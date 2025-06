Maria trifft in Bad Homburg auf frühere US-Open-Finalistin

Tennisspielerin Tatjana Maria trifft in der ersten Runde der top-besetzten Bad Homburg Open auf die Kanadierin Leylah Fernandez. Die Partie gegen die US-Open-Finalistin von 2021 findet frühestens am Sonntag statt. Dann steigen bei dem Rasenevent in der Kurstadt die ersten Hauptfeld-Matches.

Die 37-jährige Maria reist mit Selbstvertrauen nach Bad Homburg. Vor wenigen Tagen gewann sie sensationell das WTA-Turnier in London auf Rasen und ist als Nummer 43 nun wieder beste Deutsche in der Tennis-Weltrangliste. Auf dem Weg zum Titel in der britischen Hauptstadt gewann Maria gegen Fernandez. Bei einem erneuten Sieg würde auf die zweifache Mutter in der zweiten Runde die Italienerin Jasmine Paolini warten, die im Vorjahr beim Rasenklassiker in Wimbledon ins Finale eingezogen war.

Laura Siegemund bekommt es in der Auftaktrunde mit einer Qualifikantin zu tun. Die 37 Jahre alte Schwäbin, die eigentlich selbst in der Qualifikation antreten sollte, steht plötzlich mit einer Wildcard im Hauptfeld. Eva Lys, die ursprünglich eine Wildcard fürs Hauptfeld hatte, tritt wiederum am Samstag in der ersten Qualifikationsrunde gegen Ana Konjuh aus Kroatien an.