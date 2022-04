"The Colour Room": Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung

"The Colour Room" läuft demnächst bei Sky. In diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie hier einen Trailer zu dem Film.

Der Film "The Colour Room" kommt Anfang Mai zu Sky nach Deutschland. Der Film erzählt die Geschichte einer junge Frau, deren Töpferware in die Geschichte Einzug hielt.

Als Produzenten von "The Colour Room" fungierten Thembisa Cochrane, Georgie Paget und Neil Jones. Claire McCarthy führte Regie bei dem Film.

Worum dreht sich die Handlung des Films? Und welche Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zum Cast von "The Colour Room"? In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu Start, Handlung und Besetzung. Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer zu "The Colour Room".

Start: Ab wann ist "The Colour Room" bei Sky in Deutschland zu sehen?

"The Colour Room" wird am 02. Mai 2022 um 20.15 Uhr bei Sky Cinema Premieren ausgestrahlt und steht ab diesem Zeitpunkt auch beim Streamingdienst Sky Ticket zum Abruf bereit. Der Film hat eine Spieldauer von 108 Minuten.

Beim Streamingdienst Sky Ticket können zahlende Mitglieder unter anderem auf Serien von Partnern wie HBO und Showtime zugreifen. Das Angebot Sky Entertainment für Serien kostet im ersten Monat 7,49 Euro, danach 9,99 Euro. Die Kosten für das Sky-Paket "Entertainment + Cinema" (hier kommen zu den Serien noch Filme hinzu) belaufen sich im ersten Monat auf 9,98 Euro und anschließend auf 14,98 Euro. Kundinnen und Kunden brauchen für Sky Ticket lediglich ein internetfähiges Gerät oder den Sky Ticket TV Stick.

Handlung: Darum geht es in "The Colour Room"

England in den 1920er Jahren: Clarice Cliff ist eine junge Frau, die nur so vor Temperament strotzt und sich als Fabrikarbeiterin durchschlägt. Ihre überaus große Kreativität und ihr gehöriger Ehrgeiz treiben sie dazu an, sich in den unterschiedlichsten Fabriken anstellen zu lassen. Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt, den sie mit ihrer verwitweten Mutter und ihrer jüngsten Schwester teilt, bedenkt sie dabei nicht. Deswegen nimmt sie auch einen Job in einer angesehenen Töpfereifabrik an, der jedoch überaus schlecht bezahlt ist.

Der Film "The Colour Room" läuft unter anderem auf Sky Ticket. Foto: Sky

Clarice weiß gar nicht, wohin mit alle ihren zahlreichen Ideen und geht bei der Arbeit in der großen Firma immer mehr Risiken ein, um sich zu beweisen. Doch sie schafft es, den reichen Fabrikbesitzer Colley Shorter mit ihrem Talent und ihrem Tatendrang zu beeindrucken. Bald schon bringt sie die revolutionäre Art-déco-Kollektion "Bizarre" heraus und sorgt mit dieser mitten während der Weltwirtschaftskrise für den Fortbestand der Fabrik.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "The Colour Room"

Phoebe Dynevor verkörpert die Hauptrolle der jungen Fabrikarbeiterin Clarice Cliff in dem Film "The Colour Room". Hier bekommen Sie einen Überblick über die weiteren Darstellerinnen und Darsteller im Cast von "The Colour Room" und ihre Rollennamen:

Schauspieler Rolle Phoebe Dynevor Clarice Cliff Kerry Fox Ann Cliff Darci Shaw Dot Cliff Matthew Goode Colley Shorter Fred Ridgeway David Morrissey

Trailer: Erste Einblicke in "The Colour Room"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von dem Film "The Colour Room" verschaffen können, finden Sie hier den englischsprachigen Original-Trailer: