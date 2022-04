"The Gilded Age": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos zur Serie

Im April geht mit "The Gilded Age" eine neue Historien-Serie bei Sky an den Start. Wir informieren Sie zu Folgen, Handlung und Besetzung der Serie und haben außerdem einen Trailer für Sie.

Mit dem Historien-Drama "The Gilded Age" geht im April eine weitere HBO-Serie bei Sky an den Start. "The Gilded Age" stammt aus der Feder von Julian Fellowes, der auch das Skript für die Emmy- und Golden Globe-prämierte Serie "Downton Abbey" schrieb. Der Titel bezieht sich auf die wirtschaftliche Blütezeit der USA nach dem Sezessionskrieg, die etwa von den 1870er Jahren bis zur 20. Jahrhundertwende dauerte. Neben wirtschaftlichem Aufschwung und technologischem Fortschritt war die Zeit jedoch besonders in den US-amerikanischen Metropolen auch von großer Armut und Not geprägt.

Wann geht "The Gilded Age" bei Sky an den Start? Wird es die Serie neben dem Stream über Sky Ticket auch im Pay-TV des Anbieters zu sehen geben? Wie sieht es mit der Besetzung und Handlung des Historien-Dramas aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier. Am Ende des Artikels haben wir darüber hinaus einen Trailer zur Serie für Sie.

"The Gilded Age": Start des Historien-Dramas bei Sky

Die neue Serie von Julian Fellowes gibt es ab dem 22. April 2022 bei Sky zu sehen. Am Tag der Erstausstrahlung von "The Gilded Age" wird um 20.15 Uhr eine Folge der Serie bei Sky Atlantic gezeigt - die weiteren Episoden gibt es in den darauffolgenden Wochen immer freitags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr zu sehen.

Video: wetter.com

Zeitgleich mit der Ausstrahlung im Pay-TV stehen die Folgen dann über den Streaming-Diensten Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Das Entertainment Ticket, das Sie zum Ansehen der Serie benötigen, kostet 9,99 Euro im Monat.

"The Gilded Age": Die Folgen und Sendetermine der HBO-Serie im Überblick

Insgesamt wird es neun Folgen von "The Gilded Age" bei Sky zu sehen geben. Die Dauer der einzelnen Episoden variiert stark und liegt zwischen 46 und 80 Minuten. Bisher wurden noch keine deutschen Titel der Folgen veröffentlicht. Das sind die Original-Titel und Ausstrahlungstermine im Überblick:

Folge 1: "Never the New" (22.04.2022)

Folge 2: "Money Isn't Everything" (29.04.2022)

Folge 3: "Face the Music" (29.04.2022)

Folge 4: "A Long Ladder" (06.05.2022)

Folge 5: "Charity Has Two Functions" (06.05.2022)

Folge 6: "Heads Have Rolled for Less" (13.05.2022)

Folge 7: "Irresistible Change" (13.05.2022)

Folge 8: "Tucked Up in Newport " (20.05.2022)

" (20.05.2022) Folge 9: "Let the Tournament Begin" (20.05.2022)

Handlung von "The Gilded Age": Worum geht es in der Serie?

Die mittellose Marian Brook sieht sich nach dem Tod ihres Vaters gezwungen, das ländliche Pennsylvania zu verlassen und nach New York zu ziehen, wo sie bei ihren reichen Tanten Ada Brook und Agnes van Rhijn unterkommen kann. Auf dem Weg in die Großstadt an der Ostküste der Vereinigten Staaten freundet sie sich mit der Schriftstellerin Peggy Scott an. In New York angekommen wird Marian sofort in den "sozialen Krieg" zwischen ihrer Verwandtschaft und deren neuen Nachbarn verwickelt. Ihre Tanten können den Neureichen Eisenbahnmagnaten George Russel und seine Ehefrau Bertha nicht ausstehen. Vor dieser Kulisse versucht die junge Marian, in der ihr fremden Großstadt ihren eigenen Weg zu finden und etwas aus sich zu machen.

Lesen Sie dazu auch

Besetzung von "The Gilded Age": Das sind die Schauspieler im Cast

Zur Besetzung von "The Gilded Age" zählt unter anderem Morgan Spector, den man aus der Serie "Suits" und dem Spin-off "Pearson" kennt. Hauptdarstellerin Louisa Jacobson, die Marian Brook spielt, war bisher hauptsächlich auf der Theater-Bühne zu sehen. Das sind die Hauptdarsteller von "The Gilded Age" im Überblick:

Carrie Coon als Bertha Russell

als Russell Morgan Spector als George Russell

als George Russell Louisa Jacobson als Marian Brook

als Denée Benton als Peggy Scott

Taissa Farmiga als Gladys Russell

als Gladys Russell Harry Richardson als Larry Russell

Blake Ritson als Oscar van Rhijn

Thomas Cocquerel als Tom Raikes

Simon Jones als Bannister

als Bannister Jack Gilpin als Church

als Church Cynthia Nixon als Ada Brook

als Christine Baranski als Agnes van Rhijn

Trailer zu "The Gilded Age"

Bisher wurde noch kein Trailer mit deutscher Synchronisation veröffentlicht. Hier können Sie sich den Trailer im englischen Original-Ton ansehen:

(AZ)