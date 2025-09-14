„Temptation Island VIP“ 2025: Die Paare von Staffel 6 vorgestellt

In dem Format „Temptation Island“ geht es darum, die Treue der teilnehmenden Paare auf die Probe zu stellen. Dafür werden die Männer und Frauen getrennt voneinander in zwei Villen untergebracht, gemeinsam mit Verführerinnen und Verführern. Deren Aufgabe besteht darin, die vergebenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Versuchung zu führen und sie somit zu testen. Bei „Temptation Island VIP“ gelten exakt dieselben Regeln, der einzige Unterschied ist der, dass die ausgewählten Couples bereits aus anderen Reality-Shows bekannt sind und daher nicht zum ersten Mal TV-Luft schnuppern.

Im Herbst 2025 erscheint Staffel 6 von „Temptation Island“ VIP. Mit dabei sind auch diesmal wieder vier Promi-Paare, die ihre Treue testen möchten. Moderiert werden die neuen Folgen von Janin Ullmann. Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Temptation Island VIP“ 2025? Hier stellen wir die Couples vor.

„Temptation Island VIP“: Die Paare von Staffel 6

Diese Paare sind in Staffel 6 von „Temptation Island VIP“ mit dabei:

Vanessa & Aleks

Aleks und Vanessa Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Für dieses Paar ist „Temptation Island VIP“ 2025 gewissermaßen eine Rückkehr: Kennen- und lieben gelernt haben sich Vanessa und Aleks nämlich im Jahr 2022 in genau diesem Format. Damals nahm Aleks mit seiner damaligen Freundin Christina an der dritten Staffel von „Temptation Island VIP“ teil und bestand den Treuetest nicht, weil er sich in Verführerin Vanessa verliebte. Er beendete daraufhin die Beziehung mit Christina vor laufenden Kameras. Bis heute sind Aleks und Vanessa ein Paar, seit November 2024 sogar verlobt. Im „Sommerhaus der Stars“ 2023 stellten sie ihre Beziehung schon einmal auf die Probe. Trotz deutlicher Differenzen blieben sie zusammen, machten allerdings danach eine Paartherapie. Nun wagen Aleks und Vanessa den ultimativen Treuetest bei „Temptation Island VIP“ 2025.

Chiara & Wladi

Chiara und Wladi Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Kandidat Wladi geht mit optimalen Voraussetzungen in das Experiment bei „Temptation Island VIP“ 2025 – nicht, denn er hat seine Freundin Chiara in der Vergangenheit bereits einmal betrogen. Sie fand es damals heraus, als sie sein Handy kontrollierte. Bei „Ex on the Beach“ fanden die beiden anschließend wieder zueinander. Bis heute fällt es Chiara jedoch schwer, den damaligen Vertrauensbruch zu vergessen. Besonders wenn Wladi feiern geht und Alkohol im Spiel ist, wird sie misstrauisch. Generell belasten Kommunikationsprobleme die Beziehung der beiden. Für Chiara und Wladi ist „Temptation Island VIP“ nicht nur ein Abenteuer: Sie sehen darin eine echte Chance, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, alte Wunden zu heilen und herauszufinden, ob ihre gemeinsamen Zukunftspläne auf einem stabilen Fundament stehen.

Melissa & Marwin

Marwin und Melissa Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Der erste Kontakt zwischen Melissa und Marwin kam über Instagram zustande, nachdem sich beide gegenseitig in verschiedenen Reality-Formaten gesehen hatten. Beim ersten Treffen im echten Leben war dann schnell klar, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. Doch das Thema Vertrauen spielt in ihrer Beziehung eine große Rolle. Beide wollen wissen, wie der andere in Situationen reagiert, in denen es darauf ankommt: Wenn sie räumlich voneinander getrennt sind oder attraktive Versuchungen lauern. Oder beides. Genau deshalb haben sie sich für die Teilnahme an der Show entschieden. Melissa und Marwin glauben fest daran, dass sie durch die Teilnahme an „Temptation Island VIP“ 2025 enger zusammenwachsen können.

Brenda & Laurenz

Brenda und Laurenz Foto: RTL / Dustin Leonhard Grieß

Brenda und Laurenz lernten sich bei „Too Hot to Handle“ kennen – einer Show, in der es eigentlich darum geht, körperliche Anziehung zu zügeln. Doch zwischen den Kölnern funkte es nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch auf einer tieferen Ebene. Aus der anfänglichen TV-Romanze entwickelte sich schon bald eine ernsthafte Beziehung. Nun wollen sie herausfinden, wie stabil ihre Verbindung wirklich ist. Brenda und Laurenz wagen das Experiment bei „Temptation Island VIP“ 2025, weil sie ihre Beziehung auf den Prüfstand stellen und gleichzeitig stärken möchten. Beide hoffen darauf, dass die Erfahrung ihnen hilft, mehr Vertrauen zueinander aufzubauen und Unsicherheiten sowie Eifersuchtsmomente hinter sich zu lassen.