Start, Handlung, Besetzung: Alle Infos zum Netflix-Film "The Hand of God"

"The Hand of God" ist Mitte Dezember auf Netflix zu sehen. Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist der Start-Termin? Hier finden Sie die Antworten - und einen Trailer.

Bester Film, Beste Regie, Bestes Drehbuch - drei Nominierungen für europäische Filmpreise hat "The Hand of God" von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino bereits erhalten. Im Dezember wird der Film auf Netflix zu sehen sein. "The Hand of God" erzählt eine Familiengeschichte an der süditalienischen Küste mit dem unbeholfenen Teenager Fabietto Schisa (gespielt von Filippo Scotti) in der Hauptrolle. Hier in diesem Artikel finden Sie eine Übersicht zu den Schauspielern, den Start-Termin des Films und weitere interessante Infos - inklusive einen Trailer.

Start: Wann kommt "The Hand of God" auf Netflix?

"The Hand of God" ist ab heute, 15. Dezember 2021, auf Netflix zu sehen. Der Film dauert 129 Minuten.

Handlung: Um was geht es in "The Hand of God"?

"The Hand of God" ist eine Coming-of-Age Geschichte, in der es um den italienischen Teenager Fabietto Schisa geht. Die Handlung spielt im Neapel der 80er Jahre. Fabietto wird als unbeholfener Teenager eingeführt, der ein glückliches Leben mit seiner Familie führt - bis ihn ein schwerer Schicksalsschlag trifft. Als die Fußballlegende Diego Maradona im örtlichen Fußballclub unter Vertrag genommen wird, entsteht eine enge Bindung zwischen den beiden, die das Leben von Fabietto maßgeblich verändert. Netflix beschreibt den Film folgendermaßen: "eine Geschichte über Schicksal und Familie, Sport und Kino, Liebe und Verlust."

Video: dpa

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "The Hand of God"

Der 21-jährige Schauspieler Filippo Scotti spielt die Hauptrolle in "The Hand of God". Hier sehen Sie den Hauptcast im Überblick:

Schauspieler Rolle Filippo Scotti Fabietto Schisa Toni Servillo Saverio Schisa Teresa Saponangelo Maria Schisa Marlon Joubert Marchino Schisa Luisa Ranieri Patrizia Renato Carpentieri Alfredo Massimiliano Gallo Franco Betty Pedrazzi Baronessa Focale Biagio Manna Armando Ciro Capano Antonio Capuano Enzo Decaro San Gennaro Lino Musella Marriettiello Sofya Gershevich Yulia

Trailer von "The Hand of God"

"Have you got a story to tell" (Hast du eine Geschichte zu erzählen) wird Fabietto im Trailer gefragt - eine emotionale Szene für den aufstrebenden Filmemacher. Hier sehen Sie den Trailer:

"Hand of God": Trivia, Regie und Produzenten

Netflix betitelt "Hand of God" als das "persönlichste" Werk von Paolo Sorrentino. Die Parallelen lassen sich durchaus erkennen: Der Film spielt in Neapel, dem Geburtsort von Sorrentino und der Portagonist wünscht sich Filmemacher zu werden.

Lesen Sie dazu auch

Regie und Drehbuch: Paolo Sorrentino

Produzenten und Produzentinnen: Lorenzo Mieli und Paolo Sorrentino , The Apartment

Lorenzo Mieli und , The Apartment Ausführende Produzenten und Produzentinnen: Elena Recchia , Gennaro Formisano und Riccardo Neri

, und Auszeichnungen: Silberner Löwe, Großer Preis der Jury und Marcello Mastroianni Award (78. Internationale Filmfestspiele von Venedig )

Die Werke von Regisseur Paolo Sorrentino

Der italienische Regisseur und Oscarpreisträger Paolo Sorrentino will keine weiteren Filme über Politiker drehen. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Paolo Sorrentino ist Filmregisseur und Drehbuchautor und wurde 1970 in Neapel geboren. "Der Mann im Abseits" war sein erster Film in Spielfilmlänge und wurde prompt für die Internationalen Filmfestspiele von Venedig ausgewählt. In den darauffolgenden Jahren hat er unter anderem "Die Folgen der Liebe" und "The Family Friend" herausgebracht, doch sein erfolgreichster Film ist "La Grande Bellezza – Die große Schönheit". Der Spielfilm erhielt den Academy Award, den Golden Globe und den BAFTA Award für den besten fremdsprachigen Film. Sein aktuellester Film vor "The Hand of God" erschien im Jahr 2018: "Loro – Die Verführten".

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)