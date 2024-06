Start von "The Boys", Staffel 4 : Alle Infos zu Folgen, Handlung und Besetzung

"The Boys" Staffel 4 läuft auf Amazon Prime. Hier finden Sie alle Infos rund um die neuen Folgen beim Streaming-Dienst einschließlich Besetzung und Handlung.

Staffel 3 von "The Boys" war ein Erfolg, daher stand schnell fest, dass Amazon Prime noch eine Staffel der beliebten und mitunter ziemlich brutalen Superhelden-Serie produziert. Der Starttermin zu Staffel 4 war schon eine Weile bekannt: Juni 2024.

Produzent Eric Kripke freut sich auf die neuen Folgen seiner Superhelden-Serie: "Wir sind begeistert, den Kampf von Butcher und den Boys gegen Homelander und die Seven fortzusetzen, und die verrückte Welt zu kommentieren, in der wir leben", erklärte er in einer offiziellen Mitteilung von Amazon. Je nachdem, wie erfolgreich Staffel 4 ist, könnten bei diesen Aussagen durchaus noch viele weitere Staffeln im Raum stehen. Doch erstmal laufen die neuen Episoden der vierten Staffel.

Was passiert in Staffel 4 von "The Boys"? Und welche Schauspieler sind Teil des Casts? Wir verraten es Ihnen hier im Artikel. Am Ende haben wir noch den aktuellen Trailer in petto.

"The Boys", Staffel 4 bei Amazon Prime

Die vierte Staffel des Emmy-nominierten Serienhits startete am 13. Juni 2024. Damit hatte für viele Fans der Serie das lange Warten ein Ende.

Da die Dreharbeiten zu Staffel 4 wesentlich schneller abgeschlossen waren als in vergangenen Staffeln, fiel die Wartezeit auf die Fortsetzung deutlich kürzer aus als zwischen den Staffeln 2 und 3. Ursprünglich war die Serie auf fünf Staffeln angelegt - inzwischen ist auch klar, dass es dabei bleiben wird. Die fünfte Staffel wird die letzte sein. Das hat Serienschöpfer Eric Kripke am 11. Juni 2024 über die Plattform X (früher Twitter) bekannt gegeben.

Wie die Website HollywoodNorthBuzz berichtete, sollten die Dreharbeiten für Staffel 5 ursprünglich seit dem 8. April bis zum 22. August 2024 stattfinden. Allerdings sei dieser Termin wohl nicht einzuhalten. Auf Variety heißt es dazu, Mitte Mai habe Kripke (etwas ironisch) gemeint, er wisse nicht, worüber sie schreiben sollen, da es in diesem Jahr keinerlei Konflikte gäbe.

Neue Folgen von "The Boys" Staffel 4 heute

Die neue Staffel besteht aus acht Folgen, deren Titel bekannt sind - zumindest in der englischen Version. Zum Starttermin am 13. Juni 2024 gab es die ersten drei Folgen, seitdem erscheinen die neuen Episoden wöchentlich. Hier ist ein Überblick zu den neuen Folgen:

Folge 1, 13. Juni 2024: "Department of Dirty Tricks"

Folge 2, 13. Juni 2024: "Life Among the Septics"

Folge 3, 13. Juni 2024: "We'll Keep the Red Flag Flying"

Folge 4, 20. Juni 2024: "Wisdom of the Ages "

" Folge 5, 27. Juni 2024: "Beware of the Jabberwock, My Son"

Folge 6, 04. Juli 2024: "Dirty Business"

Folge 7, 11. Juli 2024: "The Insider"

Folge 8, 18. Juli 2024: "Assassination Run"

Besetzung von "The Boys": Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 4

Wichtige Hauptfiguren wie Billy Butcher (gespielt von Karl Urban) und Homelander (gespielt von Antony Starr) sind auch in Staffel 4 wieder am Start.

Im Cast der vierten Staffel von "The Boys" gibt es neben den altbekannten Gesichtern auch einige neue. Die beiden neuen Mitglieder der Gruppe "The Seven" sind Sister Sage (gespielt von Susan Heyward) und Firecracker (gespielt von Valorie Curry). Beide Figuren wurden speziell für die vierte Staffel der Serie entwickelt und existieren nicht in den Comics.

Für Hughie (gespielt von Jack Quaid) gibt es in der neuen Staffel ein Wiedersehen mit seinen Eltern (gespielt von Rosemarie Dewitt und Simon Pegg). Auch Elliot Knight und Rob Benedict haben Rollen im Cast, allerdings ist kurz vor dem Start noch nicht bekannt, welche Charaktere sie in der Serie verkörpern werden.

Darüber steht auch fest, dass Jeffrey Dean Morgan (bekannt aus "The Walking Dead") in der neuen Staffel einen Auftritt hat, aber auch hier ist die genaue Rolle noch unbekannt. Es wird wohl auch mehr Zeit für Cameron Crovetti als Ryan, den Sohn von Homelander, geben. Eine Rückkehr von Jensen Ackles als Soldier Boy ist nach wie vor nicht bekannt, sie wurde von Showrunner Eric Kripke allerdings angedeutet. Hier müssen Fans wohl die neuen Folgen abwarten.

Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Rollen und Schauspieler in Staffel 4:

Schauspieler Rolle Jack Quaid Hughie Laz Alonso Mother's Milk Tomer Capon Frenchie Karen Fukuhare Kimiko Karl Urban Butcher Erin Moriarty Starlight Antony Starr Homelander Aya Cash Stormfront Chace Crawford The Deep Claudia Doumit Vic Jensen Ackles Soldier Boy Valorie Curry Firecracker Susan Heyward Sister Sage Rosemarie DeWitt Hughie's Mom Simon Pegg Hughie's Dad Colbie Minifie Ashley Barrett Jessi T. Usher A-Train Cameron Crovetti Ryan Dominique McElligott Queen Maeve Elliot Knight Colin Hauser Rob Benedict Splinter Jeffrey Dean Morgan Joe Kessler

"The Boys": Was passiert in Staffel 4?

In der vierten Staffel von "The Boys" bleibt die Serie ihrem düsteren Stil treu, was sich auch in der Altersfreigabe zeigt: Drei der ersten vier Episoden wurden von der FSK ab 18 Jahren eingestuft. Die Welt ist weiterhin geprägt von Superhelden, die ihre Kräfte missbrauchen und nicht für das Gute einsetzen. Die "Boys", angeführt von Butcher, setzen alles daran, die korrupte Wahrheit über die "Sieben" und ihre Verbindung zu Vought ans Licht zu bringen.

Doch ihre Aufgabe wird schwieriger denn je: Victoria Neuman drängt ins Oval Office und wird dabei von Homelander manipuliert, der seine Macht weiter ausbaut. Butcher steht unter enormem Druck, da ihm durch die Einnahme der gefährlichen Superheldendroge "Compound V" nur noch wenig Zeit bleibt. Trotz des Verlusts seines Sohnes an Homelander und der zunehmenden Spannungen innerhalb der "Boys", die seine Lügen nicht mehr hören können, müssen sie einen Weg finden, sich zu vereinen und die Welt vor einem drohenden Bürgerkrieg zu bewahren.

In Staffel 3 mussten die Fans bereits Abschied von zwei Supes nehmen. Maeve verliert zwar ihre Superkräfte, bleibt aber am Leben und plant ein ruhiges Leben mit Elena. Laut Showrunner Eric Kripke war es von Anfang an klar, dass Maeve ein Happy End verdient hat. Kripke betont, dass "The Boys" ein moralisches Universum darstellt, in dem richtige Entscheidungen belohnt werden.

Black Noir hingegen stirbt kampflos, doch Kripke versichert, dass dies nicht das letzte Mal war, dass man von ihm gehört hat. Es wird spekuliert, dass sich jemand anderes hinter der Maske von Black Noir verbergen könnte. Ein von Ashley Barrett veröffentlichtes Werbevideo deutet an, dass Noir möglicherweise im Ausland aktiv ist, während Starlight als Verräterin gilt und Homelander hohe Zustimmungswerte zusammen mit seinem Sohn erzielt.

Handlung: Darum geht es im "The Boys"-Universum

"The Boys" stellt die Frage, was passiert, wenn Superhelden ihre Kräfte missbrauchen, anstatt sie für das Gute einzusetzen. Eine Gruppe namens "The Boys" kämpft gegen korrupte Superhelden und deckt die dunklen Geheimnisse der Mächtigen auf. Die Serie, basierend auf den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson, wird in über 240 Ländern auf Amazon Prime gestreamt und erfreut sich steigender Beliebtheit. Staffel 3 hatte 17 % mehr Zuschauer als Staffel 2 und 234 % mehr als die erste Staffel.

Neben der Hauptserie gibt es aber auch mehrere Spin-offs, welche das Universum von "The Boys" vertiefen:

"The Boys Presents: Diabolical": Eine achtteilige Animationsserie auf Amazon Prime Video , die zusätzliche Geschichten aus dem Universum von "The Boys" erzählt.

, die zusätzliche Geschichten aus dem Universum von "The Boys" erzählt. "Gen V": Die 2023 gestartete Serie, ebenfalls auf Amazon Prime Video , spielt an einem von Vought geleiteten College, wo junge Superhelden um eine Karriere als Beschützer kämpfen. Sie verbindet die Ereignisse der Hauptserie mit einer Mischung aus „ Tribute von Panem “ und Collegeserie. Zu den Darstellern gehören Patrick Schwarzenegger , Jaz Sinclair, Chance Perdomo , Lizze Broadway und Maddie Phillips .

, spielt an einem von Vought geleiteten College, wo junge Superhelden um eine Karriere als Beschützer kämpfen. Sie verbindet die Ereignisse der Hauptserie mit einer Mischung aus „ “ und Collegeserie. Zu den Darstellern gehören , Jaz Sinclair, , Lizze Broadway und . "The Boys: Mexico ": Ein aktuell weiteres geplantes Spin-off, das in Mexiko spielt. Verantwortlich sind Gareth Dunnet-Alcocer, Diego Luna und Gael García Bernal .

Wo laufen die neuen Folge von "The Boys" im Stream?

Alle Staffeln der Serie, einschließlich der vierten, sind auf Amazon Prime Video für Abonnenten verfügbar. Für den Zugang zu Prime-Inhalten ist also ein Abonnement erforderlich. Amazon Prime bietet zwei Optionen: ein Monatsabo für 8,99 Euro und ein Jahresabo für 89,90 Euro (Stand: Juni 2024).

Trailer zu "The Boys" Staffel 4

Wer sich auf Staffel 4 von "The Boys" einstimmen will, kann das mit dem neusten Trailer tun.