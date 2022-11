"The Crown", Staffel 5: Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung

Staffel 5 von "The Crown" kommt im November auf Netflix. Alle Informationen zum Start, Besetzung, Handlung und einen Trailer haben wir für Sie.

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II am 8. September 2022 wurde das Leben und Wirken der langjährigen Monarchin vielen Personen wieder näher gebracht. Durch die zahlreichen Nachrufe im Fernsehen und in den Zeitungen kam man gar nicht umhin, sich mit der Person der Königin auseinanderzusetzen.

Bereits seit 2016 beschäftigt sich auch Netflix im Rahmen der Eigenproduktion "The Crown" mit dem Leben und Alltag von Queen Elizabeth II. In insgesamt sechs Staffeln werden mehrere Jahre ihres Lebens abgebildet. Die erste Staffel beleuchtet den Zeitraum 1947 bis 1956, beginnend mit ihrer Hochzeit mit Prinz Philip. Es folgen die Zeiträume 1956 bis 1964, 1964 bis 1977 und 1979-1990. Den Abschluss bilden die Staffeln 5 und 6, wobei die 6. Staffel von vornherein als letzte Staffel geplant war.

Staffel 5 von "The Crown" steht kurz vor dem Start auf Netflix. Wenn Sie diesen nicht verpassen wollen, haben wir die wichtigsten Informationen rund um die 5. Staffel "The Crown" kompakt für Sie zusammengefasst: Den Starttermin, die Schauspieler im Cast, die Handlung sowie einen Trailer von "The Crown".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Netflix-Serie "The Crown": Start-Termin von Staffel 5

Dass Staffel 5 von "The Crown" im November diesen Jahres starten würde, war bereits bekannt. Doch inzwischen hat Netflix den offiziellen Starttermin der vorletzten Staffel veröffentlicht: Am 9. November ist Staffel 5 von "The Crown" auf der Streamingplattform zu sehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Besetzung bei "The Crown": Das sind die Schauspieler im Cast von "The Crown", Staffel 5

Wie auch schon bisher werden die Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast von "The Crown" ausgetauscht, um auch die äußere Entwicklung der Charaktere realistisch abbilden zu können. Schließlich gilt es, mehrere Jahrzehnte im Leben der Queen darzustellen, während die 5. Staffel "The Crown" schon sechs Jahre nach der ersten Staffel erscheint.

Das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler bei "The Crown", Staffel 5:

Lesen Sie dazu auch

Rolle Schauspieler Königin Elizabeth II Imelda Staunton Prinz Philip Jonathan Pryce Prinzessin Margaret Lesley Manville Prinz Charles Dominic West Prinzessin Diana Elizabeth Debicki Prinzessin Anne Claudia Harrison Camilla Parker Bowles Olivia Williams John Major Jonny Lee Miller Mohamed Al Fayed Salim Daw Dodi Fayed Khalid Abdalla

Episodenguide der 5. Staffel "The Crown" (mit Sendeterminen)

Bisher hatten die Staffeln von "The Crown" jeweils zehn Folgen, die alle am selben Tag erschienen. Die Folgen dauerten bis zu 60 Minuten, mindestens jedoch 45 Minuten. In Staffel 5 von "The Crown" beträgt die Länge einer Episode 60 Minuten.

Das sind die Folgentitel von der 5. Staffel "The Crown":

Folge 1: "Queen Victoria Syndrome" (9. November 2022)

Folge 2: "The System" (9. November 2022)

Folge 3: "Mou Mou" (9. November 2022)

Folge 4: "Annus Horibilis" (9. November 2022)

Folge 5: "The Way Ahead" (9. November 2022)

Folge 6: "Ipatiev House" (9. November 2022)

Folge 7: "No Woman´s Land" (9. November 2022)

Folge 8: "Gunpowder" (9. November 2022)

Folge 9: "COUPLE 31" (9. November 2022)

Folge 10: "Decommissioned" (9. November 2022)

Was ist die Handlung bei "The Crown", Staffel 5?

Zeitlich spielt die 5. Staffel "The Crown" in den 1990er Jahren und behandelt die Herausforderungen für die Krone im Zuge des Untergangs der Sowjetunion, der Rückgabe von Hongkong an China und die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Außerdem tritt mit Mohamed Al Fayed ein aggressiver Emporkömmling auf den Plan, der um Macht und Anerkennung kämpft.

Trailer zur 5. Staffel von "The Crown"

Das ist der offizielle Trailer zu Staffel 5 von "The Crown":

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(AZ)