"The Biggest Loser" 2022: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

Bei Sat.1 läuft momentan wieder "The Biggest Loser" 2022. Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Alle Infos zu "Leben leicht gemacht" finden Sie hier.

"The Biggest Loser" läuft 2022 mit einer erneuerten Version. Es gibt eine neue Trainerin und einen neuen Titel: Die erfolgreiche Abnehm-Show firmiert 2022 als "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser". Hier erfahren Sie, was Sie über die aktuelle Staffel wissen müssen. Offizieller Hashtag zu der auf der griechischen Insel Naxos produzierten Show: #LLG.

Start von "The Biggest Loser" 2022 - "Leben leicht gemacht"?

Sat.1 hatte den Start von "Biggest Loser 2021 - Leben leicht gemacht" für 2. Januar 2022 angesetzt. Seit diesem Zeitpunkt werden wöchentlich, immer sonntags um 17.30 Uhr, die einzelnen Episoden im deutschen Free-TV gezeigt. Auch über die Streamingplattform Joyn können Sie die Abnehm-Sendung sehen.

Sendetermine von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2022

Insgesamt wird es 14 Folgen der neuen Staffel von "The Biggest Loser" in 2022 geben. Hier haben wir diese in einer Übersicht für Sie zusammengefasst:

Folge 1: Sonntag, 2. Januar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 2: Sonntag, 9. Januar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 3: Sonntag, 16. Januar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 4: Sonntag, 23. Januar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 5: Sonntag, 30. Januar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 6: Sonntag, 6. Februar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 7: Sonntag, 13. Februar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 8: Sonntag, 20. Februar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 9: Sonntag, 27. Februar 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 10: Sonntag, 6. März 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 11: Sonntag, 13. März 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 12: Sonntag, 20. März 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 13: Sonntag, 27. März 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

Folge 14: Sonntag, 3. April 2022, 17.30 Uhr auf Sat.1

"The Biggest Loser 2022 - Leben leicht gemacht": Die Sendezeit

Während der jüngste Ableger von "The Biggest Loser" - die Sonderausgabe "Family Power Couples" - im August und September 2021 jeweils montags zur Primetime um 20.15 Uhr von Sat.1 ausgestrahlt wurde, kehrt der Sender mit "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2022 auf den angestammten Sendeplatz zurück: ins sonntägliche Vorabendprogramm. Bisher lief die Show meistens um 17.30 Uhr, nur das große Finale wurde um 20 Uhr ausgestrahlt.

Trainer

Die Coaches von "Leben leicht gemacht– The Biggest Loser" 2022 hat Sat.1 schon bekanntgegeben:

Dr. Christine Theiss

Die Medizinerin und 23-fache Weltmeisterin im Kickboxen ist schon seit Staffel 4 dabei. Sie ist Chef-Coach und Moderatorin in einem. Theiss beobachtet und berät die Kandidaten als Ärztin, hilft ihnen aber auch bei der Festlegung ihrer Fitness-Ziele.

Ramin Abtin

Auch dieser Coach kann auf eine erfolgreiche Karriere als Kickboxer verweisen - satte elfmal wurde er Weltmeister. Seine Profikarriere musste er allerdings wegen einer Rückenverletzung aufgeben. Als ausgebildeter Sport- und Gymnastiklehrer kann er die Kandidaten auf deren Weg zum Idealgewicht kompetent unterstützen.

Sigrid Ilumaa

Die Ernährungsexpertin betreibt seit ihrem sechsten Lebensjahr intensiv Sport, wobei später der Turniertanz zu ihrer großen Leidenschaft wurde. Auf Instagram postet die Personal Trainerin regelmäßig Ernährungstipps.

Neben den drei hauptamtlichen Trainern werden auch 2022 unterschiedliche prominenten Gast-Coaches die Kandidaten unterstützen.

Kandidaten

Hier finden Sie einen Überblick über die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2022. Mit dabei sind:

Alisa (26, Startgewicht: 161,1 Kilo)

Becki (26, Startgewicht: 120,5 Kilo)

Dilan (24, Startgewicht: 147,6 Kilo)

Florian (40, Startgewicht: 161,8 Kilo)

Nick (21, Startgewicht: 171,8 Kilo)

Nico (20, Startgewicht: 171,8 Kilo)

Philipp (29, Startgewicht: 198,2 Kilo)

Sabine (44, Startgewicht: 149,5 Kilo)

Stefan (52, Startgewicht: 138,4 Kilo)

Yasemin (30, Startgewicht: 120,6 Kilo)

Aylin (28, Startgewicht: 133,3 Kilo)

Benni (32, Startgewicht: 137,0 Kilo)

Claudia (47, Startgewicht: 132,8 Kilo)

Fabian (24, Startgewicht: 171,8 Kilo)

Patrick (24, Startgewicht: 191,4 Kilo)

Francesca (31, Startgewicht: 113,2 Kilo)

Jannika (26, Startgewicht: 105,5 Kilo)

Linda (33, Startgewicht: 109,1 Kilo)

Paolo (36, Startgewicht: 147,8 Kilo)

Sven (40, Startgewicht: 178 Kilo)

Die 20 Teilnehmer von "The Biggest Loser" 2022 starten mit den Coaches Ramin Abtin oder Sigrid Ilumaa in den Kampf gegen ihre überschüssigen Kilos.

Übertragung

Wo gibt es die Übertragung und Wiederholung von "The Biggest Loser 2022 - Leben leicht gemacht" im TV und als Stream? Selbstverständlich können Sie die Abnehm-Show ganz herkömmlich im linearen TV-Programm von Sat.1 verfolgen.

Ein zweite Möglichkeit bietet Ihnen Joyn, der Streamingdienst des Medienunternehmens ProSiebenSat.1. Der Basisdienst von Joyn ist kostenlos. Wer es gern etwas komfortabler möchte, kann die Premium-Version Joyn Plus abonnieren. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte sowie Werbefreiheit und "brillante HD-Qualtät. Das Abo ist monatlich kündbar.