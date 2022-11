Terence Hill besitzt nun einen deutschen Pass – "Bekenntnis zu meinen Wurzeln"

Terence Hill schwang sich mit seinem Filmpartner Bud Spencer zu dem wohl bekanntesten Duo der Filmgeschichte auf. Nun ist er deutscher Staatsbürger.

Es ist eine überraschende wie knallharte Neuigkeit: Terence Hill besitzt nun die deutsche Staatsbürgerschaft. Zusammen mit seinem Filmpartner Bud Spencer hatte sich der in Venedig geborene Hill zu dem wohl bekanntesten und erfolgreichsten Film-Duo aller Zeiten aufgeschwungen. Bei seiner Weltkarriere hat er allerdings nie seine Wurzeln vergessen. Nun bekennt er sich auch ganz offiziell zu diesen.

Terence Hill hat deutschen Pass – Mutter kommt aus Deutschland

Terence Hill, der bürgerlich den Namen Mario Girotti trägt, hat deutsche Wurzeln. Seine Mutter Hilde kommt aus Dresden. In seiner frühen Kindheit lebte Hill mit ihr und seinem italienischen Vater im kleinen Ort Lommatzsch in Sachsen. Er besuchte die Vorschule und sprach bis zu seinem sechsten Lebensjahr ausschließlich Deutsch. Die Sprache hat der 83-Jährige nie verlernt, wie zuletzt im Jahr 2018 ein TV-Interview mit Moderator Markus Lanz unter Beweis stellte. Daher übersprang Hill auch den Sprachtest, der für die deutsche Staatsbürgerschaft bestanden werden muss. Es war vollkommen klar, dass er noch fließend Deutsch spricht. "Die nette Beamtin hatte einen Besuch von mir in der Sendung von Markus Lanz gesehen", sagte Hill.

Bis 1945 blieb die Familie in Deutschland, verließ das Land dann nach dem Krieg in Richtung Italien. Hills Mutter Hilde starb bereits in den 1950er-Jahren. Sie erlebte die große Filmkarriere ihres Sohnes nicht mehr. "Es ist auch Bekenntnis zu meinen Wurzeln", sagt Hill nun bei der Bild zu seinem deutschen Pass: "Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe."

Hill hat auch Verbindungen nach Augsburg

Hill und Spencer hatten in ihrer Filmkarriere insgesamt mehr als 100 Millionen Menschen in die Kinos gelockt. Mit seinen stahlblauen Augen gewann Hill das Herz vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Der 2016 im Alter von 86 Jahren verstorbene Spencer tat das vor allem mit seinem knallharten Auftreten. Bis heute sind Klassiker wie "Mein Name ist Nobody" oder "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" weltbekannt.

Auf den Leinwänden der Welt schwang sich Hill zu einem Held von Generationen auf. Privat blieb er über die Jahrzehnte skandalfrei. Mit seiner deutschstämmigen Frau ist der Filmstar seit über 55 Jahren glücklich verheiratet.

Hills Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft war nun fast so unterhaltsam wie die ein oder andere Szene in seinen Filmen. "Ich habe ihn vom deutschen Generalkonsul in LA erhalten", erklärte Hill. Wichtig war offenbar die Heiratsurkunde seiner Mutter. Da diese zur Hochzeit einen deutschen Pass besaß, gab es keine Hindernisse mehr. Hill hatte sich vor rund einem Jahr an das Bundesverwaltungsamt gewandt – gemeinsam mit seinem deutschen Freund, dem Augsburger Marcus Zölch, mit dem er auch schon durch Deutschland tourte. Hill ist zu einem echten Augsburg-Fan geworden, statte der Fuggerstadt beispielsweise 2018 einen Besuch mit seiner Frau und seinem Sohn ab.

Hill besitzt auch einen USA-Pass

Neben dem italienischen und nun auch dem deutschen Pass besitzt Hill auch noch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Sein 53 Jahre alter Sohn Jess lebt mit seiner Familie in den USA. Hill lebt die meiste Zeit in den Bergen des italienischen Umbrien. In Italien spielt er seit zwei Jahrzehnten einen ermittelnden Pfarrer namens "Don Matteo". Die Serie ist ein großer Quoten-Erfolg, der in etwa mit dem deutschen Tatort zu vergleichen ist. Ab und an schalten zehn Millionen Italiener ein.

"Don Matteo" wird ab Freitagabend auch in Deutschland zu sehen sein. Dann läuft die erste Folge auf Bibel TV. "Ich freue mich, wenn Ihr einschaltet und mit mir zusammen auf die Jagd nach den bösen Buben geht", sagt Hill in Richtung seiner deutschen Fans.