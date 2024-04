Jugendliche sollen Terroranschlag geplant haben – Haftbefehl

Weil sie einen Terroranschlag geplant haben sollen, hat das Amtsgericht Düsseldorf Haftbefehle gegen drei Jugendliche erlassen. Sie wollten offenbar Kirchen und Polizisten angreifen.

Drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen im Alter von 15 und 16 Jahren werden dringend beschuldigt, einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant zu haben. Das teilte die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit. Laut den Ermittlern sollen sie sich zu einem Verbrechen – Mord und Totschlag – in Tateinheit mit der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat bereit erklärt haben. Das Amtsgericht Düsseldorf hat am Osterwochenende Haftbefehle erlassen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Terrorverdacht gegen Jugendliche: Wohl Angriffe auf Kirchen und Polizisten geplant

Bei den Festgenommenen handelt es sich den Angaben der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft zufolge um eine 15-Jährige aus Düsseldorf, einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem Märkischen Kreis und eine 16-Jährige aus dem Kreis Soest. Weitere Einzelheiten sollen wegen des Alters der Beschuldigten und der laufenden Ermittlungen im Moment nicht bekanntgegeben werden. Wie die Bild berichtet, wollten die Jugendlichen im Namen der Terror-Organisation "Islamischer Staat" Christen in Kirchen und Polizisten in Polizeiwachen mit Messern und Molotowcocktails angreifen. (mit dpa)