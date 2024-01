"The Artful Dodger": Start, Folgen, Handlung und Besetzung

"The Artful Dodger" kommt im Januar nach Deutschland. Die Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, den Stream bei Disney+ und einen Trailer gibt es hier.

Die Serie "The Artful Dodger" spielt im Australien der 1850er Jahre. Sie skizziert das Doppelleben von Charles Dickens' Diebesprinz Dodger. Der ist inzwischen zwar zum Chirurgen avanciert, kann aber von seiner Vorliebe für Verbrechen nicht lassen. Hier kommen alle wesentlichen Infos zu dem Original von Disney+.

Start von "The Artful Dodger"

Disney+ hat den deutschen Start für heute am Mittwoch, 17. Januar 2024, angekündigt. Ob zu diesem Datum bereits alle acht Folgen gleichzeitig auf den Markt geworfen werden - wie schon am 29. November 2023 in den USA - ist bisher nicht bekannt. Hierzulande neigt der Anbieter dazu, zum Start mit einer Doppelfolge zu beginnen und die übrigen Episoden Woche für Woche nachzuschieben.

"The Artful Dodger": Die Folgen

Die in Australien produzierte Serie hat acht Episoden. Hier die Titel:

Folge 1: The Yankee Dodge

Folge 2: Blessings of St. Coccyx

Folge 3: Dead Men's Secrets

Folge 4: The Stitch Up

Folge 5: The Duel

Folge 6: Bully in the Alley

Folge 7: Wet Lettuce

Folge 8: Untapped Potential

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "The Artful Dodger"

Unter anderem sind diese Darsteller zu sehen:

Thomas Brodie-Sangster als Dr. Jack Dawkins

David Thewlis als Norbert Fagin

als Maia Mitchell als Lady Belle Fox

Damon Herriman als Captain Lucien Gaines

Miranda Tapsell als Frances 'Red' Scrubbs

Tim Minchin als Darius Cracksworth

Luke Carroll als Tim Billiberllary

Vivienne Awosoga als Hetty Baggett

Damien Garvey als Governor Edmund Fox

Lucy-Rose Leonard als Lady Fanny Fox

Tim Minchin als Darius Cracksworth

Kim Gyngell als Professor Alistair McGregor

Nicholas Burton als Dr Rainsford Sneed

Hinter der Kamera waren unter anderem diese Damen und Herren in leitender Funktion aktiv:

Regie: Jeffrey Walker , Corrie Chen , Gracie Otto

, , Produzenten: David Maher , David Tayler u. a.

Die Produktion lag in den Händen von Beach Road Pictures und SPT's Curio Pi

"The Artful Dodger": Darum dreht sich die Handlung

"The Artful Dodger" ist ein Charakterdrama, das im Australien der 1850er Jahre spielt und auf der bekannten Geschichte basiert - mit einem Twist: In acht Episoden erkundet die Serie das erwachsene Doppelleben von Dodger, dem berühmten Prinzen der Diebe aus Charles Dickens' Werk. Dodger ist nun ein Chirurg, doch er kann seine Neigung zum Verbrechen nicht abstreifen. Die Handlung reicht von actiongeladenen Raubüberfällen bis zu lebensrettenden Operationen, von glanzvollen Partys bis zu farbenfrohen Straßenszenen – eine mit australischen Wurzeln versehene Rock'n'Roll-Geschichte.

Stream von "The Artful Dodger" bei Disney+

Disney+ ist der Streaming-Dienst für Filme und Serien der Anbieter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Ein Abo bei Disney+ kostet 8,99 Euro pro Monat. Mit einem Jahres-Abo kann man auch sparen: Es schlägt mit 89,90 Euro zu Buche (Stand: Januar 2024). Aktuelle und weiterführende Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

"The Artful Dodger": Der Trailer

Disney+ hat einen Trailer zu "The Artful Dodger" publiziert - hier ist er: