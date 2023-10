"The Boys" Spin-Off "Gen V": Besetzung, Folgen und Handlung

"Gen V" ist ein Spin-Off der Superhelden-Satire "The Boys". Informationen zu den Folgen, Besetzung, Handlung und Stream sowie einen Trailer finden Sie hier.

Am 29. September 2023 startete das Spin-Off der Superhelden-Satire "The Boys". Worum dreht sich die Handlung von "Gen V"? Wie viele Folgen gibt es und wann können diese gestreamt werden? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Auf all diese Fragen liefern wir Ihnen die passenden Antworten. Zudem finden Sie am Ende einen Trailer.

"Gen V": Wann war der Start in Deutschland?

Lange Zeit war unklar, wann der Starttermin von "Gen V" sein würde. Am Freitag. dem 29. September 2023, ging es dann los. Die letzte Folge wird am 3. November 2023 ausgestrahlt.

Handlung von "Gen V": Darum geht es in der Spin-Off Serie

Superheldinnen und Superhelden sind für die Organisation "Vought International" in erster Linie eines: Geschäft. Mit ihnen verdient der Konzern seine Brötchen und um sicherzustellen, dass genügend Teig in den Ofen kommt, bildet "Vought International" den potentiellen Nachwuchs aus: An Amerikas einzigem College für jugendliche Superhelden sollen Charaktere á la "Homelander" oder "Starlight" ausgebildet werden, wie man sie aus "The Boys" kennt.

Die "The Boys" - Spin-Off Serie "Gen V" orientiert sich dabei insgesamt am Vorbild "The Boys", so dass die Jugendfreigabe erneut FSK 18 sein wird.

Inhaltlich behandelt "Gen V" das College-Leben der Nachwuchssuperhelden, die inmitten von Hormonchaos um die besten Verträge in den besten Städten konkurrieren - man will natürlich nicht in irgendeiner beliebigen Stadt als Superheld aktiv sein.

Dabei gehen die "College-Supes" bei "Gen V" an ihre körperlichen, sexuellen und moralischen Grenzen. Insgesamt beschreiben die Macher die Spin-Off Serie "Gen V" als 'Mischung aus "College-Show" und Hunger Games - mit dem Herz, der Satire und der Schärfe von "The Boys'.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Gen V": Die Folgen der neuen Serie

Insgesamt gibt es acht Folgen von "Gen V". Der Starttermin mit drei Folgen war am Freitag, dem 29. September 2023. Seitdem steht jede Woche eine neue Folge zur Verfügung, bis am 3. November das große Serienfinale ansteht. Sollte sich "Gen V" an "The Boys" orientieren, kann man bei den jeweiligen Folgen von einer Länge von 60 Minuten ausgehen. Wie die Titel der einzelnen Episoden heißen, zeigen wir Ihnen an dieser Stelle:

Folge 1: "God U" (Freitag, 29. September 2023)

Folge 2: "First Day" (Freitag, 29. September 2023)

Folge 3: "#Thinkbrink" (Freitag, 29. September 2023)

Folge 4: "The Whole Truth" (Freitag, 6. Oktober 2023)

Folge 5: "Welcome to the Monster Club" (Freitag, 13. Oktober 2023)

Folge 6: "Jumanji" (Freitag, 20. Oktober 2023)

Folge 7: "Sick" (Freitag, 27. Oktober 2023)

Folge 8: "Guardians of Godolkin" (Freitag, 3. November 2023)

"Gen V": Welche Schauspieler sind im Cast des "The Boys"-Spin-Offs?

Diese Schauspielerinnen und Schauspielerinnen sind offiziell von Amazon als Teil der "Gen V"-Crew bestätigt worden:

Jaz Sinclair als Marie Moreau

Chance Perdomo als Andre Anderson

Lizze Broadway als Emma Meyer

Shelley Conn als Indira Shetty

Maddie Phillips als Cate Dunlap

London Thor als Jordan Li

Derek Luh als Jordan Li

Asa Germann als Sam

Patrick Schwarzenegger als Golden Boy

Sean Patrick Thomas als Polarity

Marco Pigossi als Dr. Ediso Cardosa

Zudem sind unter anderem folgende Gaststars zu sehen:

Clancy Brown als Prof. Rich Brinkerhoff

Jason Ritter

Jessie T. Usher als A-Train

Colby Minifie

P.J. Byrne

Bereits lange bevor bekannt wurde, welche Rolle sie verkörpern werden, haben sich die Schauspieler im Cast von "Gen V" im Twitter-Video vorgestellt:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Showrunner und Executive Producer von "Gen V" sind Michele Fazekas und Tara Butters. Weitere Executive Producer sind Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Garth Ennis, Darick Robertson und Craig Rosenberg. Außerdem sind Ken Levin, Jason Netter, Zak Schwartz, Erica Rosbe und Michaela Starr als Executive Producer beteiligt. Co-Executive Producer ist Brant Engelstein. Der Großteil der genannten Personen war bereits an mindestens einer Staffel von "The Boys" beteiligt.

Produzierende Studios von "Gen V" sind Sony Pictures Television Studios, Amazon Studios, Kripke Enterprises, Point Grey Pirctures und Original Film.

Stream von "Gen V" auf Amazon Prime

Die neue Spin-Off Serie "Gen V" von der Superhelden-Satire "The Boys" wird ausschließlich auf Amazon Prime zur Verfügung stehen. Da es sich bei Amazon Prime um einen kostenpflichtigen Streaming-Service handelt, kostet ein Abonnement monatlich 8,99 Euro. Ein gewisse Ersparnis bietet ein Jahres-Abo, das 89,99 Euro kostet.

"The Boys" Spin-Off: Erster Trailer zu "Gen V"

Um einen Vergleich zum Original "The Boys" herzustellen und sich ein Bild von "Gen V" zu machen, ist das Anschauen des ersten Trailers zum Spin-Off genau richtig. Diesen wollen wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten: