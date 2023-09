"The Continental": Start, Handlung, Folgen und Stream des John Wick Spin-Offs

"The Continental" ist eine Prequel-Serie zur John Wick-Reihe. Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und Trailer des Spin-Offs finden Sie hier.

"The Continental: Aus der Welt von John Wick" ist ein dreiteiliges Spin-Off zu der bekannten Filmreihe "John Wick". Warum der Streaminganbieter Amazon Prime Video sich für dieses Spin-Off entschied, ist nicht verwunderlich, da John Wick seit der Veröffentlichung des ersten Films der Reihe zu einer Kultfigur der Actionfilme wurde. Er ist ein charismatischer Held - die Filme sind bei den Zuschauern durch Action- und Kampfszenen beliebt. Gespielt wird die Rolle von Keanu Reeves, der auch für seine Rolle als Neo in der "Matrix"-Trilogie bekannt ist.

Der erste Film der Reihe erschien 2014 unter dem Namen der Titelfigur "John Wick". Der ehemalige Auftragskiller kehrt aus dem Ruhestand zurück, um den Tod seines Hundes zu rächen. Sein Rachefeldzug gegen die russische Mafia verleiht ihm sein früheres Leben voller Abenteuer und Action zurück. Im zweiten Film "John Wick: Kapitel 2" (2017) reist John Wick nach Rom, nach dem ein alter Bekannter ihn um Hilfe bittet und er erneut das Leben als Auftragskiller aufnimmt. Im dritten Film der Reihe "John Wick: Kapitel 3 - Parabellum" (2019) wird ein Kopfgeld auf John Wick ausgesetzt, so dass er gezwungen ist zu fliehen. Sein Leben steht auf dem Spiel - eine Armee von Auftragskillern sind hinter ihm her. In "John Wick: Kapitel 4" (2023) ist die Titelfigur dem Tod nur knapp entkommen und will sich an seinen Feinden rächen. Ein Spin-Off-Film "Ballerina" mit Ana de Armas als titelgebende Protagonistin ist für 2024 angekündigt.

"The Continental": Start auf Amazon Prime Video

Ab dem 22. September 2023 wird die erste Folge der Prequel-Serie der John Wick-Reihe den Nutzern des Streaminganbieters zu Verfügung stehen. Produziert wird die Serie von Lionsgate Television und die Regie übernehmen Albert Hughes und Charlotte Brandstorm. Geschrieben und entwickelt wurde die Serie von Greg Coolidge, Kirk Ward und Shawn Simmons.

"The Continental": Die Handlung des John-Wick Spin-Offs

Das Spin-Off zur John Wick-Reihe "The Continental" ist zwar Teil des selben Universums, spielt jedoch in den 1970er Jahren in New York - lange vor John Wick. Der Titel bezieht sich auf das exklusive Hotel "The Continental", welches als Rückzugsort für Auftragskiller dient. Die Serie erzählt die Entstehungsgeschichte des berühmt-berüchtigten Hotels für Auftragsmörder aus der Sicht des jungen Winston Scott, gespielt von Colin Woodell, der sich in der Höllenlandschaft von New York City der 1970er Jahre seiner Vergangenheit stellen muss. Die mysteriöse Unterwelt des Continental Hotels stellt sich als tödliche Herausforderung für Winston heraus. In den John Wick-Filmen ist Winston Scott, dargestellt von Ian McShane, der Besitzer des Continental Hotels und die Spin-Off-Serie erzählt seinen Weg dorthin.

Folgen von "The Continental": Sendetermine und Namen der Episoden

Bestehend aus insgesamt drei Teilen wird wöchentlich eine neue Folge veröffentlicht. Die Folgen sind jeweils 90 Minuten lang. Hier habe wir die Sendetermine als Übersicht.

Folge 1 : "Nacht Eins" am 22. September 2023

: "Nacht Eins" am 22. September 2023 Folge 2 : "Nacht Zwei" am 29. September 2023

: "Nacht Zwei" am 29. September 2023 Folge 3: "Nacht Drei" am 6. Oktober 2023

"The Continental": Stream bei Amazon Prime Video

Die Spin-Off-Serie läuft auf dem Streamingdienstanbieter Amazon Prime Video. Das sind die Kosten für die Nutzung von Amazon Prime Video innerhalb eines Amazon Prime Abos:

Monatsabo : 8,99 Euro/Monat

: 8,99 Euro/Monat Jahresabo: 89,90 Euro/Jahr

Der Streaminganbieter hat auch viele andere Serien und Filme im Angebot, darunter auch die Serie "Reacher".

Besetzung von "The Continental": Schauspieler im Cast der John Wick-Serie

Colin Woodell stellt die Hauptfigur des jungen Winston Scott dar, der in den John Wick-Filmen als Besitzer des Continental Hotels von Ian McShane gespielt wird. Er ist bekannt für seine Rollen in The Purge und in Masters of Sex. Mel Gibson, der seit 2005 nicht mehr in einer Serienrolle zu sehen war, ist auch im Cast mit dabei und besetzt die Rolle des Cormac. Hubert Point-Du Jour ist im Cast als die Figur Miles mit dabei, bekannt aus der Serie Elementary. Eine der neuen Charaktere namens Lou wird von Jessica Allain, die im Film Mission: Impossible - Rogue Nation mitwirkte, dargestellt. Hier finden Sie eine Übersicht der Schauspieler und ihrer Rollen "The Continental":

Colin Woodell als Winston Scott

Mel Gibson als Cormac

als Hubert Point-Du Jour als Miles

Point-Du Jour als Jessica Allain als Lou

als Mishel Prada als KD

als KD Nhung Kate als Yen

Ben Robson als Frankie

Peter Greene als Uncle Charlie

Ayomide Adegun als Charon

Jeremy Bobb als Mayhew

als Mayhew Katie McGrath als Die Richterin

"The Continental": Trailer zum John Wick Spin-Off

Amazon Prime Video hat einen Trailer zur Serie veröffentlicht. Zuschauer können jetzt einen Einblick in die Handlung der Serie und die Besetzung der Charaktere erlangen, um das Warten bis zum 22. September zu verkürzen.