Infos zur Serie "The Fear Index": Start, Besetzung, Folgen und Handlung

Sky präsentiert ab heute die neue Thrillerserie "The Fear Index". Hier haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Stream, Handlung und Trailer für Sie im Überblick.

Im Februar 2022 startet auf Sky die neue Thrillerserie "The Fear Index". Die Miniserie beruht auf dem Roman "The Fear Index", geschrieben von Robert Harris.

Der Thriller handelt von den Schattenseiten und unerklärlichen Vorfällen der Finanz- und Wirtschaftswelt. Das gleichnamige Buch konnte bereits weltweit als Bestseller auf sich aufmerksam machen. Wird die Serie an diesen Erfolg anknüpfen können?

Wann ist der Start von "The Fear Index" auf Sky? Wie viele Folgen wird es geben? Um was geht die Serie und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos zu "The Fear Index" und einen Trailer finden Sie hier.

Video: ProSieben

Ab wann läuft "The Fear Index"? Start der Serie auf Sky

Ab dem 17. Februar 2022 wird "The Fear Index" bei Sky zu sehen sein. An dem Tag sind Folge 1 und 2 zu sehen, die Episoden 3 und 4 folgen eine Woche später am 24. Februar. Auf Sky Atlantic ist die Serie ab 20.15 Uhr zu sehen, parallel werden die Episoden auch im Stream auf Sky Ticket und Sky Q verfügbar - wahlweise auf Deutsch oder Englisch.

"The Fear Index": Wie viele Folgen wird es geben?

"The Fear Index" ist eine Miniserie, die nur vier Folgen umfasst. Alle Folgen stehen bei Sky zur Verfügung.

Folge 1 am 17.2.2022

Folge 2 am 17.2.2022

Folge 3 am 24.2.2022

Folge 4 am 24.2.2022

Wer sind die Schauspieler in der Besetzung? Darsteller bei "The Fear Index"

Das sind die Schauspieler, die bereits von Sky als Besetzung für "The Fear Index" bestätigt wurden:

Rolle Schauspieler Detective Leclerc Gregory Montel Dr. Alex Hoffman Josh Hartnett Hugo Arsher Ali Gabby Hoffman Leila Farzad

Das Drehbuch zu "The Fear Index" wurde von Paul Andrew Williams und Caroline Bartleet geschrieben. Produziert wurde die Serie von Left Bank Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Die Inszenierung für "The Fear Index" hat David Caffrey übernommen. Nuala O'Leary fungiert als Produzentin der Serie.

Wo läuft "The Fear Index"? Stream der Thrillerserie

"The Fear Index" wird ab Februar auf Sky zur Verfügung stehen. Im TV-Programm von Sky wird die Thrillerserie auf dem Hauseigenen Sender Sky Atlantic zu sehen sein. Wer zu den eigentlichen Sendezeiten keine Zeit hat, kann mit dem Sky-Ticket und Sky Q jederzeit "The Fear Index" von daheim aus oder auch von unterwegs abrufen.

"The Fear Index": Das ist die Handlung

In "The Fear Index" stellt der Protagonist Dr. Alex Hoffmann den Investoren ein KI-gesteuertes System namens VIXAL 4 vor. Das System ist in der Lage, die Angst an den Finanzmärkten auszunutzen und schnellstmöglich darauf zu reagieren, um von maximalen Gewinnen zu profitieren. Die Hersteller versprechen den Interessenten Gewinne in Milliardenhöhe.

Doch die Umsetzung erfolgt für Dr. Alex Hoffmann und seinen Geschäftspartner Hugo anders als geplant. Es kommt zu einer dramatischen Reise durch die schlimmsten 24 Stunden, die der Protagonist Alex bisher erlebt hat. 24 Stunden zwischen Realität, Erinnerungen und vieler paranoider Fantasien, in denen er gezwungen wird, alles Gesehene zu Hinterfragen.

Offizieller Trailer zu "The Fear Index"

Hier zeigen wir Ihnen den offiziellen Trailer der Sky-Serie "The Fear Index". Der Trailer steht bislang nur auf Englisch zur Verfügung.

(AZ)