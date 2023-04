Syrer aus Kempten und Hamburg wegen geplantem Anschlag festgenommen

In Hamburg wurde ein 28 Jähriger mit syrischem Pass festgenommen. Er soll einen Anschlag mit Sprengstoff geplant haben. Auch sein Bruder aus Kempten war beteiligt.

Das LKA Hamburg hat zwei Brüder mit syrischerer Staatsbürgerschaft festgenommen. Gemeinsam mit seinem 24-jährigen Bruder soll ein 28-Jähriger einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Das teilten das Bundeskriminalamt, das Landeskriminalamt Hamburg und die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am Dienstagmittag. Dadurch soll ein möglicher Terroranschlag verhindert worden sein.

Die beiden Brüder sollen "einer radikal-islamistischen und jihadistischen Grundhaltung heraus einen Anschlag mit einem selbst hergestellten Sprengstoffgürtel" geplant haben. Die Behörden wurden auf den 28-Jährigen aufmerksam, da er auf der Plattform Ebay und anderen verschiedenen Anbietern Zutaten für Sprengstoff kaufte. Sein 24-jähriger Bruder soll ihn bei der Planung unterstützt haben.

Durchsuchungen in Kempten und Hamburg: 28-Jähriger Syrer festgenommen

Am Dienstmorgen wurden mehrere Objekte durchsucht. Die Festnahme des älteren Bruders erfolgte danach durch die Bundespolizei in Hamburg. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehlt wegen Terrorismusfinanzierung vor.

Der jüngere Bruder stammt aus Kempten. Er wurde vorläufig festgenommen. Auch in Kempten gab es am Dienstagvormittag Razzien. Dabei wurden "umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen" sowie Mobiltelefone sichergestellt. Widerstand soll der Mann aus Kempten bei der Festnahme nicht geleistet haben. Rund 250 Spezialkräfte waren am Einsatz beteiligt.

Hamburgs Innensenator Andy Grote sagte: "Der Fall zeigt erneut, wie wachsam und leistungsfähig unsere Sicherheitsbehörden sein müssen, um uns gegen extremistische Anschläge wirksam zu schützen." (mit dpa)