner Frau häufig heftige Dinge an den Kopf wie "Ich bin nur mit dir zusammen, weil ich keine andere Möglichkeit habe." Da bezieht er sich natürlich auf seine wacklige Aufenthaltsgenehmigung.

Instagram: @gloria_glumac_ und @nikola_glumac

Jessi (21) und Abdu (22)

Abdu und Jessi Foto: RTL/Frank J. Fastner

Die Beziehung der beiden ist eine Art Sandkastenfreundschaft. Sie sind seit Oktober 2019 liiert, kennen sich aber schon seit der Grundschule. Als Jugendliche hat Jessi Abdu einen Korb gegeben, doch später fanden sie durch gemeinsame Freunde wieder zusammen. Gleich am Anfang ihrer Beziehung zogen sie zuzsammen und haben auch für die Zukunft viele gemeinsame Pläne.

Da Abdu Jessis Treue allerdings schon mehrmals missbraucht hat, will sie nun wissen: Kann er dem ultimativen Zuverlässigkeitstest bei "Temptation Island" standhalten? Früher hat er sie schon öfter angelogen. Trotzdem ist Abdu eifersüchtiger als seine Freundin - obwohl er eigentlich wissen müsste, dass er ihr blind vertrauen kann. Keiner von beiden ist sicher, ob sie den Härtetest bestehen. Sie sehen es aber einigermaßen pragmatisch: "Entweder wir kommen stärker denn je wieder raus oder wir sind wieder Singles."

Instagram: @jessiaccit und @bfasg

Michelle (23) und Marc-Robin (26)

Michelle und Marc-Robin Foto: RTL/Frank J. Fastner

Sie haben sich über Instagram kennengelernt und sind seit sieben Jahren ein Paar. Allerdings nicht ununterbrochen, denn sie waren zwischendrin auch schon dreimal getrennt. Ursache dafür war meistens, dass sie beide besonders stur sind und sich schon sich wegen Kleinigkeiten streiten. Marc-Robin landete aber immer wieder bei Michelle. Sie will, dass die beiden am Beziehungstest "Temptation Island" teilnehmen - um festzustellen, ob er der Insel und ihren vielfältigen Verlockungen widerstehen kann.

Marc-Robin ist in Michelles Wesen, ihren Charakter, ihr Lachen und ihren Humor vernarrt. Auch ihre Ehrlichkeit mag er über alles. Er kann es nur nicht vertragen, wenn sie stur und zickig ist. Michelle wiederum liebt an ihrem Freund dessen Beharrlichkeit und sein Verantwortungsbewusstsein. Sie kritisiert aber, "dass er immer so schnell an die Decke geht".

Instagram: @miseli_kmy und @marc.robin

Kandidaten bei "Temptation Island" 2022: Die Verführerinnen und Verführer

Zwölf weibliche Verführerinnen versuchen den vier vergebenen Männern bei "Temptation Island" 2022 den Kopf zu verdrehen:

Denise

"Temptation Island" 2022: Verführerin Denise Foto: RTL / Frank J. Fastner

Elika

"Temptation Island" 2022: Verführerin Elika Foto: RTL / Frank J. Fastner

Glory

"Temptation Island" 2022: Verführerin Glory Foto: RTL / Frank J. Fastner

Jennifer

"Temptation Island" 2022: Verführerin Jennifer Foto: RTL / Frank J. Fastner

Kim

"Temptation Island" 2022: Verführerin Kim Foto: RTL / Frank J. Fastner

Laura

"Temptation Island" 2022: Verführerin Laura Foto: RTL / Frank J. Fastner

Lea

"Temptation Island" 2022: Verführerin Lea Foto: RTL / Frank J. Fastner

Lena

"Temptation Island" 2022: Verführerin Lena Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sandra

"Temptation Island" 2022: Verführerin Sandra Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sarah

"Temptation Island" 2022: Verführerin Sarah Foto: RTL / Frank J. Fastner

Steffi

"Temptation Island" 2022: Verführerin Steffi Foto: RTL / Frank J. Fastner

Yasmin

"Temptation Island" 2022: Verführerin Yasmin Foto: RTL / Frank J. Fastner

Auch zwölf männliche Verführer sind bei der vierten Staffel von "Temptation Island" 2022 mit dabei:

Benedict

"Temptation Island" 2022: Verführer Benedict Foto: RTL / Frank J. Fastner

Calvin

"Temptation Island" 2022: Verführer Calvin Foto: RTL / Frank J. Fastner

David

"Temptation Island" 2022: Verführer David Foto: RTL / Frank J. Fastner

Dennis

"Temptation Island" 2022: Verführer Dennis Foto: RTL / Frank J. Fastner

Dominik

"Temptation Island" 2022: Verführer Dominik Foto: RTL / Frank J. Fastner

Felix

"Temptation Island" 2022: Verführer Felix Foto: RTL / Frank J. Fastner

Jonny

"Temptation Island" 2022: Verführer Jonny Foto: RTL / Frank J. Fastner

Leon

"Temptation Island" 2022: Verführer Leon Foto: RTL / Frank J. Fastner

Marvin

"Temptation Island" 2022: Verführer Marvin Foto: RTL / Frank J. Fastner

Mellown

"Temptation Island" 2022: Verführer Mellown Foto: RTL / Frank J. Fastner

Mohamed

"Temptation Island" 2022: Verführer Mohamed Foto: RTL / Frank J. Fastner

Raphael