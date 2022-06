"The Boys": Was ist zu Start, Besetzung und Handlung von Staffel 4 bekannt?

Es geht weiter mit "The Boys" auf Amazon Prime Video. Der Streaming-Anbieter hat bestätigt, dass es eine Staffel 4 geben wird. Was ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Staffel 3 von "The Boys" ist gerade erst bei Amazon Prime gestartet, da wird verkündet: Es ist noch nicht vorbei mit der beliebten und mitunter ziemlich brutalen Superhelden-Serie. Es wird nämlich eine weitere Staffel geben. Laut seiner Pressemitteilung hat der Streamingdienst seinen Partnern grünes Licht für noch mehr Folgen gegeben.

"Wir sind begeistert, den Kampf von Butcher und den Boys gegen Homelander und die Seven fortzusetzen, und die verrückte Welt zu kommentieren, in der wir leben", erklärte Stoffentwickler Eric Kripke in der offiziellen Mitteilung von Amazon.

Was ist schon bekannt zu Staffel 4 von "The Boys"? Gibt es bereits Infos zu Start, Besetzung und Handlung? Wir sagen es Ihnen hier in diesem Artikel.

"The Boys", Staffel 4: Wann ist der Start bei Amazon Prime?

Dass es eine 4. Staffel der Serie "The Boys" geben wird, ist bereits bestätigt. Nur wenige Tage nach dem Start von Staffel 3, die seit dem 3. Juni 2022 bei Prime Video verfügbar ist, wurde bekanntgegeben, dass der Streamingdienst-Anbieter mit weiteren Episoden der Erfolgsserie, die sogar für den Emmy nominiert war, plant. Ein genauer Termin für den Start von Staffel 4 steht in diesem frühen Stadium der Planungen natürlich noch nicht fest.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sollen jedoch bereits laufen und bis Ende des Jahres fertig sein. Eine derart lange Wartezeit wie zwischen Staffel 2 und Staffel 3 der Science-Fiction-Serie gibt es also vermutlich dieses Mal nicht.

Besetzung von "The Boys": Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 4

Auch zur Besetzung gibt es noch keine genauen Infos. Wichtige Hauptfiguren wie Billy Butcher, gespielt von Karl Urban, und Homelander (Antony Starr) werden aber wohl auch in Staffel 4 wieder am Start sein.

Das sind einige der Schauspieler und ihre Rollen in der 3. Staffel im Überblick:

Schauspieler Rolle Jack Quaid Hughie Laz Alonso Mother's Milk Tomer Capon Frenchie Karen Fukuhare Kimiko Karl Urban Butcher Erin Moriarty Starlight Antony Starr Homelander Aya Cash Stormfront Jessi T. Usher A-Train Dominique McElligott Queen Maeve

Die verrückte Superhelden-Serie ist eine Co-Produktion von Amazon Prime Video und Sony Pictures Television.

Handlung: Darum geht es in "The Boys"

Was passiert, wenn Superhelden ihre Superkräfte missbrauchen, statt sie für das Gute einzusetzen? Eine Gruppe namens "The Boys" will die korrupten Helden stoppen. Und ganz nebenbei auch noch die Wahrheit über diejenigen offenlegen, die sie verwalten und ihre schmutzigen Geheimnisse vertuschen.

Darum dreht sich die grundlegende Handlung von "The Boys", die auf einem Comic der New York Times basiert. Die Erfinder Garth Ennis und Darick Robertson fungieren auch als ausführende Produzenten.

Laut Amazon Prime wird die Serie in mehr als 240 Ländern gestreamt. In den ersten drei Tagen, so der Anbieter, habe die dritte Staffel von "The Boys" gegenüber der zweiten Staffel 17 Prozent und gegenüber der ersten Staffel 234 Prozent mehr Menschen erreicht.

Warum ist die Serie so ein großer Erfolg und was macht sie so besonders? Vielleicht gibt der Trailer zu Staffel 3 ja Aufschluss:

Darüber hinaus gibt es, ebenfalls bei Amazon Prime Video, noch eine achtteilige animierte Serie, "The Boys Presents: Diabolical", und ein weiteres Spin-Off, das an einem College für Superhelden spielt, ist momentan in Arbeit.

