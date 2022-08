Infos zu "The Baby" auf Sky und Wow: Start, Folgen, Besetzung, Handlung

"The Baby" ist seit Juli auf Sky und Wow zu sehen sein. Holen Sie sich jetzt hier bei uns alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream sowie einen Trailer.

Wenn Sie auf eine Mischung aus Horror und Comedy stehen, dann könnte die neue Sky-Serie "The Baby" Ihnen gefallen. Denn sie vereint beide Genres in einem. In der Serie geht es um eine unabhängige Frau, die eigentlich auf keinen Fall ein Baby will. Doch als ihr eines in die Arme fällt, arrangiert sie sich damit - bis sich herausstellt, dass das Kind alles andere als unschuldig und süß ist.

Sie wollen wissen, was es alles über "The Baby" zu wissen gibt? Dann sind Sie hier genau richtig! Im Folgenden haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream sowie einen offiziellen Trailer für Sie.

"The Baby": Start auf Sky

"The Baby", eine Horror-Comedyserie ist im Juli an den Start gegangen. Das genaue Datum war Donnerstag, der 21.07.2022. Seitdem werden alle Folgen wöchentlich, immer donnerstags, ausgestrahlt.

Video: AFP

"The Baby": Das sind die Folgen

Die neue Horror-Comedyserie "The Baby" umfasst insgesamt acht Folgen. Diese sind seit Erstausstrahlung jeden Donnerstag in Doppelfolgen bei Sky Comedy, Wow (früher hieß der Streamingdienst Sky Ticket) und Sky Q zu sehen. Hier haben wir diese im Überblick für Sie zusammen gefasst:

Folge 1: "The Arrival", deutscher Titel: "Die Ankunft" ( Sendetermin : Do, 21.07.2022)

: Do, 21.07.2022) Folge 2: "The Seduction", deutscher Titel: "Die Verlockung" ( Sendetermin : Do, 21.07.2022)

: Do, 21.07.2022) Folge 3: "The Bulldozer", deutscher Titel: "Der Bulldozer" ( Sendetermin : Do, 28.07.2022)

: Do, 28.07.2022) Folge 4: "The Mother", deutscher Titel: "Die Mutter" ( Sendetermin : Do, 28.07.2022)

: Do, 28.07.2022) Folge 5: "The Baby", deutscher Titel: "Das Baby" ( Sendetermin : Do, 04.08.2022)

Folge 6: "The Rage", deutscher Titel: "Die Wut" ( Sendetermin : Do, 04.08.2022)

Folge 7: "The Curse", deutscher Titel: "Der Fluch" ( Sendetermin : Do, 11.08.2022)

: Do, 11.08.2022) Folge 8: "The Possession", deutscher Titel: "Die Besitznahme" ( Sendetermin : Do, 11.08.2022)

Besetzung von "The Baby": Schauspieler im Cast

Rund um Michelle De Swarte sind die Schauspieler in insgesamt 11 Rollen, die die Hauptbesetzung ausmachen, aufgestellt - zumindest in Staffel 1. Hier haben wir den Cast von "The Baby" in einer Übersicht für Sie zusammen gefasst:

Schauspieler Rolle Michelle De Swarte Natasha Amira Ghazalla Mrs. Eaves Amber Grappy Bobbi Patrice Naiambana Lyle Sinead Cusack Barbara Shvorne Marks Mags Isy Suttie Rita Tanya Reynolds Helen Seyan Sarvan Nour Karl Davies Jack Divian Ladwa Fooze

Das ist die Handlung von "The Baby":

Natasha ist 38, unabhängig und alles andere als glücklich mit dem Umstand, dass alle ihre besten Freundinnen schwanger sind. Und plötzlich fällt ihr ein eigenes Baby in die Arme - und zwar buchstäblich. Und das verändert ihr Leben, stellt es total auf den Kopf. Denn das Kind ist kontrollierend, manipulativ, und dabei unglaublich süß - und verwandelt das Leben der 38-jährigen im Handumdrehen in eine surreale Horrorshow. Nach und nach entdeckt Natasha das Ausmaß der tödlichen Natur des Babys, und sie setzt alles daran, es loszuwerden. Doch das ist gar nicht so einfach, denn das Baby will definitiv eines: bleiben.

Sehen Sie "The Baby" im Stream

Ausgestrahlt wird Staffel 1 der neuen Horrorserie "The Baby" auf Sky. Jeden Donnerstag, beginnend ab dem 21. Juli diesen Jahres, werden die insgesamt acht Episoden in Doppelfolgen ausgestrahlt. Im Stream können Sie die Folgen aber auch verfolgen - und zwar über Wow. Der Streamingdienst wurde unbenannt, und war früher unter dem Namen "Sky Ticket" bekannt.

Sollten Sie eine Folge verpasst haben oder nochmal sehen wollen, stehen die einzelnen Episoden auch auf der Plattform Sky Q zur Verfügung.

Offizieller Trailer - "The Baby"

Die deutsche Version des offiziellen Trailers zu "The Baby" gibt es derzeit noch nicht - bisher wurde nur die englische bereits veröffentlicht. Sobald es auch einen deutschsprachigen Trailer gibt, werden wir diesen entsprechend hier ergänzen.