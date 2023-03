Erste Rakete aus 3D-Drucker in Florida gestartet

In Florida ist die erste Rakete, die fast vollständig an 3D-Druckern entstanden ist, gestartet. Nach nur drei Minuten stürzte sie ins Meer. Trotzdem spricht der Betreiber von einem Erfolg.

Die weltweit erste Rakete, die fast vollständig am 3D-Drucker entstanden ist, ist zu einem Testflug aufgebrochen. Jedoch hat es die unbemannte "Terran 1" nicht wie geplant in die Erdumlaufbahn geschafft und ist drei Minuten nach ihrem Start ins Meer gestürzt.

Die "Terran 1" war laut Medienberichten in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida von der Startrampe abgehoben. Sie erreichte dann aber nicht die erhoffte Höhe und stürzte nach wenigen Minuten in den Atlantik. Die erste Stufe nach dem Start hatte noch wie geplant gezündet. Auch die obere Stufe zündete zunächst, schaltete dann aber ab. An Bord des Testflugs von Relativity Space befand sich nur der erste 3D-Druck aus Metall, den das Unternehmen vor sechs Jahren produziert hatte. Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte die "Terran 1" nach acht Minuten die niedrige Erdumlaufbahn erreicht.

Mit dem Testflug verfolgte Relativity Space das Ziel, Daten zu sammeln und zu zeigen, dass eine Rakete aus dem 3D-Drucker dem Druck des Starts und der Reise standhalten kann. Und das ist laut der Betreiberfirma geglückt. Der Start von "Terran 1" habe die Technologie bestätigt und werde den Start der nächsten Rakete "Terran R" ermöglichen, schrieb Relativity Space auf Twitter. "Dies ist der größte Beweis für unseren neuartigen Ansatz." In den kommenden Tagen sollen die Flugdaten ausgewertet werden.

"Terran 1": 85 Prozent der Bauteile stammen aus 3D-Drucker

Laut dem Weltraum-Startup-Unternehmen Relativity Space ist "Terran 1" das größte Objekt, das jemals mit einem 3D-Drucker produziert wurde. 85 Prozent der Bauteile wie auch die Triebwerke der Rakete, die 33 Meter hoch ist, wurden von 3D-Druckern in Kalifornien erstellt, so der Hersteller. Die Bauteile bestehen aus Metalllegierungen. Neun "Aeon"-Triebwerke in der ersten Stufe wurden mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Erdgas angetrieben.

