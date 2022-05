"Temptation Island" 2022: Alle Infos zu Sendetermin und Drehort

"Temptation Island" läuft mit Staffel 4 bei RTL+ und RTL. In diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Sendetermine und Drehort für Sie.

Bei RTL+ läuft "Temptation Island" 2022 mit einer neuen Staffel. Seit Anfang April stellen wieder vier Paare ihre Beziehung auf die Probe.

In Staffel 4 werden die Paare wie gewohnt in zwei Villen - eine Männer- und eine Frauenvilla - aufgeteilt. Doch dort sind sie nicht allein - denn in den Unterkünften warten einige flirtwillige Singles nur darauf, die Paare zu verführen.

Sie möchten die neue Staffel von "Temptation Island" 2022 verfolgen? In diesem Artikel haben wir alle Infos übersichtlich für Sie zusammengefasst. Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind in der neuen Staffel dabei? Wie liegen die Sendetermine? Und wo ist der Drehort?

Video: dpa

Seit wann ist Staffel 4 von "Temptation Island" 2022 bei RTL+ zu sehen?

Die neue Staffel von "Temptation Island" wird zunächst exklusiv online im Stream bei RTL+ ausgestrahlt. Los ging es mit Staffel 4 am Dienstag, den 5. April 2022. Seitdem erscheint immer dienstags eine neue Folge des Formats.

Sendetermine von "Temptation Island", Staffel 4 auf RTL+

RTL hat bekannt gegeben, dass Staffel 4 von "Temptation Island" mit zwölf Folgen erscheinen wird. Zusätzlich dazu soll es eine dreizehnte Folge geben, in der sich die Kandidatinnen und Kandidaten wiedersehen.

Hier können Sie sich aber schon einmal einen Überblick über die voraussichtlichen Veröffentlichungstermine bei RTL+ verschaffen:

Folge 1: 05.04.2022

Folge 2: 12.04.2022

Folge 3: 19.04.2022

Folge 4: 26.04.2022

Folge 5: 03.05.2022

Folge 6: 10.05.2022

Folge 7: 17.05.2022

Folge 8: 24.05.2022

Folge 9: 31.05.2022

Folge 10: 07.06.2022

Folge 11: 14.06.2022

Folge 12: 21.06.2022

Folge 13: 28.06.2022 (Wiedersehensfolge)

"Temptation Island" 2022: Das ist der Drehort von Staffel 4

Produziert wird das TV-Format "Temptation Island" 2022 von Banijay. Der Drehort der letzten Staffel, also von Staffel 3, war Kroatien. In der neuen Staffel geht es für die vier Pärchen und die Singles nach Griechenland. In Staffel 4 können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich also wie gewohnt die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.

Übertragung und Wiederholung von "Temptation Island" 2022 - Staffel 4

Wie läuft die "Wiederholung und Übertragung von "Temptation Island" 2022 im TV oder Stream? Auch bei der vierten Staffel von "Temptation Island" wird es wieder so sein, dass die Folgen zunächst exklusiv und kostenpflichtig im Stream bei RTL+ zu sehen sind. Wie genau die Übertragung im TV stattfinden wird, ist bisher nicht bekannt. In vorherigen Staffeln war es jedoch so, dass es zu einem späteren Zeitpunkt eine Free-TV-Übertragung bei RTL gab. Zunächst steht Staffel 4 aber bei RTL+ zum Abruf bereit.

Auch zu einer Wiederholung hat RTL bisher noch nichts bekannt gegeben. Allerdings sind alle bisherigen Staffeln von "Temptation Island" beim Streaming-Dienst RTL+ verfügbar. Daher kann davon ausgegangen werden, dass Sie die neuen Folgen von Staffel 4 auch im Nachhinein noch auf der Sender-eigenen Plattform ansehen können.

"Temptation Island" 2022: Diese Paare sind in Staffel 4 dabei

In der neuen Staffel nehmen vier Paare an der Beziehungs-Challenge Teil und prüfen die Treue ihres Partners. Zusätzlich werden auch in Staffel 4 flirtwillige Singles versuchen, die Paare zu verühren.

Das sind die Kandidaten von "Temptation Island" 2022: