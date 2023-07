Leiche in Gefrierschrank gefunden – Polizei nimmt drei Deutsche fest

Etwa eine Woche nachdem er verschwunden ist, hat die Polizei die Leiche eines 62-jährigen Deutschen in Thailand gefunden. Inzwischen wurden drei Deutsche festgenommen.

Seit dem 4. Juli wurde ein deutscher Geschäftsmann, der in Thailand lebt, vermisst. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der 62-Jährige ist tot. Laut The Pattaya News durchsuchte die Polizei ein Mietshaus in Nong Prue in der Provinz Chonburi südöstlich der Hauptstadt Bangkok und entdeckte im Gefrierschrank eine männliche Leiche. Am Dienstagmorgen (Ortszeit) stand dann fest, dass es sich dabei um den Vermissten handelt. Wie The Pattaya News berichtet, soll die Leiche des 62-Jährigen zerstückelt und in Müllsäcke gepackt worden sein. Diese wurden dann offenbar in einem Gefrierschrank gelagert.

Vermisster Deutscher in Thailand von Überwachungskameras gefilmt

Bei den Ermittlungen tauchten Aufnahmen von Überwachungskameras auf. Darauf ist zu sehen, wie sich der 62-Jährige am Tag seines Verschwindens mit einer Frau in einem Lokal in Pattaya trifft. Auffälligkeiten gab es bei dem Treffen offenbar nicht. Die Überwachungskameras filmten auch die Ankunft und die Abfahrt des Geschäftsmannes. Es handelt sich dabei um die letzten Bilder von ihm.

Der 62-Jährige, der als Makler arbeitete, sei zu diesem Zeitpunkt für einen Vertragsabschluss über einen Immobilienkauf auf der Insel Koh Samui verabredet gewesen. Medienberichten zufolge ging es um eine Villa und eine Boxhalle für umgerechnet 18,2 Millionen Euro. Der Chefermittler der zuständigen Polizei, Theerachai Chamnanmor, sagte der Bangkok Post zufolge, der Tod des Mannes stehe mit einer Erpressung in Zusammenhang.

Deutscher tot in Thailand gefunden – Verdächtige festgenommen

Inzwischen hat die Polizei einem Medienbericht zufolge drei Deutsche und ein 27-jähriger Mann aus Pakistan in Gewahrsam genommen. Bei den deutschen Verdächtigen handele es sich um einen 52-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 52 und 54 Jahren, berichtete die Zeitung Bangkok Post am Donnerstag unter Berufung auf die Ermittler. Sie hätten jedoch bestritten, etwas mit dem Tod des 62-Jährigen zu tun zu haben. Eine Verdächtige soll das Haus angemietet haben, in dem der Tote entdeckt wurde. Sie werde in einem Krankenhaus wegen Verletzungen behandelt, die sie sich wahrscheinlich selbst zugefügt habe, berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Möglicherweise hätten die Deutschen und der Pakistani den Geschäftsmann zwingen wollen, Geld auf ihre Konten zu überweisen, hieß es. Die Zeitung Khaosod hatte am Mittwoch berichtet, dass insgesamt drei Millionen Baht (rund 78 000 Euro) von dessen Konto auf zehn Zielkonten überwiesen worden seien. Der Mord sei von den Beschuldigten über einen Monat lang geplant und gut vorbereitet worden, zitierte das Blatt den Vize-Chef der Nationalpolizei, Surachate Hakparn.

Deutscher tot in Thailand gefunden: Offenbar Verdächtiger festgenommen

Wenige Tage nach dem Verschwinden des 62-Jährigen wurde sein Auto verlassen auf dem Parkplatz einer Wohnanlage um Osten von Pattaya gefunden. Im Auto waren offenbar Spuren von Reinigungsmitteln. Die Vermutung liegt nahe, dass Spuren beseitigt wurden. (mit dpa)