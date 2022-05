Schätzpreis 200 Millionen Dollar: Wird dieser Warhol das teuerste Gemälde der Welt?

Das Auktionshaus Christie's versteigert heute das berühmteste Werk von Andy Warhol. Wird das Portrait von Marylin Monroe zum teuersten Gemälde der Welt?

Selbst Kunstbanausen kennen das Bild, das heute beim Auktionshaus Christies's unter den Hammer kommt: Das Portrait von Marylin Monroe vom Popart-Künstler Andy Warhol. Es ist nicht nur sein bekanntestes Werk, sondern vermutlich auch das ikonischste des gesamten 20. Jahrhunderts – und könnte heute auch zum teuersten Bild der Welt werden.

Warhol bei Christie's-Auktion: "Eines der größten Gemälde aller Zeiten"

"Shot Sage Blue Marilyn" heißt jenes der vier Warhol-Porträts der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe, das heute versteigert wird. Es ist die Versteigerung des Jahres, so Alex Rotter von Christie’s: "Das ist das bedeutendste Gemälde des 20. Jahrhunderts, der absolute Höhepunkt des amerikanischen Pop. Das Werk weist weit über das Genre des amerikanischen Porträts hinaus. Ebenso weist es über Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts hinaus. Neben Botticellis "Geburt der Venus", da Vincis "Mona Lisa" und Picassos "Les Demoiselles d’Avignon" ist Warhols "Marilyn" zweifellos eines der größten Gemälde aller Zeiten."

Teuerstes Bild der Welt: Stößt Warhol heute da Vinci vom Thron?

Drei Mal hat das britische Auktionshaus hat schon die bislang teuersten Gemälde der Welt unter den Hammer gebracht. 2017 wurde Leonardo da Vincis "Salvator Mundi" vom umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ersteigert. Geschätzt wurde der da Vinci damals auf 100 Millionen Dollar. Bezahlt hat der Kronprinz ein vielfaches mehr: ganze 450 Millionen.

Platz zwei der teuersten Bilder hat bislang "Die Frauen von Algier (Version O)" von 1955 inne. Das Werk von Pablo Picasso ging für knapp 180 Millionen Dollar über den Tisch.

Marylin Monroe-Portrait von Warhol: Schätzpreis 200 Millionen – Wer bietet mehr?

Nun kommt der berühmte Warhol unter den Hammer. Es handele sich um "eines der seltensten und außergewöhnlichsten Bilder, die es gibt", schrieb das Auktionshaus. Dementsprechend sind auch die Erwartungen an die Versteigerung: Der Schätzpreis des Warhol ist doppelt so hoch wie der des da Vinci. Eine genaue Angabe gibt es von Christie's nur auf Anfrage. Offiziell aber liegt der Schätzwert "in der Grössenordnung von 200 Millionen Dollar", so Rotter.

Damit ist so gut wie sicher, dass der Warhol heute als teuerstes Werk des 20. Jahrhunderts den Besitzer wechselt – und Warhol seine zeitgenössischen Künstler wie Picasso und Modigliani weit hinter sich lässt.

Lesen Sie dazu auch

Video: AFP

Offen bleibt die Frage, ob "Marylin" nicht nur das teuerste Werk des letzten Jahrhunderts, sondern auch der gesamten Kunstgeschichte wird und damit da Vincis 500 Jahre alten "Salvator Mundi" überbieten kann. Möglich sei es, sagen auf jeden Fall die Kunstexperten – und Christie’s ist ebenfalls drauf und dran, sich mit der Versteigerung noch ein Stück weit legendärer zu machen.

Bislang gehört das Marilyn-Porträt der "Stiftung Thomas und Doris Ammann" in Zürich. Sie hat angekündigt, die Einnahmen aus den Frühjahrsauktionen für wohltätige Zwecke zu verwenden.