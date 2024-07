Taylor Swift rockt Hamburg

So laut wird es im Hamburger Volksparkstadion selten. Taylor Swift hat am Abend das Zuhause des HSV gerockt. 50.000 Fans bejubelten den Megastar frenetisch, klatschten und tanzten begeistert.

Auf einer riesigen Bühne mit einem Ausleger fast über das ganze Spielfeld zeigte sich Swift ihren Fans so nahe wie möglich. «Hamburg, guten Abend», begrüßte Taylor die Fans.

Einige hatte seit den Morgenstunden teils noch im Dunklen vor dem Stadion gewartet, in der Hoffnung, einen Platz nahe an der Bühne zu ergattern. Taylor und die Fans ließen sich auch vom Hamburger Regen zu Beginn des über dreistündigen Konzerts nicht abhalten.

Welchen massiven Eindruck Taylor in Hamburg hinterlässt, wollte auch die Uni Hamburg testen. Forscher untersuchen an beiden Konzertabenden, welche Vibrationen die Konzerte von Taylor Swift in der Hansestadt auslösen.

