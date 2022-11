Kandidaten bei "Temptation Island VIP": Paare und Verführer 2022

"Tempation Island VIP" wird auch 2022 bei RTL+ fortgeführt. Hier stellen wir Ihnen alle Paare und Verführer von Staffel 3 vor. Welche Kandidaten können der Verführung widerstehen?

Die Beziehung von acht deutschen Reality-Stars wird wieder auf die Probe gestellt. Die Liebespaare werden in einer paradiesischen Umgebung voneinander getrennt. Die weiblichen und männlichen Kandidaten beziehen jeweils unterschiedliche Villen auf einer Insel direkt am Meer. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung für die Paare: Die Kandidaten sind in den Villen den ganzen Tag von Verführern und Verführerinnen umgeben, deren einziges Ziel es ist, die Kandidaten ihre Beziehung für einen Moment lang vergessen zu lassen und diese zu verführen. Welche Paare bestehen den Treuetest? Werden einzelne Beziehungen am Ende der Reality-Show zerbrechen?

Die Übertragung von "Temptation Island", Staffel 3 findet beim Streaming-Dienst RTL+ statt. Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle VIP-Paare, sowie alle Verführerinnen und Verführer vor, die in Staffel 3 von "Tempation Island VIP" 2022 dabei sind.

"Tempation Island VIP" 2022: Das sind die Paare in Staffel 3

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic – das Reality-Pulverfass

Die 30-jährige Christina aus Dortmund und der 31-jährige Aleks aus Mühlheim haben sich vor zwei Jahren über einen gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt. Für beide war es die Liebe auf den ersten Blick. Allerdings hatte Christina zum damaligen Zeitpunkt schon fest bei der Reality-Show "Ex on the Beach" 2020 zugesagt. Aleks hatte daraufhin einen cleveren Einfall: Er hat Christina überrascht und sich heimlich als Teilnehmer in das TV-Format einschleusen lassen. Seitdem sind Christina und Aleks nicht nur in einer festen Liebesbeziehung, sondern auch beruflich in eigenen Corona-Testzentren tätig.

Christina ist bereits das zweite Mal bei "Temptation Island" dabei. 2019 stellte sie sich zusammen mit ihrem Ex-Partner dort dem Treuetest - ohne Erfolg. Seitdem sind bei Christina große Vertrauensprobleme entstanden. In Staffel 3 von "Tempation Island VIP" möchte sie nun aber zeigen, dass sie diese Ängste überwunden hat.

Auch Aleks möchte Christina in der Reality-Show beweisen, dass sie ihm voll und ganz vertrauen und dadurch die Beziehung noch ein Stück weiter voranbringen kann. Der 31-Jährige liebt an seiner Freundin vor allem ihre Loyalität, ihren Charakter und ihre Einstellung zum Leben. Problematisch sieht er allerdings Christinas impulsive Ader und ihren Drang zur Freizügigkeit. Können die beiden ihre Beziehung in der Show tatsächlich auf ein nächstes Level bringen, oder wird einer der beiden den Verführerinnen und Verführern trotz aller Anstrengung doch nicht widerstehen können?

Instagram: @christinadimitrou_official und @aleks_petrovic1

Christina und Aleks treten als Paar in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022 an. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Michelle Daniaux & Gigi Birofio – Das Eifersuchtspaar

Auch die 24-jährige Michelle und der der 23-jährige Gigi lernten sich bei Staffel 1 von "Ex on the Beach" 2020 kennen und lieben. Allerdings hielt die Beziehung der beiden nur bis ins nächste Jahr. Nachdem Michelle und Gigi in den zwei TV-Formaten "Prominent getrennt" und "Ex on the Beach" 2022 teilgenommen haben, fanden die Reality-Stars zueinander zurück. Aktuell zeichnet sich ihre Beziehung durch On-off-Phasen aus, da sie eine Fernbeziehung führen und diese nicht immer so harmonisch funktioniert, wie die beiden sich das vorstellen.

Michelle und Gigi bezeichnen sich selbst als sehr stolz und temperamentvoll, weshalb die Beziehung zwischen den beiden auch des Öfteren "toxisch" sei. Besonders Michelles Eifersucht erschwert die Beziehung. Gigi fühlt sich von seiner Freundin teilweise sehr eingeschränkt, da diese ihm aufgrund ihrer Eifersucht sogar das Feierngehen verbiete. Wird das Beziehungsfass bei "Tempation Island VIP" zum überlaufen kommen?

Instagram: @michelledaniaux und @gigibirofio

Mit dabei als Paar in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022: Michelle und Gigi. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sandra Sicora & Tommy Pedroni – die kölsche Frohnatur und der französische Casanova

Sandra ist 30 Jahre alt und kommt aus Köln. Tommy ist mit 27 Jahren etwas jünger als seine Freundin und stammt aus Nizza. Das Paar hat sich in Staffel 2 von "Ex on the Beach" kennengelernt. Zusammen betreiben sie ihr eigenes Fashionlabel und verbringen ihre Zeit meistens bei Tommy in Nizza. Da die beiden nicht direkt nach der Teilnahme von "Ex on the Beach" zusammengekommen sind, nahm Tommy anschließend noch bei der Dating-Show "Are You The One" teil, bei der er sein Single-Dasein voll und ganz auskostete. Sandra allerdings hat Tommys damaliges Verhalten nachhaltig geprägt. Außerdem wünscht sie sich von ihrem Partner mehr Aufmerksamkeit.

