Brandanschlag oder Unfall? Tesla-Fabrik in Brandenburg evakuiert

Aktivistinnen und Aktivisten haben am Dienstagmorgen die Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide (Brandenburg) lahmgelegt. Die Produktion steht nach einem Stromausfall still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden.

Tesla-Fabrik und Teile Berlins am Dienstag ohne Strom

Wie die Berliner Zeitung berichtet, sei um 4.50 Uhr das Umspannwerk Steinfurt nahe der Fabrik in Brand gesetzt worden. Die Polizei spricht von einem brennenden Strommasten in Gosen-Neu Zittau. Dadurch fiel etwa eine Stunde vor Schichtbeginn der Strom aus. Auch die Stadt Erkner und der Südosten Berlins sind seitdem ohne Strom.

Die Polizei sagte zur Brandursache lediglich: "Wir ermitteln in alle Richtungen." Polizeisprecher Roland Kamenz sagte, der Strommast solle sich frei stehend auf einem Feld befinden. Am Morgen sei nach der Alarmierung wegen des Brandes auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Laut Tesla wurden alle Maßnahmen zur Sicherung der Produktionsanlagen getroffen. Nach Rücksprache mit dem Stromanbieter Edis gehe Tesla nicht von einem schnellen Wiederanlaufen der Produktion aus.

Stromausfall in Tesla-Fabrik: Zusammenhang mit Protesten?

Einen möglichen Zusammenhang mit den Protesten rund um das Tesla-Werksgelände bestätigten die Behörden zunächst nicht. Seit Donnerstag haben etwa 80 bis 100 Umweltaktivisten einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt. Sie haben um die zehn Baumhäuser in mehreren Metern Höhe errichtet und kündigten an, möglichst lange ausharren zu wollen. Das Unternehmen von Elon Musk will den Wald im Falle einer Erweiterung des Geländes roden. Auch die Bevölkerung der Gemeinde Grünheide sprach sich vor kurzem in einer Befragung mehrheitlich gegen die Erweiterungspläne aus. (mit dpa)