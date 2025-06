Paolini steht in Bad Homburg im Halbfinale

Wimbledon-Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini steht im Halbfinale der Bad Homburg Open. Paolini setzte sich gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia 7:5, 7:5 durch.

Auf wen die Italienerin bei dem Rasenevent in der Runde der letzten Vier trifft, steht noch nicht fest. Die Partie zwischen der früheren Tennis-Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen und der Russin Jekaterina Alexandrowa musste beim Stand von 6:4, 3:4 wegen Regens unterbrochen werden.

Das top besetzte WTA-Turnier in Bad Homburg ist mit gut einer Million US-Dollar dotiert und die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt.

Deutsche Spielerinnen sind beim Turnier in der Kurstadt nicht mehr dabei. Tatjana Maria und Laura Siegemund waren im Einzel in der ersten Runde ausgeschieden.