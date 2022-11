"The Guardians of the Galaxy Holiday Special": Alles zu Besetzung, Handlung und Stream

Bei Disney+ ist das Weihnachts-Spezial "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" an den Start gegangen. Hier finden Sie alle Infos rund um Handlung, Besetzung und Stream. Am Ende haben wir zudem einen Trailer für Sie.

Vorweihnachtliche Stimmung: "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" erzählt seit Ende November eine weihnachtliche Chaos-Geschichte der Galaxie-Beschützer.

Sie möchten mehr zu dem Winter-Spezial von "The Guardians of the Galaxy" erfahren? Hier in diesem Artikel finden Sie alle relevanten Informationen zum "Holiday Special". Wann war der Start? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind in der Besetzung? Wie ist die Handlung? Und gibt es einen Trailer?

Start: Seit wann läuft "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" bei Disney+?

Disney+ hatte das Ferien-Spezial pünktlich zur Weihnachtszeit angekündigt. Und siehe da: Seit dem 25. November 2022 ist es beim Streaming-Dienst zu sehen.

Handlung von "The Guardians of the Galaxy Holiday Special": Worum geht es?

Die Guardians of the Galaxy sind eine Gruppe von Außenseitern, die sich zusammengeschlossen haben, um den Weltraum zu beschützen. Denn dieser ist in großer Gefahr. Drei Teile - "The Guardians of the Galaxy", "The Guardians of the Galaxy Vol. 2" und "The Guardians of the Galaxy Vol. 3" - erzählen den Marvel-Comic und sind zugleich Teil des Marvel Cinematic Universe.

Passend zur besinnlichen Zeit begeben sich die Weltraum-Schützer auf eine ganz besondere Mission. Sie haben sich vorgenommen Quill, dem Anführer der Guardians, ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten. Denn dieser ist immer noch traurig, dass Gamora, nicht mehr da ist. Um das perfekte Geschenk zu finden, begeben sie sich auf eine Reise zur Erde.

Besetzung: Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast von "The Guardians of the Galaxy Holiday Special"

Chris Pratt als Peter Jason Quill und Star-Lord

als und Star-Lord Zoe Saldana als Gamora

Dave Bautista als Drax, der Zerstörer

Karen Gillan als Nebula

als Nebula Pom Klementieff

Vin Diesel als die Stimme von Groot

Bradley Cooper als die Stimme von Rocket, Subjekt 89P13

als die Stimme von Rocket, Subjekt 89P13 Sean Gunn als Kraglin Obfonteri, Rocket

als Kraglin Obfonteri, Rocket Michael Rooker als Yondu Udonta, der Bandenführer

Hinter der Kamera:

Drehbuchautor und Regie:

James Gunn

Produzentinnen und Produzenten:

Kevin Feige

Louis D'Esposito

Victoria Alonso

Brad Winderbaum

James Gunn

Sara Smith

Simon Hatt

Koproduzenten:

David J. Grant

Lars P. Winther

"The Guardians of the Galaxy Holiday Special" im Stream bei Disney+

Um sich das Weihnachts-Special der Guardians of the Galaxy anschauen zu können, benötigen Sie eine bezahlte Mitgliedschaft bei Disney+. Die Kosten belaufen sich dabei auf 8,99 Euro im Monat. Etwas günstiger ist eine Jahresmitgliedschaft, welche 89,90 Euro für 12 Monate kostet (Stand: November 2022). Die jeweils aktuellen Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Trailer zu "The Guardians of the Galaxy Holiday Special"

Sie möchten sich einen ersten Eindruck vom Weihnachts-Spezial der Guardians of the Galaxy verschaffen? Einen Einblick in das fröhliche Weihnachts-Chaos liefert der Trailer. (AZ)