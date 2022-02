Staffel 5 von "The Good Fight": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"The Good Fight" ist demnächst mit Staffel 5 bei Sky zu sehen sein. Hier bekommen Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem gibt es einen Trailer.

"The Good Fight" kehrt mit Staffel fünf zu Sky nach Deutschland zurück. Die amerikanische Dramaserie läuft seit Februar 2017 und stammt von Michelle und Robert King.

Produziert wird die Serie von der Produktionsfirma "Scott Free Productions" im Auftrag des amerikanischen Streaming-Anbieters Paramount+. Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "The Good Fight" fanden in und um New York statt.

Sie wollen mehr über die Serie erfahren? In diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zum Start, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Schauspielern im Cast der fünften Staffel von "The Good Fight". Am Ende des Artikels finden Sie außerdem den offiziellen Trailer.

Video: dpa

Start-Termin: Ab wann ist Staffel 5 von "The Good Fight" bei Sky zu sehen?

Die erste Folge der fünften Staffel von "The Good Fight" wurde am Donnerstag, den 24. Juni 2021, in den USA ausgestrahlt.

In Deutschland werden die neuen Folgen beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen sein. Der Start-Termin steht bisher noch nicht fest. Wir reichen das genaue Datum nach, sobald uns Informationen hierzu vorliegen.

Handlung: Darum geht es in "The Good Fight", Staffel 5

Diana Lockhart muss sich in Staffel 5 von "The Good Fight" fragen, ob es wirklich angemessen ist, als weiße Person eine afroamerikanische Anwaltskanzlei zu leiten. Das sorgt auf jeden Fall für einigen Unmut. Die Kanzlei Reddick, Boseman & Lockhartwird wird nach den Kündigungen von Lucca und Adrian zudem vor zahlreiche neue Herausforderungen gestellt.

Außerdem bekommt es Marissa mit dem Möchtegernrichter Hal Wackner zu tun. Dieser hat keine juristische Ausbildung, eröffnet aber dennoch spontan ein Laiengericht im Hinterzimmer eines Copyshops. Das Gericht erfreut sich schnell großer Beliebtheit, wodurch er wiederum mit dem Team Kanzlei aneinandergerät.

Episoden: Das sind die Folgen der 5. Staffel von "The Good Fight"

Die fünfte Staffel der Drama-Serie "The Good Fight" besteht aus insgesamt zehn Episoden, die alle eine Spielzeit von circa 42 Minuten haben. Das sind die englischen Titel der Folgen:

Folge 1: "Previously On..."

Folge 2: "Once there was a court..."

Folge 3: "And the court had a clerk..."

Folge 4: "And the clerk had a firm..."

Folge 5: "And the firm had two partners..."

Folge 6: "And the two partners had a fight..."

Folge 7: "And the fight had a detente..."

Folge 8: "And the detente had an end..."

Folge 9: "And the end was violent..."

Folge 10: "And the violence spread."

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "The Good Fight", Staffel 5

Cush Jumbo, der in "The Good Fight" die Rolle des Lucca Quinn verkörpert, und Delroy Lindo, der Adrian Boseman spielt, werden in Staffel 5 der Drama-Serie nur Gastauftritte haben und nicht mehr zum regulären Cast gehören.

Diese Schauspieler besetzen die Hauptrollen in der 5. Staffel von "The Good Fight":

Michael Boatman als Julius Cain

als Audra McDonald als Liz Reddick

als Christiane Baranski als Diane Lockhart

als Mandy Patinkin als Hal Wackner

als Zach Grenier als David Lee

als David Lee Sarah Steele als Marissa Gold

Nyambi Nyambi als Jay Dipersia

Charmaine Bingwa als Carmen Moyo

Wayne Brady als

Das sind wichtige Gastdarsteller der fünften Staffel von "The Good Fight":

Geoffrey Owens als Daniel

als Daniel Hugh Dancy als Caleb Garlin

Stephan Lang als David Cord

als David Cord Aaron Tveit als Spencer Zschau

Jane Lynch als Madeline Starkey

als Mamie Gummer als Nancy Crozier

als Jane Curtin als Judge Pamela Farley

als Judge Josh Grisetti als Mr. Glubman

Jesse Tyler Ferguson als Garrison Vitar

als Garrison Vitar Denis O'Hare als Judge Charles Abernathy

CCH Pounder als Vinetta Clark

als Vinetta Clark Christian Borle als Carter Schmidt

Trailer: Erste Einblicke in "The Good Fight", Staffel 5

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von den neuen Folgen von "The Good Fight" verschaffen können, haben wir hier den englischsprachigen Original-Trailer zu Staffel 5 für Sie:

(AZ)