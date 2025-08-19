„The Boys“, Staffel 5: Start, Handlung, Besetzung - Was ist bekannt?

Die Serie „The Boys“ hat sich seit ihrer Premiere auf Amazon Prime als eine der erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes etabliert. Die recht unkonventionelle Erzählweise der Anti-Superhelden-Serie begeistert weltweit Millionen von Zuschauern. Nun steht allerdings die fünfte und letzte Staffel bevor, die nicht nur zahlreiche Fragen klären, sondern wohl mit einem großen Finale die Geschichte abschließen soll.

Wann ist der Start-Termin von Staffel 5? Was ist zur Handlung bekannt? Wer gehört zum Cast? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur letzten Staffel von „The Boys“ haben wir hier für Sie.

„The Boys“: Start von Staffel 5 - Wann geht es weiter?

Trotz einiger Infos zu Staffel 5, ist Geduld gefragt. Denn Amazon Prime Video hatte offiziell bestätigt, dass die Dreharbeiten am 25. November 2024 begonnen haben. Nun ist die Produktion der Serie abgeschlossen, der Start der neuen Episoden wird allerdings nicht vor Sommer 2026 erwartet. Das entspricht dem bisherigen Zwei-Jahres-Rhythmus der Serie. In der Zwischenzeit dürfen Fans sich dafür auf die zweite Staffel des Spin-offs „Gen V“ freuen, welche die Wartezeit verkürzt.

„The Boys“: Was ist die Handlung von Staffel 5?

Die kommende Staffel markiert als Ende der Serie den Höhepunkt der Geschichte. Showrunner Eric Kripke hat somit die Gelegenheit, alle offenen Handlungsstränge zu einem Abschluss zu bringen. Auf der Comic-Con in San Diego 2024 gab Kripke an, dass die neue Staffel einige Überraschungen bieten werde.

Anders als in den vorherigen Staffeln gebe es diesmal keine Rücksicht auf zukünftige Episoden. Was wohl bedeuten dürfte, dass unerwartete Wendungen oder der Verlust zentraler Charaktere möglich sind. Der Arbeitstitel der letzten Staffel lautet „Marathon 5959“. Das könnte auf eine Rückkehr des Charakters Mr. Marathon hinweisen. Außerdem steht das entscheidende Duell zwischen Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) bevor, das den Kern der Serie bildet und die Konflikte wohl endgültig lösen soll.

„The Boys“, Staffel 5: Besetzung und Cast - gibt es neue Schauspieler?

Neben den bekannten Gesichtern wie Karl Urban, Antony Starr und Jack Quaid dürfen sich Fans auch auf einige Neuzugänge freuen. Mason Dye stößt in Staffel 5 als Bombsight zur Besetzung hinzu, einem der ältesten Supes im „The Boys“-Universum. Dieser Charakter wird auch in dem geplanten Spin-off „Vought Rising“ eine Rolle spielen. Ebenfalls besonders: der Einstieg von Jared Padalecki, welcher in der Serie erstmals gemeinsam mit seinem ehemaligen „Supernatural“-Kollegen Jensen Ackles auftritt.

Showrunner Kripke hat außerdem betont, dass es keine weiteren Staffeln von „The Boys“ geben wird. Stattdessen sind nach der Hauptserie drei neue Spin-offs geplant, die das Universum erweitern sollen.

„The Boys“, Staffel 5: Folgen im Stream sehen

Wie gewohnt wird „The Boys“ exklusiv beim Streaming-Dienst Amazon Prime zu sehen sein. Zuschauer mit einem Prime-Abo können die Episoden direkt nach ihrer Veröffentlichung streamen. Vermutlich erscheinen die Episoden in einem wöchentlichen Rhythmus. Außerdem wird die fünfte Staffel wohl wieder aus acht Folgen bestehen.

„The Boys“, Staffel 5: Was ist sonst noch bekannt?

Neben der fünften Staffel arbeitet Amazon weiter daran, das „The Boys“-Universum auszubauen. Zwei Spin-offs, darunter „Gen V“ und das Prequel „Vought Rising“, sind bereits in Arbeit. „Vought Rising“ wird in den 1950er Jahren spielen und die Vorgeschichte von Charakteren wie Stormfront und Soldier Boy beleuchten.