Dass die Liebe zwischen Sandra und Tommy dennoch funktioniert, begründen sie beiden mit ihrer lustigen und positiven Art. Zwar sieht Sandra in der Beziehung noch ein paar Verbesserungen, und dennoch kann sie sich bereits ein gemeinsames Leben mit Tommy inklusive Kinder, Ehe und Haus vorstellen. Werden Sandras Vorstellungen in Zukunft Wirklichkeit werden? Oder wird die Beziehung vorher an untreuem Verhalten zerbrechen?

Instagram: @sandra.sicora und @tommypedroni

Sandra und Tommy treten als Paar in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022 an. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Aurelio Savina & Lala Aluas – Die etwas andere Beziehung

Der 44-jährige Aurelio und die 32-jährige Lala kennen sich über die Social-Media-Plattform Instagram. Durch Zufall ist Aurelio auf das Profil von Lala gestoßen, woraufhin er sie sofort kontaktierte. Anfangs bestand von Lalas Seite aus allerdings noch kein großes Interesse. Im April 2022 schaffte es Aurelio aber schließlich doch, Lala um den Finger zu wickeln. Das besondere an der Beziehung zwischen den beiden: Sie führen eine offene Beziehung mit klaren Absprachen.

Bei "Temptation Island VIP" 2022 möchten sie beiden testen, ob ihre Absprachen tatsächlich so funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Ist die Liebe und Verbindung zwischen den Aurelio und Lala intensiv genug, um das Experiment zu überstehen?

Auch wenn die beiden sich aktuell noch keine monogame Beziehung vorstellen können, planen sie trotzdem schon ihre gemeinsame Zukunft - allerdings ohne Ehe und Kinder. Beide möchten zusammen im Hier und Jetzt leben.

Instagram: @lala_aluas und @aurelio_savina_

Mit dabei als Paar in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022: Lala und Aurelio. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Das sind die Verführerinnen und Verführer in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022

Diese Verführerinnen möchten die männlichen Kandidaten, die sich eigentlich in einer Beziehung befinden, bei "Temptation Island VIP" 2022 mit ihrem Dasein um den Fingern wickeln:

Alina

27 Jahre

Model aus Nürnberg

Instagram : @iamalinaorigina

Verführerin Alina in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Babu

29 Jahre

Kosmetikerin aus Oberhausen

Instagram : @babuu_beauty_

Verführerin Vanessa in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Fabienne

30 Jahre

Kosmetikerin aus Langenhagen

Instagram : @fabiennegierke

Verführerin Fabienne in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Jenny

29 Jahre

Zahnmedizinische Fachangestellte aus Berlin

Instagram : @jenni.hrdt

Verführerin Jenny in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Lawa

25 Jahre

arbeitet in einem Testzentrum in Giessen

Instagram : @lawaofficial

Verführerin Lawa in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Lena

24 Jahre

Krankenschwester aus Bremen

Instagram : @lena_sa98

Verführerin Lena in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Lin

24 Jahre

Barfrau aus Berlin

Instagram : @linmorez

Verführerin Lin in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sophia

29 Jahre

examinierte Gesundheits- & Krankenpflegerin aus Hamburg

Instagram : @sophiaa_shl

Verführerin Sophia in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Tülay

26 Jahre

Model aus Düsseldorf

Instagram : @tuelaytan_1

Verführerin Tülay in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Vanessa

22 Jahre

Customer Support Adviser aus Berlin

Instagram : @vanessa.nwa

Verführerin Vanessa in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Viola

21 Jahre

Studentin aus Villingen-Schwenningen

Instagram : @violazv

Verführerin Viola in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Auch die weiblichen Kandidatinnen, die in eigentlich in einer Beziehung sind, werden in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" den Reizen folgender Verführer ausgesetzt:

Bennett

26 Jahre

Soldat aus Dortmund

Instagram : @bennett.bacher

Verführer Bennett in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Carmelo

23 Jahre

Einzelhandelskaufmann aus Pforzheim

Instagram : @carme__lo

Verführer Camelo in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Dominik

32 Jahre

Büroangestellter aus Wien

Instagram : @dominikcalma

Verführer Dominik in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Flocke

23 Jahre

Unternehmer aus Berlin

Instagram : @theflocke

Verführer Flocke in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Julian

28 Jahre

Unternehmer aus Kassel

Instagram : @julian. loewe

Verführer Julian in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Justin

26 Jahre

Student aus Berlin

Instagram : @justin_fbg

Verführer Justin in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Marc

25 Jahre

Versicherungsfachmann und Projektmanager aus Münster

Instagram : @marc_ehre

Verführer Marc in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Milan

32 Jahre

Sicherheitsberater aus Norddeutschland

Instagram : @milan7seven

Verführer Milan in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sandro

27 Jahre

Soldat aus Heidelberg

Instagram : @sandro.ritzini

Verführer Sandro in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Rob

30 Jahre

selbstständiger Personaltrainer & Fitnessmodel aus Köln

Instagram : @rob_solo_1_

Verführer Rob in Staffel 3 von "Temptation Island VIP" 2022. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Yannik

28 Jahre

Bürokaufmann aus Köln

Instagram : @yannikzander_